Voll ausgestattet vom Keller bis zum Dach

An der Nelkenstraße in Eching entstehen 15 Eigentumswohnungen bis 2026

Noch ist es nur Visualisierung, doch 2026 sollen die Wohngebäude an der Nelkenstraße 15 Fami­lien, Singles oder Paaren ein neues Zuhause bieten. © Schreiber Wohnbau GmbH

Im Münchner Speckgürtel ist der Wohnraum rar. Doch in Eching wird fleißig Wohnraum geschaffen – und zwar von der Schreiber Wohnbau GmbH.

Eching – Die Nähe der Großstadt München und zeitgleich das eher ruhigere Leben im Landkreis genießen – das kann man in der Gemeinde Eching. Viele, die hier schon vor Jahren heimisch geworden sind, wissen um die Vorzüge der Gemeinde und alle, die in Zukunft neu dazuziehen, werden sicher schnell von Eching begeistert sein. Allerdings ist es in Eching wie in fast jeder Gemeinde aus dem Münchner Speckgürtel: Der Wohnraum ist rar. Doch in Eching wird demnächst fleißig weiter gebaut – und zwar von der Schreiber Wohnbau GmbH.

An der Nelkenstraße 2 bis 4 entstehen ab Herbst dieses Jahres 15 neue Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2026 geplant. Und dann heißt es: einziehen, wohlfühlen, daheim sein. Denn mit der Schlüsselübergabe sind nicht nur die Wohnungen fertig, sondern auch die Außenanlagen.

Ein Neubau in guten Händen

Die Zwei-, Drei- oder Vierzimmerwohnungen sind zwischen 70 und 93 Quadratmeter groß, und mit einer effizienten Grundwasserwärmepumpe ausgestattet. Damit erfüllen die künftigen Wohnungsbesitzer auch das ab 1. Januar 2024 geltende Gebäudeenergiegesetz. Um die warmen Sommermonate unter freiem Himmel genießen zu können, verfügen alle Wohnungen über einen Balkon oder eine Terrasse.



Noch steht hier die Bautafel, doch im Herbst beginnt der Bau. © Schreiber Wohnbau GmbH

„Natürlich sind die Wohnungen auch allesamt barrierefrei“, erzählt Günter Schreiber über sein neues Wohnprojekt, das bei ihm in guten Händen liegt: Im Jahr 2000 gründete er die Schreiber Wohnbau GmbH und trat mit seinem eigenen Bauträger in die Fußstapfen seines Vaters. Bereits seit 1986 führte er als selbständiger Bauträger sein eigenes Unternehmen – mit Günter Schreiber als tatkräftige Unterstützung an der Seite seines Vaters. Schritt für Schritt arbeitete sich der Sohn mit Engagement und Leidenschaft von Bauprojekt zu Bauprojekt bis hin zur Bauleitung.



„Von der sogenannten Pike auf durfte ich die Praxis am Bau ebenso kennenlernen wie die gewissenhafte Planung und Finanzierung von Immobilien sowie die Organisation und Koordination der einzelnen Gewerke und Handwerker“, schaut Günter Schreiber zurück.

Voll ausgestattet vom Keller bis zum Dach

Natürlich wird es den künftigen Eigentumsbesitzern an nichts fehlen: Ein Aufzug sorgt im Haus für Barrierefreiheit, in der Wohnung selbst gibt es unter anderem bodenebene Duschen, die ein langes Verweilen in den eigenen vier Wänden auch im Alter ermöglichen.



Ein eigener Waschraum sorgt dafür, dass Waschmaschine und/oder Trockner nicht in der Wohnung aufgestellt werden müssen und der Keller schafft zusätzlichen Stauraum. Über Parkplätze muss man sich im und rund um den Neubau auch keine Gedanken machen, denn dafür wird es zusätzlich eine Tiefgarage Einzelstellplätzen geben.



Förderfähig und nachhaltig

Aufgrund der Effizienzhaus-Stufe 40 mit QNG-PLUS sind die Wohnungen förderfähig und zeichnen sich unter anderem durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach aus. „Das macht sie vom Preis sehr interessant für Käufer und Anleger“, sagt Schreiber – zum einen durch die §7b Sonderabschreibung für Mietwohnungsbau und zum anderen sind die Wohnungen provisionsfrei.



Wer gerne in eine der Wohnungen einziehen möchte, kann sich bei der Schreiber Wohnbau GmbH, Gewerbepark 12 in 85402 Kranzberg sowie telefonisch unter 08166/9988420 oder 0172/8911375 weiter informieren.



Noch könne man sich mit der Entscheidung etwas Zeit lassen, so Schreiber. Erst fünf der zukünftigen Wohnungen seien reserviert. Wer aber zum Beispiel beim Bad, den Böden oder Türen mitreden und sie nach eigenen Vorstellungen gestalten möchte, sollte sich schneller entscheiden.

