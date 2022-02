Karl Albert Denk Bestattungen: Familientradition seit mehr als 170 Jahren

Karl Albert Denk blickt auf eine 170-jährige Familientradition zurück. © Karl Albert Denk Bestattungen

Das Bestattungsunternehmen Karl Albert Denk blickt auf eine lange und faszinierende Geschichte zurück. Karl Albert Denk selbst bleibt einer Familientradition treu.

Seit mehr als 15 Jahren ist das Bestattungsunternehmen Karl Albert Denk in der Region verwurzelt. Bestattermeister Karl Albert Denk führt eine mehr als 170-jährige Familientradition als Bestatter fort: Bereits in fünfter Generation ist er im Bestattungshandwerk tätig – und stolz darauf, das Erbe seiner Vorfahren fortführen zu können. Angefangen hat die Familientradition vor vielen Jahrzehnten mit der Gründung einer Sargschreinerei. Später wurden daraus eine Sargfabrik und ein Fuhrunternehmen, bis hin zu einem modernen Dienstleister rund um Bestattung und Bestattungsvorsorge.

Angefangen hat die Familientradition vor vielen Jahrzehnten mit der Gründung einer Sargschreinerei. © Karl Albert Denk Bestattungen

Karl Albert Denk: „Der Beruf des Bestatters ist Berufung”

Im Jahr 2003 verkaufte der Vater, Karl Franz Denk, aus Altersgründen sein Bestattungsunternehmen . Drei Jahre später fasste sein Sohn Karl Albert den Entschluss, in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten. „Ich habe nach dem Studium gemerkt, dass mir dieser Beruf einfach liegt. Es ist für mich auch eine Berufung“, erklärt er, der als geprüfter Betriebswirt (VWA) den Abschluss als Bestattermeister machte und den Masterstudiengang Funeral Services Master Business Administration absolvierte. Parallel gründete er 2006 die Firma Bestattungen Karl Albert Denk mit Hauptsitz an der Kirchgasse 2a in Erding. Ein weiterer wichtiger Standort des Unternehmens, das auf Wunsch auch bundesweit tätig wird, ist die Geschäftsstelle an der Prinz-Ludwig-Straße 5 in Freising, direkt am Friedhof St. Georg gelegen. Dort führt Isabella Forster als Geschäftsstellenleiterin die Werte der Familie Denk als Bestatter in Freising fort.

Isabella Forster ist am Standort Freising Ansprechpartnerin rund um die Bestattungsvorsorge. © Karl Albert Denk Bestattungen

Karl Albert Denk Bestattung: Balance zwischen Tradition und modernen Wünschen

„Als Familienunternehmen ist es unserem Bestattungsinstitut ein tiefes Anliegen, im Umgang mit Tod und Trauer für eine persönliche Trauerfeier und Beerdigung zu sorgen“, sagt Karl Albert Denk. „Eine würdevolle und individuelle Beisetzung spiegelt die Liebe und Achtung der Hinterbliebenen gegenüber dem Verstorbenen wider.“ Und an dieser persönlichen Begleitung wird der Bestattermeister und sein kleines, aber zuverlässiges Team in Zukunft festhalten. Dabei ist man stets darauf bedacht, die Balance zwischen der Bestattungstradition und den heutigen, modernen Wünschen zu halten.

Karl Albert Denk bietet Dienstleistung und Service auf hohem Niveau

„Wir bieten unseren Kunden in einer für sie sehr schweren Zeit eine Dienstleistung und Service auf hohem Niveau“, sagt Karl Albert Denk, der schon seit einiger Zeit beobachtet, dass sich die Bestattungskultur zum Positiven wandelt: „Der Tod ist nicht mehr ein solches Tabuthema, das er einmal war. Die Menschen leben bewusster, sie wollen bewusster Abschied nehmen und diesen auch bewusster gestalten.“ In der Geschäftsstelle in Freising bietet Isabella Forster diesen Service auf hohem Niveau und eine individuelle Beratung. Sie befasst sich intensiv mit der Trauerarbeit, was auch an der Dekoration am Standort Freising sichtbar wird. „Wir wollen nicht mit den Traditionen brechen, aber neue Wege in der Trauerbegleitung gehen“, sagt sie.

Karl Albert Denk Bestattungen in Freising. © Karl Albert Denk Bestattungen

Kontakt

Herr Karl Albert Denk

Bestattungen Karl Albert Denk GmbH & Co. KG

Prinz-Ludwig-Straße 5

85354 Freising

Telefon: 08161 – 49 65 31 7

Telefax: 08161 – 49 65 31 9

E-Mail: info@karlalbertdenk.de

Web: www.karlalbertdenk.de