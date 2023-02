Windpark mit Rückendeckung: Bürger in Hohenkammer bekunden bei Infoabend riesiges Interesse

Teilen

Windpark-Details gaben Werner Hillebrand-Hansen und Andreas Henze als Vertreter der BEG, Landrat Helmut Petz und Bürgermeister Mario Berti den Interessierten. © Siegfried Martin

Der geplante Windpark in Hohenkammer erfährt großen Zuspruch: Bei der ersten Infoveranstaltung am Montag zeigten die Menschen großes Interesse.

Hohenkammer – Windräder gibt es im Landkreis Freising bereits in den Gemeinden Fahrenzhausen und Paunzhausen. Die BürgerEnergieGenossenschaft Freising (BEG), von der die beiden nachhaltigen Projekte betrieben werden, plant nun in einem Waldstück im Westen der Gemeinde Hohenkammer zwei weitere Anlagen – und das mit großer Akzeptanz der Anwohner, wie bei der Infoveranstaltung am Montag in der brechend vollen Mehrzweckhalle klar wurde.

Die Bürger könnten vom Windpark profitieren, erläuterten Andreas Henze und Werner Hillebrand-Hansen von der BEG. Landrat Helmut Petz erklärte die rechtlichen Vorgaben, mit denen der Ausbau der erneuerbaren Energiequelle vorangetrieben werden soll. Bereits im Jahr 1996 sei die Privilegierung der Windenergie im Außenbereich in das Baugesetzbuch (BauGB) aufgenommen worden, so Petz. Konzentrationszonen hätten von den Gemeinden geplant werden können, um Windenergie an konfliktarmen Standorten zu bündeln und die restlichen Außenbereiche von der Nutzung freizuhalten.

Dass die Gemeinde Hohenkammer bereits 2013 damit begonnen habe, den Flächennutzungsplan dahingehend zu ändern, erläuterte Bürgermeister Mario Berti. Westlich des Ortsteils Niernsdorf seien die Konzentrationsflächen ausgewiesen worden. Und froh sei er, dass die BEG jetzt dort zwei Windräder auf den Weg bringen möchte. Nicht zuletzt deswegen, weil Bayern insgesamt 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft zur Verfügung stellen müsse – auf Landkreisebene etwa 14 000 Hektar, so die aktuelle Vorgabe vom Bund.

Riesiges Interesse herrschte am Montag in Hohenkammer. Die Menschen wollten wissen, was es mit dem Windpark genau auf sich hat. © Siegfried Martin

Solche Projekte „regional“ zu betreiben, sei besser, betonte Petz. Die Möglichkeit der bürgerschaftlichen Partizipation bestehe. Wie die Bürger von den beiden Windrädern profitieren könnten, das erklärten die beiden Vorsitzenden der BEG. Man sei ganz am Anfang der Planung, betonte Henze. Im Oktober vergangenen Jahres habe man den Pachtvertrag mit der Gemeinde Hohenkammer unterzeichnet, im Dezember dann die für das Vorhaben notwendige artenschutzrechtliche Prüfung (saP) in Auftrag gegeben. Mit der Genehmigungsplanung für das Bauvorhaben könne man frühestens 2024 rechnen, so die Windrad-Planer.

Warum man bereits jetzt informiere? Man habe etwa 300 000 Euro Investitionsvolumen für die Genehmigungsplanung veranschlagt. Neben dem Eigenkapital der Bürgerenergiegenossenschaft könnten die Mitglieder der BEG das Projekt mittels Nachrang-Darlehen mitfinanzieren. Im Gegenzug könne man den Einwohnern der unmittelbaren Nachbarn aus den Gemeinde Hohenkammer, Reichertshausen und Petershausen verbilligten Bürgerstrom anbieten, erklärte Werner Hillebrand-Hansen.

Nachbargemeinden profitieren bereits vom Bürgerstrom aus Windenergie

In Kammerberg und Paunzhausen profitierten die Bürger bereits davon. Und die seien zufrieden damit, so die beiden Ingenieure. Wie hoch denn die Verzinsung der Nachrang-Darlehen sei, wollte ein Zuhörer wissen. Das könne er im Moment nicht sagen, betonte Hillebrand-Hansen. Das sei erst sicher, wenn die Darlehen ausgegeben werden könnten. Damit könne man rechnen, wenn die Planung weiter vorangeschritten sei, so etwa in einem Jahr. Das Geld verbleibe jedenfalls im Kreislauf für die Energiewende im Landkreis.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Windenergie könne die vom Landkreis Freising beschlossene Energiewende ein „gutes Stück“ voranbringen, sagte der Landrat. Wenn bis 2035 hundertprozentige CO2-Neutralität erreicht sein solle, wie das vom Kreistag 2007 einstimmig beschlossen worden sei, dann brauche man mindestens 30 Windräder an Standorten im Landkreis.

„Traut ihr euch das zu?“, fragte ein Bürger die Vertreter der BEG. Künftig drängten doch sicherlich auch große Firmen auf diesen Markt. Dass viele Projektierer bereits Büros in den Regionen eröffnet hätten, das konnte Henze bestätigen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis diese Flächen für Windräder unter Vertrag nehmen möchten. Die Gemeinden seien ja aufgrund der Gesetzeslage in der Pflicht zum Handeln. „Die BEG ist der richtige Gedanke“, betonte der Landrat. „Wir sind froh, wenn eine Genossenschaft handelt, denn dann bleibe die Wertschöpfung bei den Bürgern. Er werde in einer der kommenden Kreistagssitzungen das Thema auf den Tisch bringen, wie man von kommunaler Seite „nachlegen“ könne. Weitere Details verriet Petz nicht.

Ein Bürger wundert sich über Tatsache, dass zur CO2-Einsparung Bäume gefällt werden

Selbstverständlich gab es bei der Diskussion auch Meinungen, die der positiv gestimmten Versammlung ein wenig Wind aus den Segeln nehmen wollte. „Warum schlägt man Wald um, um CO2 zu sparen?“, so eine Frage. Die Abstände zur Wohnbebauung müsse eingehalten werden, so Hillebrand-Hansen. Man schütze Anwohner zur Last der Natur.

Er sei jedenfalls froh, wenn er am Abend aus der S-Bahn steige, und von Weitem das Windrad in Kammerberg sich drehen sehe, sagte ein anderer Zuhörer. „Da freue ich mich jedes Mal, dass da mein Strom produziert wird“, meinte er.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.