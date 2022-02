Karl Albert Denk Bestattung: Mit einer Bestattungsvorsorge schon zu Lebzeiten alles geregelt

Die Bestattungsvorsorge ermöglicht sämtliche Details seiner Beerdigung selbst zu bestimmen. © Karl Albert Denk Bestattungen

Wie kann man die Hinterbliebenen im Todesfall am besten entlasten? Karl Albert Denk rät: Schließen Sie schon früh eine Bestattungsvorsorge ab.

In unserer Gesellschaft leben immer mehr Menschen allein oder haben keine Kinder. Was für sie im Leben wunderbar funktionieren mag, wird im Tod zur wahren Herausforderung: Wer kümmert sich dann um die Bestattung? Hier kann eine Vorsorge helfen, weiß Karl Albert Denk. „Jeder Mensch lebt individuell und hat genaue Vorstellungen davon, wie er leben möchte. Das sollte meiner Meinung nach nicht bei der Bestattung aufhören. Wer die Möglichkeit hat, sollte schon früh seine eigenen Wünsche dafür festlegen“, rät der Bestattermeister, der das gleichnamige Bestattungsunternehmen mit mehreren Standorten betreibt. „Damit beweist man Verantwortungsbewusstsein und Weitblick“, ergänzt Isabella Forster, die am Standort Freising Ansprechpartnerin rund um die Bestattungsvorsorge ist. An der Prinz-Ludwig-Straße 5, direkt am ältesten Freisinger Stadtfriedhof St. Georg gelegen, steht sie für alle Fragen rund um das Thema bereit.

Karl Albert Denk Bestattungen in Freising. © Karl Albert Denk Bestattungen

Karl Albert Denk rät: Sämtliche Details der Beerdigung selbst bestimmen

Dabei ist die Bestattungsvorsorge nicht nur für einen selbst eine gute Wahl. Sie hilft auch den Hinterbliebenen, die oft Angst haben, etwas falsch zu machen oder den Vorstellungen der Verstorbenen nicht gerecht zu werden. Wer eine Bestattungsvorsorge abschließt, der kann sämtliche Details seiner Beerdigung selbst bestimmen – Sterbebilder, Blumen, Musik. „Im Prinzip führt man eine Beratung zur Bestattung für die Zukunft schon jetzt“, sagt Karl Albert Denk. Im Alter kann man dann beruhigt sein: Man geht so von der Welt, wie man es sich vorgestellt hat.

Karl Albert Denk im Verabschiedungsraum. © Karl Albert Denk Bestattungen

Bestattungsvorsorge schützt Hinterbliebene vor Risiken und entlastet sie finanziell

Eine Vorsorge regelt aber nicht nur die Gestaltung der Bestattung, sondern auch die Kostenfrage. „Das schützt die Hinterbliebenen vor Risiken und entlastet sie“, sagt der erfahrene Bestattermeister. Schließlich gehen Bestattungen oftmals zulasten der nächsten Generation. Die muss aber eigentlich wiederum sich selbst absichern. Am Ende bleibt nur wenig Spielraum für Reserven.

Zudem ist die „klassische Familie“ seit einiger Zeit ein Auslaufmodell. Viele Menschen sind nicht verheiratet, sondern haben Lebensgefährten. Auch für sie ist die Bestattungsvorsorge eine große Hilfe. Nicht zuletzt geht die Organisation nach dem Tod mit einer Vorsorge schneller und reibungsloser - unabhängig davon, ob die Angehörigen in der Nähe oder im Ausland leben.

Isabella Forster ist am Standort Freising Ansprechpartnerin rund um die Bestattungsvorsorge. © Karl Albert Denk Bestattungen

Tipp von Karl Albert Denk: Geld wird erst bei Vorlage der Sterbeurkunde an den Bestatter ausgezahlt

Ein weiterer Vorteil der Bestattungsvorsorge: Die Gelder, die bei der deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG hinterlegt werden, sind gegenüber Dritten geschützt. „Das ist wichtig, da wir immer älter werden, die Pflegebedürftigkeit steigt und dadurch mehr Kosten auf uns zukommen. Das Vermögen von eigentlich gutbürgerlich situierten Menschen ist da schnell aufgebraucht.“

Deshalb wird bei der Vorsorge ermittelt, wie viel die Wunsch-Bestattung zur Jetztzeit kosten würde. Hinzu kommt ein Inflationsaufschlag von zehn Prozent. „Wenn der Kunde nicht vorzeitig kündigt, wird dieses Geld erst bei Vorlage der Sterbeurkunde an den Bestatter ausgezahlt. Dieser rechnet dann mit den Hinterbliebenen ab“, erklärt Karl Albert Denk. So sind die Leistungen im Todesfall finanziell abgesichert.

