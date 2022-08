Motorrad-Oldtimer in Haag: Gipfeltreffen von rund 100 PS-Raritäten

Da wäre noch ein Platzerl frei: Alfons Mair aus Österreich mit seiner PUCH 6/7 HP. Die Teilnehmer der Kaiserzeitausfahrt kamen auch aus mehreren europäischen Nachbarstaaten. © Siegfried Martin

Vom aufwändig restaurierten Liebhaberstück bis hin zum original belassenen Zeitzeugen: Die Kaiserzeitausfahrt in Haag war ein Eldorado für Motorrad-Nostalgiker.

Haag - Rund 100 Motorrad-Oldtimer waren bei der 10. Kaiserzeitausfahrt des Veteranen Motorrad Club München (MVMC) am Wochenende in der Schlossallee in Haag zu bestaunen. Zwei Jahre lang war die Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Jetzt endlich konnte die Ausfahrt für die PS-Raritäten bis Baujahr 1918 wieder stattfinden.

Quer durch das Ampertal und die Hallertau wehte am Sonntag olympischer Geist: Der Weg war das Ziel – und die Freude am Fahren. „Es ist wie ein Virus“, gestand Gert Holmersma. Der Niederländer war auf seiner Indian Power Plus (1920) zwei Tage lang unterwegs gewesen, um an der Kaiserzeitausfahrt teilnehmen zu können. Partnerin Thea Bron knatterte auf einer Maschine der „Excelsior Supply & Manufacturing Company“ neben ihm. Das schwere Motorrad mit Kettenantrieb und gefedertem Vorderrad aus dem Jahr 1919 war ein „Hingucker“.

Eng anliegende Lederkappen, passende Schutzbrillen und schwere Handschuhe

Ein Kameramann des Bayerischen Fernsehens hatte die beiden mit seiner Filmkamera im Visier, um sie in der Abendschau zu Wort kommen zu lassen. Alle Jahre seien sie dabei beim großen Motorrad-Treffen im Ampertal, erzählte das Paar. Das Landschaftserlebnis auf den reizvollen Nebenstrecken bei der Fahrt durch die Hallertau sei unbeschreiblich. Wie die meisten der Oldtimerfreunde trugen die beiden Originalkleidung: eng anliegende Lederkappen, dazu passende Schutzbrillen und schwere Motorrad-Handschuhe.

Während die Motorradbesitzer mit Vorbereitungen für die Ausfahrt beschäftigt waren, genossen die vielen „Zaungäste“ das Flair der Veranstaltung: Das laute Auspuff-Knattern und -Knallen beim Anlassen der Sammlerstücke mag wie Musik in ihren Ohren geklungen haben.

Mehr als ein Geheimtipp: die „Hildebrandt & Wolfmüller“

Fundierte Informationen rund um die Historie der motorisierten Zweiräder gab es von Thomas Stauffert, Vorstandsmitglied beim MVMC. Der Professor für Betriebswirtschaft beschäftigt sich seit seiner Jugendzeit damit. Eine ganz besondere Fahrmaschine sei die „Hildebrandt & Wolfmüller“, erzählte der Motorrad-Liebhaber.

Unterweg bei Siechendorf: Mit Höchstgeschwindigkeiten von 40 Stundenkilometern begaben sich die Teilnehmer vom Ampertal in die Hallertau. © Siegfried Martin

Ein Modell, im Original nachgebaut, hatte Michael Leibfritz mit nach Haag gebracht. Das erste Serienmotorrad der Welt sei 1894 als Patent angemeldet worden. In der „Motorrad-Fahrrad-Fabrik München“ sei das gute Stück 1892 erstmals gefertigt und so der Grundstock gelegt worden für die Geschichte des Motorrads. Die Firmeninhaber Heinrich Hildebrand und Alois Wolfmüller seien die „Väter“ des zweirädrigen, motorisierten Fahruntersatzes und dafür verantwortlich, dass heute Millionen von „Bikern“ ihren Traum vom „Abfahren“ leben könnten, schwärmte Stauffert.

Gesäumt von vielen Zuschauern brachten die Teilnehmer ihre Maschinen am Sonntag kurz vor 10 Uhr in Position. Am südlichen Eingang der Schlossallee gab es da gelegentlich auch Startprobleme. Bei der „Hermes“ von Kilian Karl etwa. „Dann schieben wir den Götterboten halt an“, meinten die umstehenden Biker. Mit Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h ging es über Zolling, Siechendorf und Berghaselbach nach Au, bejubelt von Schaulustigen am Straßenrand.

