Treffpunkt Kultur in Hohenkammer landet Treffer mit Konzert genau zur richtigen Zeit

Von: Nico Bauer

Platz nehmen und genießen: Die Gäste im Schlosssaal bekamen einen musikalischen Vorgeschmack auf den Frühling. © Bauer

Der Treffpunkt Kultur hat in Hohenkammer offenbar den Frühling herbeimusiziert. Die Veranstaltung im Schlosssaal begeisterte das Publikum.

Hohenkammer – In den kommenden Tagen soll es wärmer und trockener werden im Ampertal. Das hat auch einen guten Grund, denn der Treffpunkt Kultur hat mit einem fantastischen Frühlingskonzert die Jahreszeit der aufblühenden Welt herbeimusiziert.

Das Event im Schlosssaal zu Hohenkammer war schon lange vorab ausverkauft. Die 70 zur Verfügung stehenden Karten fanden reißenden Absatz. Das war auch kein Wunder, weil der Treffpunkt Kultur für das klassische Konzert ein breites Feld aufgestellt hat. Basis war das Petershausener Kammerorchester, dass mit Eugen Tluck einen filigran agierenden und die Musik lebenden Leiter hatte. Im Konzert war er mit der Violine ein Teil des brillant abgestimmten Orchesters. Zur Aufführung kamen Werke weltberühmter Komponisten wie Antonio Vivaldi (Allegro – Largo – Danza Pastorale), Jules Massenet (Meditation aus der Oper Thais) oder Johann Strauß (Frühlingsstimmen-Walzer). Den Abschluss bildete ein musikalisches Trio von Jaques Offenbach. Beim abschließenden Can-Can klatschen die Besucher auch begeistert mit, bevor man sich gut gelaunt in der Erwartung des Frühlings auf den Heimweg machte.

Brillierte an der Violine: Eugen Tluck vom Petershausener Kammerorchester. © Bauer

Zu dem spannenden Programm kamen noch die besonderen Gäste hinzu. Das waren einmal mit den Flöten Pavel und Samuel Voiler. Zum anderen stand die Sängerin Claudia Rösch (Koloratursopran) im Rampenlicht vor dem Ensemble. Leiter Eugen Tluck und die bekannte Sängerin lieferten sich mitunter Rededuelle bei Gaetano Donizettis „Chacun le sait“ aus der „Regimentstochter“, die neben erstklassiger Musik auch noch den Unterhaltungsfaktor in den Abend hineinbrachten. Im Ensemble hatte mit Manfred Burghardt auch eine der führenden Personen des Treffpunkts Kultur ein Heimspiel. Er gehörte viele Jahre dem Kammerorchester Petershausen an und gab nun für diesen Abend im Schloss Hohenkammer sein Comeback am Kontrabass. Burghardt ist ein Original des Vereins, er hat Kontrabass studiert und ist ein musikalischer Tausendsassa.

Überhaupt geht bei dem Verein nichts ohne die Familie Burghardt. Cäcilia Burghardt hat als Vorsitzende den fantastischen Konzertabend mitorganisiert, ihr Mann spielte den Kontrabass und Tochter Agnes führte unterhaltsam wie fachkundig moderierend durch den Abend. Der Treffpunkt Kultur hat sich zum Ziel gesetzt, Kultur in den verschiedensten Formen nach Hohenkammer zu bringen.

Im Rampenlicht stand auch Sopranistin Claudia Rösch. © Bauer

Nach einer musikalischen Meditation in der Kirche und nun dem Kammerkonzert geht es bereits kommenden Sonntag, 23. April, um 17 Uhr weiter mit einer Lesung. Ursula Herzog aus Hohenkammer stellt ihr neues Buch „Mein Leben im Anzug“ vor. Weiter sind in diesem Jahr ein Bob Dylan-Abend sowie ein hochkarätiges Volksmusik-Konzert vorgesehen. Vielfältiger kann die Palette an angebotenen Veranstaltungen wohl gar nicht sein.

Cäcilie Burghardt motiviert dabei das hungrige wie dankbare Publikum, das nach den Corona-Entbehrungen immer mehr Lust hat, Kultur live zu erleben – und zu genießen.

