Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2054

Die Sanitäter konnten den 82-Jährigen nicht mehr retten. Er starb am Unfallort an seinen Verletzungen. © Symbolbild: dpa/Rene Ruprecht

Ein 82-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße bei Hohenkammer ums Leben gekommen.

Hohenkammer – Ein tödlicher Unfall hat sich am gestrigen Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2054 bei Hohenkammer ereignet. Laut der Polizeiinspektion Freising war ein 82-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem VW von Eglhausen in Richtung Hohenkammer unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 42-Jährige aus dem Landkreis Dachau mit ihrem VW in der Gegenrichtung.

Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt der 82-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ins Klinikum Pfaffenhofen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Hohenkammer und Petershausen im Einsatz. dn

