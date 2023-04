„Waren mal wieder richtige Idioten unterwegs“: Tiefe Furchen auf Fußballfeld sorgen in Hohenkammer für Ärger

Von: Nico Bauer

Teilen

Unbekannte haben auf dem Kleinspielfeld in Hohenkammer tiefe Reifenspuren hinterlassen. © Bauer

An Ostern haben unerwünschte Besucher auf dem Kleinspielfeld in Hohenkammer gewütet. Besonders ärgerlich: Das geschah nicht zum ersten Mal.

Hohenkammer – Auf dem Kleinspielfeld neben dem Gemeindestadl lernen in Hohenkammer die jungen Nachwuchsspieler die Grundlagen des Fußballs. An Ostern waren unbekannte und vor allem unerwünschte Besucher auf dem Platz, die mit einem Rennfahrerkurs dem Rasenplatz schweren Schaden zufügten. Der SV Hohenkammer hat in Person seines Vorsitzenden Alfred Kopp auch schon Anzeige erstattet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Da waren mal wieder richtige Idioten auf unserem Kleinspielfeld unterwegs“, ärgerte sich Vereinschef Alfred Kopp. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag war ein oder mehrere Fahrzeuge auf dem Platz, um Runden zu drehen und Stunts zu vollführen. Die tiefen Furchen von den Reifen auf dem Fußballfeld machen den Platz kaum noch nutzbar. Betroffen ist fast das ganze Spielfeld.

Vereinschef Alfred Kopp beklagt solche Vorfälle wiederholt

Besonders ärgerlich für den Sportverein ist, dass es Vorfälle dieser Art von mehrfach in den letzten Jahren gab. Heuer ist das auch bereits das zweite Mal. Alfred Kopp hat bei der Polizei Freising Anzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft nun auf Zeugen, die in der Nacht auf Ostersonntag etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt der SVH-Vorsitzende Alfred Kopp (Telefon 0151 70143776) oder auch die Polizeiinspektion Freising (Telefon 08161/53050) entgegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.