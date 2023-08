Die Zeit der alten Glonnbrücke ist vorbei

Abschied von der alten Glonnbrücke: Wehmut lag in der Luft, als sich rund 50 Bürger aus Schlipps ein letztes Mal auf dem alten Bauwerk trafen. Die Steinbrücke wird in den kommenden Monaten abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Juni 2024 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein – so ist zumindest der Plan.

© Nico Bauer