Karl Albert Denk erklärt den Beruf des Bestattermeisters – Ein Beruf mit Qualität

Teilen

Kunden brauchen im Trauerfall einen Bestatter, bei dem sie fachlich und menschlich gut aufgehoben sind. © Karl Albert Denk Bestattungen

Wer über eine Bestattung nachdenkt, sollte einige Faktoren beachten. Laut Bestattermeister Karl Albert Denk ist nicht jedes Unternehmen ein idealer Ansprechpartner.

Bis heute ist der Beruf des Bestatters gesetzlich nicht geschützt, es existieren keine verbindlichen Standards. „Irrtümlich wird gelegentlich behauptet, es käme auf die Qualifikation des Bestatters nicht an, man müsse nur ein einfühlsamer und guter Mensch sein. Ein fataler Irrtum“, erklärt der Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.. Regelmäßig komme es dann zu unerfreulichen Situationen beim Abschied von Menschen, wenn eben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt und klar strukturierten Arbeitsabläufen agiert wird.

Karl Albert Denk erklärt: Berufliche Weiterbildung „Bestattermeister“ ist ein Garant für Qualitätssicherung

„Vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass im Prinzip jeder Mensch Bestatter werden kann, ohne bestimmte Zulassungsvoraussetzungen“, warnt auch Karl Albert Denk, der das gleichnamige Bestattungsunternehmen mit Standort auch in Freising führt: Man braucht lediglich eine Gewerbeanmeldung.

Karl Albert Denk ist Bestattermeister. © Karl Albert Denk Bestattungen

Ganz anders verhält es sich mit dem Bestattermeister. Diese berufliche Weiterbildung ist Garant für die Qualitätssicherung im Bestatterhandwerk. Am Ende steht eine Prüfung, die den Absolventen qualifiziert. Die Meisterprüfung ist bundesweit einheitlich geregelt.

Darauf sollten Sie bei der Wahl des Bestatters laut Karl Albert Denk achten

„Wir als Karl Albert Denk Bestattungen legen viel Wert auf Qualität und Sicherheit“, sagt der Inhaber. Darauf können sich die Kunden auch in Freising verlassen, wo der Bestattermeisterbetrieb an der Prinz-Ludwig-Straße 5 mit Isabella Forster als Geschäftsstellenleiterin für die Kunden da ist.

Karl Albert Denk Bestattungen in Freising. © Karl Albert Denk Bestattungen

Diese Qualität erkennen die Kunden an drei Faktoren. Erstens sind das Qualifikationen, sprich fundiert ausgebildete Mitarbeiter sowie stetige Weiterbildung und Optimierung. So hat sich Isabella Forster in der Geschäftsstelle in Freising beispielsweise speziell zur Begleitung von Familien bei Fehlgeburt, Totgeburt und Neugeborenentod weitergebildet, um den Hinterbliebenen in dieser besonders schwierigen Zeit noch besser beistehen zu können.

Zweitens gewährleisten Mitgliedschaften, etwa im Bestatterverband Bayern e.V., ein fachlich hervorragendes und gleichzeitig auf Kundenbedürfnisse ausgerichtetes Unternehmen. Und drittens gehören dazu Zertifizierungen von unabhängigen Institutionen, die darauf achten, dass jedes Mitglied im Kundeninteresse strenge Vorgaben einhält.

Kunden sollten bei der Wahl des Bestatters auf Zertifizierungen von unabhängigen Institutionen achten. © ZDH-ZERT

Im Trauerfall zählt für Karl Albert Denk, fachlich und menschlich gut aufgehoben zu sein

Eine solche Zertifizierung ist das Qualitätssiegel „Bestatter – vom Handwerk geprüft“. Das vom Vorstand des Bundesverbands Deutscher Bestatter e.V. als Lizenz verliehene Markenzeichen ist eine bedeutsame Auszeichnung qualitätsbewusster Bestattungsunternehmen. Neben optimierten Abläufen beinhaltet das auch eine transparente Preisgestaltung und die passende Qualität der Arbeit.

Das heißt für die Kunden, dass sie im Trauerfall fachlich und menschlich gut aufgehoben sind. „Jedoch ersetzt ein Qualitätssiegel freilich nicht die Gefühlsebene in einem Trauerfall. Beides muss in Einklang zueinander stehen“, betont Karl Albert Denk.

Bestatter vom Handwerk geprüft © Bundesverband Deutscher Bestatter e. V.

Mehr zum Thema Bestattungsvorsorge

Kontakt

Herr Karl Albert Denk

Bestattungen Karl Albert Denk GmbH & Co. KG

Prinz-Ludwig-Straße 5

85354 Freising

Telefon: 08161 – 49 65 31 7

Telefax: 08161 – 49 65 31 9

E-Mail: info@karlalbertdenk.de

Web: www.karlalbertdenk.de