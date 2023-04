FFW Plörnbach zieht Bilanz: Zweiter Defibrillator, viele Stunden Ehrenamt und ein ganz besonderer Abschied

Leonhard Dietl sagt Servus

Wie fleißig die FFW Plörnbach 2022 war, zeigten die Zahlen bei der Jahreshauptversammlung. Und: Leonhard Dietl verabschiedete sich aus dem aktiven Dienst.

Plörnbach – Der Auftakt war traditionell gemütlich: Erst nach dem gemeinsamen Essen ging es am Mittwoch im Plörnbacher Feuerwehrhaus zum offiziellen Teil über. Und dabei gab Kommandant Klaus Huber einen Rückblick auf das Jahr 2022. Ehrenabzeichen erhielten Herbert Alt, Leonhard Dietl, Sebastian Hobmeier und Martin Kleeberger. Sie wurden für 25 Jahre geehrt. Insgesamt rückten die Plörnbacher Feuerwehrleute zu sechs Brandeinsätzen und sieben technischen Hilfeleistungen aus. „Um für Einsätze dieser Art gut gewappnet zu sein, wird regelmäßig geübt“, sagte Kommandant Huber, „im vergangenen Jahr waren es zehn Übungen an der Zahl.“

Umbauten am Feuerwehrhaus beschäftigten die Floriansjünger ebenfalls

Eine weitere Aufgabe, der sich die Feuerwehrleute in den vergangenen Monaten angenommen haben, waren die Umbauten am Feuerwehrhaus. „Wir haben nun alles so konzipiert, dass wir bei Einsätzen maximal schnell startklar sind“, erklärte Klaus Huber den Anwesenden. Ein wichtiger Baustein einer kompetenten Freiwilligen Feuerwehr ist auch die Teilnahme an Lehrgängen. Zehn verschiedene hatten die Plörnbacher im vergangen Jahr erfolgreich absolviert. „Ein besonderes Augenmerk legen wir hierbei stets auf den Atemschutz – da müssen wir immer auf dem neusten Stand sein.“

Ein weiterer großer Schritt in Sachen Sicherheit ist der zweite Defibrillator, der 2022 angeschafft wurde. „Zum einen haben wir den stets zugänglichen Defi im Feuerwehrhaus“, so Huber, „nun haben wir einen weiteren im Fahrzeug, um auf jede Eventualität vorbereitet zu sein.“

Insgesamt kamen im abgelaufenen Jahr fast 2000 Stunden zusammen

Huber rundete seine Bilanz mit einigen Zahlen ab: Insgesamt waren die Freiwilligen Feuerwehrler 1894 Stunden beisammen, davon flossen 729 Stunden in die Ausbildung und 42 Stunden in die Jugendarbeit. 288 Stunden waren die Plörnbacher im Einsatz, 164 Stunden war man mit Wartungs- und Umbauarbeiten beschäftigt. 566 Stunden verbrachte man bei gemeinsamen Vereinssitzungen, 39 Stunden wurden unter sonstige Aktivitäten verbucht. Die Plörnbacher Feuerwehr erfreut sich aktuell an 45 aktiven Mitgliedern. Passive Mitglieder gibt es 28 im Verein, zudem gibt es eine Jugendgruppe und drei Ehrenmitglieder.

Bevor der gemütliche Teil des Abends eingeleitet wurde, gab es noch einen Abschied: Leonhard Dietl feierte kürzlich seinen 65. Geburtstag und scheidet somit aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr aus. Stolze 25 Jahre war er dabei und „immer da, wenn man ihn gebraucht hat“, so der Dank von Kommandant Klaus Huber.

Zum Abschied überreichte er ihm seine Feuerwehrjacke, die ihn all die Jahre begleitet hatte, sowie einen Geschenkkorb.

Pascale Fuchs