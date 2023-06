Feuerwehr Kirchdorf feiert mit vielen Vereinen und Kameraden 150. Geburtstag

Teilen

Absoluter Meister im Fahnenschwingen: Michael Fischer von den Edelweiß-Schützen Hirschbach-Kirchdorf begeisterte die Festgäste. © Lehmann

Bei traumhaftem Wetter und bester Stimmung feierte die Feuerwehr Kirchdorf kürzlich ihr 150-jähriges Bestehen. Und viele Vereine feierten mit.

Kirchdorf – Das ist schon eine ziemliche Hausnummer: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf und somit auch 150 Jahre Ehrenamt, immer bereit, treu nach dem Motto: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Beim Burgerwirt in Helfenbrunn wurde deshalb jetzt nach der Corona-Zwangspause richtig gefeiert – mit Weißwürsten, Böllerschüssen und natürlich dem Segen von oben. Für Kommandant Tobias Kiel war die Jubiläumsfeier ein Tag, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Wie viele Leute jetzt genau am Kirchdorfer Feuerwehr-Jubiläum teilgenommen haben, kann Kiel gar nicht so genau sagen, außer dass rund 570 Festzeichen über den Tisch gegangen waren. „Da werden also schon so rund 600 da gewesen sein, vielleicht auch mehr“, so Kiel auf FT-Nachfrage. Was auf jeden Fall beeindruckend war: 34 Vereine waren angetreten, um den Kirchdorfer Floriansjüngern zu gratulieren – darunter die Feuerwehren Wippenhausen, Wolfersdorf, Paunzhausen, Palzing, Allershausen, Schweitenkirchen und noch zahlreiche weitere.

Als Erinnerung an das Fest überreichten Kirchdorfs 2. Kommandant Markus Haux und Kommandant Tobias Kiel (v. r.) gerahmte Jubiläumsfest-Fotos an die Gäste. © Lehmann

Aufgespielt ist freilich auch worden, und zwar vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising und der Blaskapelle vom 2. Zug, wie später auch von den „Wolperdinger“ aus Schweitenkirchen. Mit in den Burgerwirt eingezogen sind natürlich auch die Kirchdorfer Schützenvereine, der Theaterverein, der örtliche Sportclub, zahlreiche Gemeinderäte und Rathaus-Chef Uwe Gerlsbeck. Auch MdL Benno Zierer sowie Landrat Helmut Petz und Kreisbrandrat Manfred Danner stießen zusammen mit den zahlreichen Kirchdorfer Floriansjüngern auf ihren Geburtstag an – stilecht, wie es sich in Bayern gehört, mit einer Halbe Bier.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ausschlafen allerdings war für die Kirchdorfer Geburtstagskinder am Festsonntag nicht angesagt, denn bereits um halb sechs Uhr morgens wurden sie vom Patenverein Nörting abgeholt – mit Reisebus und Faschingswagen. Dabei dürften auch so manche unbeteiligte Nörtinger eher unsanft aus dem Schlaf gerissen worden sein, denn um sechs Uhr morgens wurden die Floriansjünger mit lauten Böllerschüssen geehrt. „Die Messe danach war schon sehr schön und ziemlich cool“, erzählt Kiel, denn diese fand höchst feierlich unter freiem Himmel bei bestem Wetter statt, durchgeführt von Pfarrer Hermann Schlicker.

Festdamen, Feuerwehrkameraden und Vereinsabordnungen waren zur 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Kirchdorf gekommen. © Lehmann

Nach den Festreden von Petz, Danner, Gerlsbeck und Kiel wurde nochmals zum Salut geschossen, bevor es dann endlich zum Essen und damit zum Burgunder-Braten und Hendl gehen konnte. Was Kiel besonders gefiel: „Die Atmosphäre beim Burgerwirt ist einfach wunderbar – und die Leute sind erstaunlich lange sitzen geblieben, bis neun Uhr abends sogar. Es war eine komplett gute Stimmung“.

Als Gastgeschenk hatten sich die Kirchdorfer Jubilare zudem noch was ganz Besonderes einfallen lassen – und zwar gerahmte Schnappschüsse für alle Vereine, also sogenannte Individuell-Fotos, die während des Festtages von jedem Verein geschossen worden waren. Eine schöne Erinnerung an das Fest.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.