Verwunderung in Hohenkammer: Das steckt hinter den Erdhügeln vor der Kirche

Von: Nico Bauer

Hügellandschaft vor der Kirche in Hohenkammer: Dieser Anblick hat in den vergangenen Tagen für einige Spekulationen in der Bevölkerung gesorgt. © Bauer

Noch ein Dirtpark? Ein Wohnbauprojekt? Was es wirklich mit den vielen Erdhügeln vor der Kirche auf sich hat, darüber klärte nun Hohenkammers Bürgermeister auf.

Hohenkammer – Aus der schönen Wiese in der Ortsmitte von Hohenkammer wurde jüngst eine wilde Hügellandschaft. Im Gemeinderat beantwortete Bürgermeister Mario Berti nun die Frage vieler Bürger, bevor sie gestellt wurde. Das Gelände soll in den nächsten Tagen neu bepflanzt werden.

Maßnahme war nötig geworden

„Das wird ein Dirtpark für Senioren“, witzelte Bürgermeister Mario Berti über die Erdhügel. Er stellte dann aber klar, dass die Fahrradhügel an der Glonn keinen großen Bruder in der Ortsmitte bekommen. Bei einem neuen Baugebiet wurde Humus abgetragen und auf der Wiese gelagert. Die Grünfläche wurde von dem Neubau der Bushaltestelle in Mitleidenschaft gezogen, sodass eine Neubepflanzung nötig ist. Auf Nachfrage von Getrud Wagatha nach einer Blühwiese sagte der Rathauschef noch nichts zu. Man werde eine schöne Lösung für den zentralen Bereich des Ortes hinbekommen.

Auf der Wiese neben der Kirche stand einst das Gasthaus Alte Post, das nach mehreren Umbauten zum Schandfleck wurde. Die Gemeinde Hohenkammer kaufte das Grundstück und konnte so das Gebäude abreißen. Aktuell gibt es noch keine Planungen, was auf der Fläche einmal gebaut werden könnte.

