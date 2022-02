Karl Albert Denk Bestattungen – top Service und individuelle Beratung in Freising

In Freising steht Bestatterin Isabella Forster den Hinterbliebenen als Leiterin der Geschäftsstelle im Trauerfall zur Seite. © Karl Albert Denk Bestattungen

Bestatterin Isabella Forster ist Leiterin der Geschäftsstelle von Karl Albert Denk Bestattungen in Freising. Sie steht im Trauerfall zur Seite und umsorgt die Verstorbenen liebevoll.

Stirbt ein Familienmitglied, ist das Bestattungsunternehmen Karl Albert Denk für die Angehörigen die richtige Anlaufstelle. Sensibel kümmern sich die Experten um alles, was zu erledigen ist – von der Überführung des Verstorbenen bis zur Organisation der Beerdigung. Und auch wenn es um die Bestattungsvorsorge geht, ist man beim Bestattungsunternehmen seines Vertrauens genau richtig.

Bestatterin Isabella Forster in Freising

In Freising steht Bestatterin Isabella Forster den Hinterbliebenen als Leiterin der Geschäftsstelle an der Prinz-Ludwig-Straße 5 im Trauerfall zur Seite und umsorgt die Verstorbenen liebevoll.

Mit dem Tod war die gelernte Medizinische Fachangestellte schon in ihrer Ausbildung konfrontiert. Sie hat in Krankenhäusern gearbeitet, auch auf Intensivstationen. „Und natürlich kommt man dort mit dem Tod und mit dem Übergang zwischen Leben und Tod in Berührung“, berichtet die gebürtige Moosburgerin, die in Freising aufgewachsen und verwurzelt ist. Nach der Geburt ihrer Tochter und dem Mutterschutz fing sie Anfang 2018 bei Karl Albert Denk Bestattungen im Außendienst an, kümmerte sich um Abholungen, Überführungen, Beerdigungen, Urnenbeisetzungen.

Die Bestatterin Isabella Forster steht Hinterblieben in besonders schwierigen Situationen sensibel zur Seite. © Karl Albert Denk Bestattungen

Bestatter – ein vielseitiger und wichtiger Beruf

„In der Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig diese Arbeit ist“, sagt Isabella Forster. Inzwischen leitet sie die Geschäftsstelle in Freising und hat als Bestatterin ihren Traumberuf gefunden: „Das hat mich schon immer interessiert und fasziniert. Es ist eine so vielseitige Arbeit, man wird in den unterschiedlichsten Bereichen tätig“ – von der Abholung über das Trauergespräch bis zur Bestattung an sich. „Ich finde es auch sehr wichtig, dass ich meine Sterbefälle komplett von A bis Z selbst abwickeln kann“, sagt Isabella Forster. Inhaber Karl Albert Denk ergänzt: „Das ist es, was den Beruf so spannend macht: die Abwechslung.“

Liebevolle Begleitung von Familien verstorbener Kinder

Als Mutter einer kleinen Tochter liegen Isabella Forster Bestattungen von Kindern besonders am Herzen. „Das ist so ein furchtbares Thema, das leider gar nicht so selten ist, wie man oft meint“, berichtet sie. Mittlerweile sei es jedoch so, dass jedes Kind, unabhängig von Alter, Größe und Gewicht, bestattet werden kann.

Um den Hinterbliebenen in dieser besonders schwierigen Situation noch sensibler beistehen zu können, hat die Bestatterin eine Fortbildung zur Begleitung von Familien bei Fehlgeburt, Totgeburt und Neugeborenentod absolviert. „Das hat mich persönlich sehr viel weitergebracht, auch im Umgang mit den Angehörigen, was ein sehr wichtiges Thema ist.“

Als Mutter einer kleinen Tochter liegen Isabella Forster Bestattungen von Kindern besonders am Herzen © Karl Albert Denk Bestattungen

Jeder hat eine freie Bestatterwahl

Karl Albert Denk Bestattungen findet sich in Freising direkt am ältesten Stadtfriedhof, am Friedhof St. Georg. „Wir arbeiten aber an allen Freisinger Friedhöfe und auch die im Umland“, sagt Karl Albert Denk und betont: „Jeder hat eine freie Bestatterwahl.“

An der Freisinger Geschäftsstelle finden die Kunden ausreichend Parkplätze. Das Gebäude wurde vor rund zehn Jahren gemeinsam mit der Kirche komplett renoviert, Isabella Forster verleiht der Geschäftsstelle mit liebevollen Dekorationen eine persönliche Note. „Wir wollen auch neue Wege in der Trauerbegleitung gehen und die gute Alternative in Freising sein“, sagt Karl Albert Denk – mit top Service und individueller Beratung.

Karl Albert Denk Bestattungen in Freising. © Karl Albert Denk Bestattungen

Kontakt

Herr Karl Albert Denk

Bestattungen Karl Albert Denk GmbH & Co. KG

Prinz-Ludwig-Straße 5

85354 Freising

Telefon: 08161 – 49 65 31 7

Telefax: 08161 – 49 65 31 9

E-Mail: info@karlalbertdenk.de

Web: www.karlalbertdenk.de