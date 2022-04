Hilfe für Flüchtlinge: Inkofener Kinder verkaufen Basteleien und Kuchen für den guten Zweck

Von: Andrea Hermann

Kuchen, Ketten und Haargummis boten (v. l.) Johanna Kriegmair, Antonia Scheuchenpflug und Larina Thole an. Insgesamt 620 Euro kamen bei der Verkaufsaktion zusammen. © privat

Ein lang gehegter Wunsch ist für drei Mädchen aus Inkofen in Erfüllung gegangen: Sie haben an ihrem eigenen kleinen Verkaufsstand Basteleien und Kuchen verkauft - und den Erlös gespendet.

Inkofen – Fleißig gebastelt und gebacken haben Larina Thole (8 Jahre), Antonia Scheuchenpflug (7) und Johanna Kriegmair (7) aus Inkofen in den vergangenen Tagen und Wochen. In liebevoller Handarbeit wurden Armbänder und Ketten gefertigt, Haargummis genäht und insgesamt sechs Kuchen gebacken. An einem sonnigen Samstag wurden die Sachen verkauft – für einen guten Zweck.

Dafür haben die Schülerinnen im Vorfeld auch noch Plakate geschrieben und diese im Ort aufgehängt. Nachbarn, Freunde und Bürger aus Inkofen ließen sich nicht lange bitten.

„Seit Weihnachten hatten die Mädchen den Wunsch, einen Verkaufsstand aufzubauen“, erzählt Mama Bettina Thole im FT-Gespräch. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs reifte die Idee, die Verkaufsaktion für einen guten Zweck zu organisieren. Der gute Zweck war schnell gefunden: Die Hilfsorganisation Navis mit Sitz in Moosburg, die aktuell Medikamente, Hilfsgüter und vieles mehr nach Lemberg im Westen der Ukraine transportiert, sollte den Erlös bekommen.

620 Euro an die Hilfsorganisation Navis gespendet

Kein Wunder, dass die Besucher zahlreich gekommen sind und fleißig gespendet haben. „Es war viel los“, berichtete Bettina Thole. Sowohl für die Schülerinnen als auch die Eltern sei es „anstrengend und aufregend“ gewesen, berichtete Bettina Thole. Doch der Einsatz hat sich gelohnt: 620 Euro sind bei der Verkaufsaktion zusammengekommen. Die Freude bei den Familien war riesig.

Vor einer Woche übergaben die Mädchen das Geld an den langjährigen Navis-Vorsitzenden Wolfgang Wagner. Der war begeistert von der Aktion: „Man ist wirklich gerührt von der Solidarität und der Unterstützung“, sagt er dem FT.

