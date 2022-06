Kindertag am Lohhofer Volksfest in Unterschleißheim

Heiß begehrt: der Bayern-Lift © sab

Unterschleißheim – Wenn das rote Feuerwehrauto dem lila Elefanten hinterherjagt und von allen Ecken und Enden lautes Kinderlachen ertönt – dann ist Kindertag am Lohhofer Volksfest.

Vergnügen pur und zudem noch ein ideales Ferienprogramm auf dem Lohhofer Volksfest! Ab und an ein Regentropfen? Egal! Den Kindern, die den Kindernachmittag auf dem Lohhofer Volksfest genossen, konnten ein paar nasse Spritzer nichts antun. Zu lange haben sie sich auf den Tag gefreut, zu verlockend die Angebote der Schausteller und Fieranten. Diese taten ihr bestmöglichstes, um den jungen Besuchern einen unbeschwerten Volkfestbesuch zu ermöglichen, warteten mit ermäßigten Preisen auf, wischten alles vom morgendlichen Dauerregen trocken und hatten genauso gute Laune, wie ihre Fahrgäste.

Maxl am Schießstand © privat

Maxl (8) aus Lohhof ging es in diesem Jahr um Action. Er wollte Schießen, Dosen werfen, „und vielleicht auch Autoscooter fahren.“ Begleitet von der Oma, die den Kindertag als ein „ideales Ferienprogramm nutzte“ und ihrem Maxl zwölf Schuss spendierte, während der Opa mit der jüngeren Schwester im Autoscooter unterwegs war. „Chips hätte ich gerne“, heimste Maxl den Gewinn seiner Treffer ein, „wenn ich viele beisammen habe, dann suche ich mir was Größeres aus.“

Nora und Laura genießen den Tag auf dem Lohhofer Volksfest. © sab

Nora (3) und Laura (6) übten sich als Helikopter-Pilotinnen. Nora saß vor vier Jahren schon mal in dem roten Fluggefährt. Damals im Bauch der Mama, die sich neben die kleine Laura quetschte, und fast nicht mehr herauskam. In diesem Jahr hatte Nora die Hände fest am Steuerknüppel und ist ganz Flugkapitänin.

Stephanie im Kettenkarussell © sab

Stephanie (6) liebt das Kettenkarussell und ist dabei ganz die Oma. „Ich habe das auch geliebt, aber heute wird mir schlecht“, erzählt Oma Waldi. Sie ist extra früher von der Arbeit nach Hause, hat sich mit ihrer Enkelin im Dirndl schick gemacht. „So schnell war die Stephanie noch nie angezogen“, lacht Waldi. „Sie freut sich schon seit Tagen auf diesen Kindertag.

Leoni und Sophie genießen einen Stab voll Zuckerwatte. © sab

Die Schwestern Leoni (8) und Sophie (7) gönnen sich erst mal was Süßes. „Das muss sein“ sagt Leonie, zupft genüßlich ein Stück Zuckerwatte ab und steckt es in den Mund. Die beiden kommen mit Oma und Opa aus München, „wir sind die Ferienbetreuung. Die Eltern müssen arbeiten. Da kommt uns das Lohhofer Volksfest grad gelegen. Wenn die Zuckerschnuten wieder sauber sind, geht’s zum Autoscooter, Kettenkarussell und Trampolin.

Emma und Lena genießen einen Snack. © sab

Extra aus Ottobrunn kommen Emma (8) und Lena (9). Nach der Autofahrt haben sie erst mal Hunger und es gibt ein Baguette. „Das schmeckt super!“, sagt Emma. In Ottobrunn hat es noch geregnet, „aber wir sind trotzdem mit der Mama losgefahren. Und Volksfest geht doch auch bei Regen, das ist uns egal. Zudem wollten wir endlich unsere Dirndl mal wieder anziehen!“ (sab)

