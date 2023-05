Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Hohenkammer

Ein Rettungshubschrauber flog nach Mann nach dessen Sturz vom Dach nach Altötting ins Krankenhaus (Symbolfoto). © Hans Moritz

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es Freitagfrüh bei Hohenkammer. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz

Hohenkammer - Eine 44-jährige Frau aus der Region Hohenpeißenberg fuhr mit ihrem Ford Focus in die Staatsstraße ein und kollidierte dort mit dem VW Tiguan eines 25-Jährigen aus der Region Aichach. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Frau und der VW-Fahrer mussten schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Münchner Krankenhäuser gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, weshalb zur weiteren Klärung ein Gutachter hinzugezogen wurde.