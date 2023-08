Zehn-Tore-Spektakel in Moosburg - Hohenkammer unterliegt zuhause gegen Rohrbach II

Teilen

Alan Jaworski erzielte drei der zehn Tore des TSV Moosburg gegen Palzing II. © Thomas Acuna

Einiges geboten beim TSV Moosburg: Das Team Andreas Lienhard schießt Palzings Reserve mit 10:0 ab. Hohenkammer verliert erstmals in dieser Saison gegen Rohrbach II.

„Sie waren heute eine Nummer stärker.“

SV Hohenkammer – TSV Rohrbach II 0:3 (0:1). Der SVH sei „einfach nicht ins Spiel gekommen“. So lautete das Fazit von Hohenkammers Coach Tobias Stöger, nachdem sein Team gegen die solide Abwehr der Rohrbacher Reserve schlicht kein Mittel gefunden hatte. Die vielen Fehler im Passspiel der Hausherren nutzte der TSV, der nach vorne die deutlich gefährliche Mannschaft war, beim klaren und verdienten 3:0 aus. „Sie waren heute eine Nummer stärker“, gestand der Hohenkammerner Trainer ein, der aus den Fehlern der heutigen Partie lernen will. Dafür heißt es nun unter der Woche „Gas geben“, denn am Sonntag trifft man auf das Team aus Ilmmünster, das Stöger „als ähnlich starken Gegner“ ausgemacht hat. (Franziska Kugler)

Tore: 0:1 Sebastian Harastko (43.), 0:2 Sebastian Harastko (47.), 0:3 Kalman Rati (59.)

Zweistelliger Sieg für den TSV Moosburg

TSV Moosburg – SVA Palzing II 10:0 (4:0). Am Ende wurde es zweistellig: Der TSV Moosburg fertigte den SVA Palzing II in der späten Partie der A-Klasse 6 zu Hause glatt mit 10:0 (4:0) ab. Trainer Andreas Lienhard bilanzierte zufrieden: „Heute zeigten meine Männer eine richtig gute Partie.“ Die Gäste seien aufgrund diverser Ausfälle allerdings arg dezimiert angetreten, fügte der TSV-Coach an: „Trotzdem kämpften sie bis zum Schluss.“ Die Gastgeber vergaben in der ersten Hälfte sogar einige Hochkaräter: „Darüber will ich aber nicht meckern. Wichtig ist, dass wir uns nach der Langenbach-Pleite den Frust von der Seele schießen konnten“, betonte der TSV-Coach. (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0/4:0 Thomas Kroboth (5./ET/42./ET), 2:0/3:0/5:0 Alan Jaworski (22./33./50.), 6:0 Timo Gehrlach (59.), 7:0 Kilian Siemsen (70.), 8:0 Emmanuel Faloba (72.), 9:0 Peter Riess (83.), 10:0 Tobias Gessler (89./FE).