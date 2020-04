Innenstadtumbau: Das Herz Freisings wird wieder abgeriegelt

Am 20. April geht‘s los: Dann geht der Innenstadtumbau in die nächste Runde. Nach Ostern ist keine Durchfahrt mehr möglich.





Freising– Pünktlich angelaufen ist im Frühjahr die Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen in der Innenstadt, die von den Freisinger Stadtwerken gleich mit dem Ausbau des künftigen Wärmenetzes verbunden wird. Die Baumaßnahme hat in der Oberen Hauptstraße, Höhe Bahnhofstraße, begonnen und bewegt sich bis in den Herbst abschnittsweise weiter stadteinwärts die Hauptstraße entlang in Richtung Marienplatz bis zur Einmündung der Amtsgerichtsgasse in die Untere Hauptstraße. Das teilt Stadtpressesprecherin Christl Steinhart mit.

Baustart ist am 20. April geplant

Bisher konnten die Baumaßnahmen zwischen Schiedereck und Ziegelgasse zeitgerecht erledigt werden. Ab voraussichtlich Montag, 20. April, werden die Sanierungsarbeiten im Einmündungsbereich der Ziegelgasse in die Obere Hauptstraße durchgeführt. Für den motorisierten Individualverkehr ist damit bis in den Sommer keine Durchfahrt von der Amtsgerichtsgasse über den Marienplatz in Ziegelgasse und Bahnhofstraße mehr möglich.

Anlieger und Lieferer dürfen wenden

Um die Anfahrt sowie die Anlieferung der anliegenden Gebäude, Geschäfte und Praxen zwischen Amtsgerichtsgasse und Ziegelgasse weiterhin sicherzustellen, wird ab Montag, 20. April, am Marienplatz erneut eine Wendemöglichkeit eingerichtet. Die Zu- und Abfahrt, die sich ausdrücklich auf den absolut notwendigen Anlieger- und Anlieferverkehr beschränken muss, erfolgt dann ausschließlich über Amtsgerichtsgasse und die Untere Hauptstraße: Im Bereich zwischen Marienplatz und Amtsgerichtsgasse wird ein kleiner Bereich als Be- und Entladezone eingerichtet, in dem Lieferfahrzeuge kurz anhalten dürfen. Alle anliegenden Gebäude und Zugänge bleiben fußläufig jederzeit erreichbar. Fahrradfahrende müssen im Baustellenbereich und am Marienplatz absteigen.

Zufahrt zu den Gassen

Da die gewohnte Zufahrt zu Ziegelgasse, Kirchgasse und Rindermarkt über den Marienplatz und die Obere Hauptstraße ab 20. April damit nicht mehr möglich ist, erfolgt die Anfahrt für diese Bereiche dann über Kammergasse, Furtnergasse und Oberen Graben. Sobald die Baustelle den Einmündungsbereich zur Ziegelgasse passiert hat, können Gasse und angrenzende Bereiche wieder aus Richtung Kriegerdenkmal über die Obere Hauptstraße angefahren werden.

In der 2. Jahreshälfte wird „gespiegelt“

Wenn die Baustelle in der zweiten Jahreshälfte den Bereich zwischen Marienplatz und Amtsgerichtsgasse erreicht hat, wird das Verkehrskonzept analog zum letzten Jahr „gespiegelt“: Dann erfolgt die Anfahrt zur Wendemöglichkeit am Marienplatz aus Richtung Obere Hauptstraße (Schiedereck).

Mülltonnen und Sammelstellen

Wegen der geänderten Verkehrsführung kommt es auch zu Einschränkungen oder Änderungen bei der Müllentsorgung. Es werden daher für die Zeit der Sperrungen zwei provisorische Sammelplätze für Mülltonnen eingerichtet – die Anlieger/-innen wurden bereits schriftlich darüber informiert.

Gut zu wissen

Aktuelle Informationen und alles über die Neugestaltung der Innenstadt gibt es online auf https://innenstadt.freising.de.

