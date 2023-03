Landtagspräsidentin Ilse Aigner lobt die Landfrauen im Kreis Freising: „Sie sind Leistungsträgerinnen“

Eine kleine Auszeit vom Alltag war einmal mehr der Landfrauentag am Mittwoch in Hausmehring. © Siegfried Martin

Beim Landfrauentag lobte Landtagspräsidentin Ilse Aigner das Engagement der Frauen: „Sie sind Leistungsträgerinnen, und darauf dürfen sie stolz sein.“

Hausmehring – Frauenpower in der Landwirtschaft ist wichtig: Beim traditionellen Landfrauentag am Dienstag in Maiers Hofstuben in Hausmehring erhielten die Bäuerinnen verdientes Lob. „Sie sind Leistungsträgerinnen, und darauf dürfen sie stolz sein“, sagte die Festrednerin, Landtagspräsidentin Ilse Aigner. „Mit uns leben die Dörfer“ war das Motto ihres Vortrags, in dem sie das vielfältige Engagement der Frauen würdigte.

Ein festlicher Gottesdienst mit Zelebrant Bertram Stubenrauch und Darbietungen des Landfrauenchors bildete den Auftakt der Veranstaltung. Grußworte gab es unter anderem vom Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann. Die „First Ladies des ländlichen Raums“, wie das Herrmann ausdrückte, zeichneten sich durch verantwortlichen Umgang gegenüber Natur und Gesellschaft aus – auch wenn sie es nicht immer leicht hätten. „Dreh- und Angelpunkt“ seien sie im Betrieb, Partnerin, Chefin und Familienfrau: Die Aufgaben der Bäuerinnen seien vielfältig und verantwortungsvoll. 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche seien die Frauen engagiert.

Lob für die Landfrauen gab’s von Ilse Aigner. © Siegfried Martin

„Tragende Säulen“

„Landfrau sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung“, meinte Aigner. Sie seien tragende Säulen, wenn es um das soziale Umfeld gehe oder um die Erhaltung der Kulturlandschaft. Immerhin seien 82 Prozent der Fläche im Freistaat in bäuerlicher Hand. Kritische Töne sandte Aigner in Richtung Verbraucher. Wenn es um die Produktion von Lebensmitteln gehe, so hätten sich in den letzten Jahren „unterschiedliche Wahrnehmungen“ zwischen Stadt und Land manifestiert, meinte sie. Auf der einen Seite stiegen die Ansprüche der Verbraucher – die Bereitschaft, dafür einen höheren Preis zu zahlen, allerdings nicht.

Unter die „First Ladies des ländlichen Raums“, wie er selbst sagte, mischte sich unter anderem Staatskanzleichef Florian Herrmann (3. v. r.). © Siegfried Martin

Volle Unterstützung signalisierte die CSU-Politikerin den Bäuerinnen bei deren Bemühungen um noch mehr Tierwohl in den Ställen. Da müsse Planungssicherheit gewährleistet werden.

Die Wertschätzung der Frau im Betrieb sei in seiner Familie „ganz normal“, sagte Kreisobmann und BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber. „Das war schon immer so.“ Die Frauen seien das „Gesicht“ des Hofs, sie kümmerten sich sowohl um landwirtschaftliche als auch um gesellschaftliche Belange. „Ohne euch würde es nicht funktionieren“, so der Landwirt.

Der Rückblick

Vor 75 Jahren wurde der Frauenverband im Bayerischen Bauernverband gegründet. Kreisbäuerin Elisabeth Mayerhofer erinnerte an die vielen Aktivitäten, die in den zurückliegenden Jahren initiiert wurden. „Frau“ habe die Höfe für Schulklassen geöffnet, an den Schulen das Unterrichtsfach „Alltagskompetenz“ mit angeschoben und Erwachsenenbildungsprogramme ausgearbeitet, um nur einige zu nennen.

Als „Hausherr“ freue er sich darüber, dass der Landfrauentag in seiner Gemeinde stattfinde, meinte Bürgermeister Anton Geier. Schließlich hätten die Frauen mit Maier’s Hofstuben in Hausmehring, einem Ortsteil der Gemeinde Haag, eine Lokalität ausgewählt, die bestes Beispiel für geglückten Strukturwandel in der Landwirtschaft sei – früher eine Erwerbslandwirtschaft, jetzt Speiserestaurant. Dass die Wertschöpfung in den ländlichen Familien bleibe, das wünsche er auch in Zukunft.

Nach dem Mittagessen spielte die Musikgruppe Grod Raus Wirtshauslieder und Gstanzl. Mit Kaffee und Kuchen wurde der Tag beendet, der für die Frauen traditionell eine „Auszeit vom Alltag“ bedeutet. Maria Martin