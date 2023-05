Trotz Spezialschrauben: Unbekannte klauen in Hohenkammer zwei Ortsschilder

Ortsschilder wurden am Wochenende in Hohenkammer geklaut.

„Das ist kein Kavaliersdelikt“

Von Nico Bauer schließen

Nun hat es auch die Gemeinde Hohenkammer erwischt: Dreiste Diebe haben am Wochenende zwei Ortsschilder geklaut.

Hohenkammer – Auf einmal fehlten zwei Ortsschilder: Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Gemeinde Hohenkammer fest, dass offenbar unbekannte Täter die gelben Tafeln an den Ortseingängen von Eglhausen und Waltenhofen her kommend abmontiert haben. Die Gemeinde wird deshalb auch Anzeige erstatten. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Gemeinde-Geschäftsführer Marco Unruh.

Besonders ärgerlich ist der Diebstahl, weil die Schilder gerade erst neu angeschafft wurden. „Wir haben extra Spezialschrauben verwendet“, sagt Unruh, „deshalb brauchten die Täter Werkzeug für den Diebstahl.“ Damit scheidet ein Jugendstreich in Bierlaune quasi aus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gemeinde hofft auf Zeugen-Hinweise

Die Gemeinde Hohenkammer bittet deshalb ihre Bürger, eventuelle Beobachtungen am vergangenen Wochenende der Polizei Freising, Telefon (0 81 61) 5 30 50, oder der Gemeinde, Telefon (0 81 37) 9 38 50, zu melden.

Schild-Bürger-Streich auch in anderen Gemeinden

Auch die Hallertau-Gemeinden Au und Nandlstadt haben schon mehrmals Erfahrungen mit den Schilder-Dieben gemacht. Verschwundene Ortsschilder, vertauschte Taferl und Sachbeschädigung durch Schmierereien waren etwa im August vergangenen Jahres Thema - und zuvor auch schon einige Male.

Ebenfalls gefragt waren im Mai vergangenen Jahres die Ortsschilder von Paunzhausen und Mauern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.