In Haag Elektroautos rund um die Uhr mit Wind- & Sonnenstrom laden

Die erste BEG-Ladesäule wurde in Haag in Betrieb genommen: Bürgermeister Anton Geier (r.) und Andreas Henze freut’s. © BEG

Neue Bürger-Ladestation der BEG ist am Haager Rathaus in Betrieb gegangen. Dort können zwei Elektroautos gleichzeitig „betankt“ werden.

Haag – Die BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) hat ihre erste Bürgerladestation in Haag installiert. Und das sind die Eckdaten: Die Normalladestation bietet zwei Ladepunkte mit zweimal 22 kW Ladeleistung für Wechselstrom an. Die Steckdose (Typ 2) ist für alle Elektroautos und Plugin-Hybride geeignet.

Zehn Monate nach Unterzeichnung des Vertrags mit der Gemeinde Haag und nach einem Monat Bauzeit wurde die Bürger-Ladestation in Betrieb genommen. Die Ladestation am Rathaus ist die erste öffentliche Ladestation in der Gemeinde. Die Installationskosten lagen laut BEG bei 15 500 Euro wovon 12 000 Euro vom Bundes-Verkehrsministerium gefördert werden. Die Investitionskosten werden von der BEG getragen, für die Gemeinde Haag als Mitglied der BEG entstanden keine Kosten. Bei guter Auslastung erhält die Gemeinde als Standortpartner eine Umsatzmiete für die Bereitstellung der Parkplätze.

Auslastung der Station auf Apps und in vielen Navis in Echtzeit zu sehen

Die Bürger-Ladenetzstation steht rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zum Laden bereit. In den Apps der Elektromobilitätsanbieter und auf immer mehr Navis der E-Autos ist die Auslastung der Station in Echtzeit zu sehen. Die Parkplätze sind ausschließlich Elektrofahrzeugen beim Laden vorbehalten.

Das Laden kann mit einer Ladekarte der gängigen Elektromobilitätsanbieter (EnBW mobility – Shell Recharge – ADAC e-Charge – NewMotion – BMW Charging) gestartet werden. Auch die BEG bietet eine Bürger-Ladenetzkarte für all ihre Stationen im Landkreis an. Mit dieser Karte kostet die kWh 38,9 Cent ohne monatlichen Grundpreis, die Abrechnung erfolgt je nach Verbrauch. Das Bürger-Ladenetz wird mit Bürger-Strom aus Wind und Sonne aus dem Landkreis versorgt und fördert damit die Verbindung aus lokaler Erzeugung und lokalem Verbrauch.

Die Stationen im Bürger-Ladenetz werden laut Andreas Henze von der BEG sehr gut angenommen, im ersten Halbjahr 2022 fanden bereits 1198 Ladevorgänge statt. Das sind über 80 Prozent Steigerung zum 2. Halbjahr 2021. Erstaunlich: Mit den im ersten Halbjahr 2022 geladenen 17 200 kWh Strom konnten rund 85 800 Kilometer elektrisch zurückgelegt und 13 Tonnen CO2 eingespart werden. Aktuell sind 24 Ladepunkte im Landkreis in Betrieb und zehn weitere Ladepunkte in Bau. Darüber hinaus sind für das Jahr 2022 acht weitere Standorte mit 16 Ladepunkten geplant.

„Die Gesamtinvestitionen in das Bürger-Ladenetz im Jahr 2022 werden sich auf rund 400 000 Euro belaufen und sind ein wichtiger Beitrag für den Aufbau der Infrastruktur der Energiewende im Landkreis“, betont Andreas Henze. Das Bürger-Lade–netz wird im Laufe dieses Jahres den gesamten Landkreis Freising abdecken. (ft)

