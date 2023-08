Wenn aus Arbeit Familie wird: Wie Schloss Hohenkammer seine Mitarbeiter glücklich macht

Weißeln statt Kurzarbeit: Im Schloss Hohenkammer haben während der Corona-Schließzeiten alle zusammen geholfen und das Hotel auf Vordermann gebracht. © Schloss Hohenkammer

Wie geht Mitarbeiterbindung? Schloss Hohenkammer bietet seinen Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz zum Wohlfühlen – und eine eigene App.

Hohenkammer – Den Gästen wird im Schloss Hohenkammer viel geboten: Ein Tagungszentrum mit Hotel, eine Hochzeitslocation, ein landwirtschaftliches Gut und drei Restaurants, vom bayerischen Biergarten bis hin zur Sternegastronomie. Viele fleißige Hände sowie kluge Köpfe packen hier täglich mit an. Gerade diese Mitarbeitenden benötigen ebenso wie die Gäste höchste Aufmerksamkeit und größten Respekt, so die Meinung von Geschäftsführer Martin Kirsch.

Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Wie soll ein Arbeitsplatz sein? Was soll er bieten, damit die Mitarbeitenden und Auszubildenden gern und engagiert arbeiten und sich miteinander wohlfühlen und bei dem Unternehmen bleiben? Das Team von Schloss Hohenkammer glaubt, die Antworten auf diese Fragen gefunden zu haben.

Man arbeitet gerne dort, wo man sich untereinander versteht und eine gute Atmosphäre herrscht. Und im Schloss Hohenkammer läuft laut Geschäftsleitung nichts ohne das Miteinander und den Wohlfühlfaktor. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie habe Schloss Hohenkammer bewiesen, dass Teamgeist und die Schlossfamilie keine leeren Worthülsen sind. Es gab weder Kündigungen noch Kurzarbeit – stattdessen wurden Abteilungen vorübergehend „aufgelöst“. Die Mitarbeiter kümmerten sich als ein gemeinsames Team um ihren Arbeitsplatz, bei vollem Gehalt.

Statt Kurzarbeit wurde im Schloss Hohenkammer renoviert

Im Housekeeping beispielsweise wurde der normale Arbeitsalltag von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt. Da sich die Hausdame aber nicht nur um die Sauberkeit und Ordnung in einem Hotel kümmert, sondern auch für die Instandhaltung des Gebäudes verantwortlich ist, verlagerte sich der Fokus auf die Renovierung, Aufbereitung und Grundreinigung der Zimmer und des gesamten Hotelgebäudes – da hier viel zu tun war, war das Housekeeping dankbar für die Mithilfe der anderen Abteilungen.

Teamgeist und gute Laune: Nicht nur das Konferenzteam hat mit dem Schloss Hohenkammer einen Wohlfühl-Ort zum Arbeiten gefunden. © Schloss Hohenkammer

Dass sich die Mitarbeiter auch weiterhin als Familie sehen, zeige regelmäßig die interne Hotelapp, die, ähnlich wie eine Familienchat-Gruppe, sehr häufig genutzt wird. Benötigt ein Mitarbeiter oder eine Abteilung Hilfe, wird dort nachgefragt. So unterstützt man sich schnell und unbürokratisch abteilungsübergreifend.

Martin Kirsch: „Das Miteinander im Team ist so gut und kollegial, dass es einfach eine große Freude ist, das als Geschäftsführer zu erleben. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren viel dafür getan, dass sich die Mitarbeitenden während der Pandemie weiter entwickeln konnten. Die Projekte haben allen Spaß gemacht und es wurde mit angepackt. Für uns war diese Zeit menschlich ein großer Gewinn.“ Ihm ist wichtig, dass alle gleichwertig mit zur Schlossfamilie gehören, egal in welchem Bereich sie in Schloss Hohenkammer arbeiten.

Azubis mit Verantwortung

Auf eine fundierte Ausbildung legt man in Hohenkammer ebenso besonderen Wert, denn die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Jeder Azubi hat im Laufe seiner Ausbildung die Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche kennenzulernen und herauszufinden, wo er oder sie sich wohlfühlt. Die Azubis lernen während ihrer Ausbildung zusätzlich zum Fachwissen noch weitere wichtige Dinge, wie Verantwortung übernehmen. Beispielsweise müssen sie in Eigenregie jährlich sieben Projekte auf die Beine stellen, unter anderem das Azubi-Sommerfest oder einen Azubi-Abend.

Mit dem selbst gewählten Azubi-Kompetenzteam gibt das Schloss Hohenkammer seinen Auszubildenden außerdem eine Stimme und stellt die Interessensvertretung seiner Azubis dadurch sicher.

Natürlich sind auch hier 32 Urlaubstage, Weihnachtsgeld, übertarifliche Bezahlung und Mitarbeiterkonditionen wichtige Punkte einer guten Mitarbeiterbindung. ft

