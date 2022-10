„Deutlich mehr als eine Finanzspritze“: Künstler berichten, wie wichtig das Leuchtturmprojekt für sie war

Kickstart Kultur Review

Als nichts mehr ging, kam Kickstart Kultur. Das Projekt wurde mitten im Lockdown zum künstlerischen Erweckungserlebnis in Freising – eine bunte Bilanz.

Landkreis Freising – Es war ein besonderer Wettbewerb, den die Freisinger Bank und die Uferlos Kultur und Veranstaltungs GmbH mit Kickstart Kultur im Corona-Jahr 2021 auf die Beine gestellt haben. Künstler*innen, Musiker*innen, Autor*innen und andere Kunstschaffende konnten sich mit einem Projekt für eine finanzielle Fördersumme bewerben. Knapp 75 Bewerber, Einzelpersonen, Gruppen und Vereine, folgten dem Aufruf im Freisinger Tagblatt. Insgesamt wurden in zwei Bewerbungsrunden 15.000 Euro an Kreative aus dem Landkreis Freising ausgeschüttet.

„Wir haben „Kickstart Kultur“ zu unserem Herzensprojekt gemacht, erdacht und entwickelt. Zusammen mit der Freisinger Bank konnten wir viele Künstler*innen aus der Region bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen. Von der Freisinger Bank kam die finanzielle Unterstützung, wir haben die Künstler*innen mit unserer Sachkenntnis, der Pressearbeit, Social Media und unseren Kontakten unterstützt. In der Corona-Zeit sollte es bewusst kein Wettbewerb sein und es sollte keine Rolle spielen, ob die Künstler*innen aus dem Amateur- oder dem Profibereich kommen, auch die finanzielle Bedürftigkeit/Situation sollte keine Rolle spielen. Alleine die künstlerische Idee und die tatsächliche Umsetzbarkeit waren ausschlaggebend.”

Für die Prämierten war Kickstart Kultur dann auch viel mehr als nur finanzielle Unterstützung, wie sie im zweiteiligen Interview berichten.

Hier erfahren Sie mehr zu Kickstart Kultur!

Impressionen: Kickstart Kultur Review Impressionen: Kickstart Kultur Review

Daniel Petanic: The Wall

Ein 100 Meter langes Graffiti-Gemälde hat Street-Art-Künstler Daniel Petanic mit Gleichgesinnten geschaffen. „The Wall“ entstand im Juli 2021 auf der Bretterwand am Freisinger Wertstoffhof. Er blickt auf ein viertägiges Kultur-Happening zurück, das ihn in manchen Momenten selbst baff gemacht hat.

Herr Petanic, Sie wurden von Kickstart Kultur mit 1000 Euro ausgezeichnet. Wie haben Sie das Geld eingesetzt?

Wir haben das Geld für Material ausgegeben: Sprühdosen, Masken und anderes Zubehör. Wichtiger war aber der Impuls, den uns die Freisinger Bank und die Uferlos GmbH mit ihrem einmaligen Projekt gegeben haben.

War es für Sie ein Herzenswunsch, dieses Projekt zu realisieren?

Es war mehr spontane Idee als ein Herzenswunsch. Ich wollte nach langer Lockdown-Zeit mal wieder verschiedene Künstler zusammenbringen. Am Ende waren wir eine Gruppe von 14 Personen, die dieses Projekt zu einem viertägigen Kultur-Happening gemacht haben. Das war wie eine Jam-Session. Nicht das Machen an sich war das Tollste, sondern das Zusammenkommen. Denn das gab es zuvor lange nicht mehr.

Was war das schönste Feedback, das Sie erhalten haben?

Unter anderem hat das Jah Chalice Soundsystem mit einem Bollerwagen vorbeigeschaut und für Musik gesorgt. Der Sound wiederum hat viele Interessenten angelockt. Ein Passant fand es so cool, was wir gemacht haben, dass er uns einen Kasten Bier gebracht hat. Was mich aber auch sehr gefreut hat: dass mit Andrea Stommel sogar ein Vorstandsmitglied der Freisinger Bank bei uns war. Dass eine Bankvertreterin nicht nur Geld gibt, sondern wirklich daran interessiert war, was wir machen, fand ich außergewöhnlich. Da war ich baff.

Inwieweit hat Sie „The Wall“ als Künstler weiterwachsen lassen?

Das Projekt hat mir in diesem langen künstlerischen Corona-Lockdown wieder Power gegeben. Diesen Impuls hat es gebraucht. Wir hatten auch Kinder in unserer Gruppe dabei, die kannten so einen Event gar nicht. Für die hat sich eine neue Welt geöffnet. Der Tenor war: Wahnsinn, was in Freising möglich ist! Aber dafür sind eben ein Anlass, eine Gelegenheit und Geld nötig. All das hat mir Kickstart Kultur geboten.

Auf welches Projekt von Ihnen dürfen wir uns als Nächstes freuen?

Zum einen hat mir eine Privatperson eine 20 Meter lange Wand an der Deutinger Straße in Freising für Graffitis zur Verfügung gestellt. Und dann erlaubt uns die Freisinger Wohnbaugesellschaft noch, eine 40 Meter lange Wand an der Kepserstraße neu zu gestalten. Diese Angebote sind aus der Aufmerksamkeit entstanden, die wir durch The Wall gewonnen haben. Auch dafür danke ich Kickstart Kultur.

Lukas Maier: „Semikola“

In seiner dreisätzigen Orchester-Suite „Semikola“ setzt sich Lukas Maier mit der Klimakrise auseinander. Inspiriert wurde er für sein Werk von den Werken dreier regionaler Künstlerinnen: Sally McIlheran, Laura Mayer und Tanja Riebel. Im Rückblick sagt er: Ohne Kickstart Kultur hätte er seine Musik in Corona-Zeiten nicht präsentieren können.

Herr Maier, wie hat Ihnen Kickstart Kultur bei der Realisierung von „Semikola“ geholfen?

Zum einen habe ich das Fördergeld von 1500 Euro in die Studio-Postproduktion der Orchester-Aufnahme durch die Münchner Symphoniker investiert. Zum anderen konnte ich mit dem Geld auch einen Making-Of-Film über das Projekt realisieren. Er ist auf YouTube und www.semikola.net zu finden.

„Semikola“ ist die Abschlussarbeit Ihres Filmmusikkompositionsstudiums an der Münchner Musikhochschule. War es auch ein Herzensprojekt?

Ja, denn die Verbindung von zeitgenössischer Kunst und orchestraler Musik fasziniert mich sehr, und der inhaltliche Fokus auf die Klimakrise war mir persönlich wichtig. Durch Corona war es uns lange nicht möglich, unser Projekt öffentlich zu präsentieren. Deshalb haben wir uns für eine Online-Premiere im Dezember 2021 entschieden. Ohne das von Kickstart Kultur finanzierte Making-Of-Video wäre das nicht denkbar gewesen.

Wie fiel das Feedback aus?

Bereits nach der Online-Premiere bekamen wir unglaublich viel positive Resonanz und mediale Aufmerksamkeit. Noch schöner war es aber, unser Publikum in unserer Kunstausstellung vor Ort zu treffen und in den Austausch zu kommen. Wir freuen uns besonders über unser dort ausgelegtes Gästebuch, in dem sich viele Menschen auf wunderbare und berührende Weise bei uns bedankt haben.

Wie hat Ihnen das Projekt in Ihrer künstlerischen Entwicklung weitergeholfen?

Durch „Semikola“ habe ich persönlich wahnsinnig viel lernen dürfen. Die Umstände der Pandemie haben es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben uns neben der Online-Premiere auch eine Social-Media-Kampagne und einen vierteiligen Podcast einfallen lassen, um unser Publikum zu erreichen. All das war für mich neu, spannend und sehr lehrreich.

Dürfen wir uns bald auf neue Musik aus Ihrer Feder freuen?

Ich schreibe gerade am neuen Konzert-Programm meines Freisinger Chorprojekts „Anchora“, an zwei weiteren Auftragswerken für Chor und Orchester sowie Filmmusik für einen spannenden Doku-Film. Darüber hinaus bin ich als Pianist umtriebig in der Münchner Kleinkunst-Szene unterwegs und mit Songwriting für verschiedene Künstlerinnen und Künstler beschäftigt.

Johanna Weinberger: „Humpidi und der Muthase“

Johanna Weinberger war vor Corona als Teil der „Spaßbagage“ oft auf Freisinger Bühnen zu sehen und machte Kinder mit ihrer Performance glücklich. Mit „Humpidi und der Muthase“ hat sie nun eine ihrer Zwergengeschichten als Hörbuch vertont. Im Rückblick verrät sie, was sie bei dem von Kickstart Kultur geförderten Projekt vor Freude zum Weinen gebracht hat – und wohin die Reise weitergeht.

Wie viel Fördergeld haben Sie dank Kickstart Kultur erhalten?

1500 Euro, die ich dazu verwendet hatte, die Presskosten für die CD zu bezahlen. Ich wollte ein richtig schönes Cover, und der Mediengestalter Christian Renner hat aus meinen Illustrationen ein wunderschönes Booklet gestaltet. Das kann sich echt sehen lassen. Was aber neben der Geldsumme nicht unbeachtet bleiben darf, ist auch die Unterstützung von der Freisinger Bank und der Uferlos GmbH bei der Öffentlichkeitsarbeit. In der Pandemie, als weniger Kunst und Kultur öffentlich dargebracht werden konnte, wurde das Schaffen der Preisträger dank Kickstart Kultur sichtbar. Es wurde gezeigt, dass Kunst weiterhin gemacht wird und gemacht werden muss. Daher war dieses Projekt für mich deutlich mehr als nur eine Finanzspritze.

Warum war es für Sie ein Herzenswunsch, dieses Projekt zu realisieren?

Meine Zwergengeschichten sind bei vielen Kindern sehr beliebt. Ich dachte, es wäre schön, wenn es die Geschichten auch zum Hören für daheim und unterwegs gibt. Als Mutter von drei Kindern bin ich ständig in Berührung mit Kindermedien und wundere mich manchmal schon sehr über Machart und Botschaften dieser Werke. Gerade sensible Kinder reagieren ja sehr stark auf das, was sie da hören. Ich hoffe sehr, dass es uns gelungen ist, eine schöne Geschichte zu kreieren, die Zuhörerinnen und Zuhörer berührt.

Welche Botschaft steckt in Ihrem Hörbuch?

Es geht um Angst und Mut. Ich wollte zeigen, dass alle Gefühle in Ordnung sind. Angst gehört zum Leben dazu, und irgendwann kann man sie überwinden. In der Geschichte wird einiges probiert, um die Angst loszuwerden. Nichts funktioniert. Am Ende hilft es, den Mut wiederzufinden, und das gelingt mit einem Mutspruch.

Was ist Ihnen vom Schaffensprozess in besonders guter Erinnerung geblieben?

Das Probehören zwischendrin hat mich echt bewegt. Ich saß am Computer und hörte die Lieder und plötzlich kamen meine Kinder in den Raum, weil sie unbedingt hören wollten, was das ist. Wir waren so begeistert. Da musste ich vor Freude sogar weinen. Aber am genialsten finde ich nach wie vor, welch grandiose Unterstützung ich von Freisinger Musikern bekommen habe. Plötzlich waren da im Studio Odilo Zapf, Stephan Treutter, Hartmut Weiß, Martin Wildfeuer, Willi Abele, Thomas Sedlmeier und Vipo Maat. Die haben etwas ganz Besonderes aus meinen Liedern gemacht.

Inwieweit hat Sie die Realisierung des Hörbuchs als Künstlerin geprägt?

Es war auf jeden Fall schön, nach der langen Corona-Pause wieder im Studio zu stehen und gemeinsam mit anderen Künstlern zu arbeiten. Dieser kreative Austausch tut mir auf jeden Fall gut und den Projekten sowieso.

Auf welches Projekt von Ihnen dürfen wir uns als Nächstes freuen?

Es ist schon einiges in Planung. Natürlich soll es eine weitere Zwergengeschichte als Hörbuch geben. Und wir arbeiten an einem Puppentheaterstück zum Thema Rassismus.

Manuel Eser

Kontakt:

Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank

Münchner Straße 2

D-85354 Freising

Tel: +49 (0)8161 189-0

Andrea Strommel

Vorstandsreferentin

Uferlos Kultur und Veranstaltungs GmbH

Ziegelgasse, 9

D-85354 Freising

Tel.: 081614920494

Fax: 081614920495

E-Mail: kontakt@uferlos-festival.de