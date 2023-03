Absolute Härtetests: Die Kirchdorfer mussten bei den Nachbarn arg „bluten“

Teilen

Eine halbe Bier austrinken ist für einen Kirchdorfer eigentlich kein Problem – es sei denn, sie hängt am Galgen und wird ständig hin- und hergedreht. © Lorenz.

Beim Patenbitten in Nörting warteten absolute Härtetests auf die Feuerwehrler aus Kirchdorf.

Nörting – Es war ein ganz spezieller Großeinsatz, der den Kirchdorfer Floriansjüngern am Samstag Kopfzerbrechen und Überstunden bescherte: Zum nahenden 150-jährigen Gründungsfest der Kirchdorfer Feuerwehr baten sie um eine Patenschaft – und zwar bei den Nörtinger Kollegen. Dass eine solche Patenschaft freilich nicht umsonst zu haben ist, ist in Bayern bekannt. Die Nörtinger allerdings ließen die Kirchdorfer schon „g‘scheit bluten“.

„Glaubt ihr vielleicht, ihr kommt’s damit durch?“ Weshalb Tobias Trostl, der durch das Patenbitten führte, das anmerkte: Beim Balkenknien der Kirchdorfer Floriansjünger im Nörtinger Feuerwehrhaus war ihm sofort aufgefallen, dass gar nicht auf der scharfen Kante gekniet wurde, sondern auf einer breiten und deshalb viel bequemeren Seite. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Das Balkenknien wurde im Stockschützenheim wiederholt, dieses Mal sogar mit einem Ehrengast – Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, dem schon Übles schwante. „Meine Herren, ich sag mal so, man sieht sich immer zweimal im Leben“, scherzte Gerlsbeck, allerdings half ihm das nicht wirklich viel.

Ein ganz besondere Suppe...

Nach dem Auslöffeln einer Salz-Suppe, stilecht mit löchrigem Löffel, gab es einen ganz besonderen Schnaps zum Verdauen. Zur Auswahl standen diese zwei speziellen Mischungen: Entweder einen „Wüstenschnaps“ oder einen „Rostigen Nagel“. Zur Erklärung: Ein Wüstenschnaps ist ein Stamperl voll mit Semmelbrösel, für einen Rostigen Nagel hingegen braucht der Konsument durchaus einen sogenannten „Sau-Magen“, um die Mixtur aus Tabasco-Soße und Stroh-Rum überhaupt ansatzweise verdauen zu können. Allerdings brauchen Beteiligte bei einem Patenbitten sowieso einen gesunden Magen, weil an Bier und Schnaps nicht gespart wird.

Alleine das Präludium deutete gegen 16 Uhr darauf hin, dass die Kirchdorfer nicht so leicht davonkommen sollten. „Und jetzt mit den Tampons in die Bierflasche einfädeln!“ So lautete nämlich der erste offizielle Auftrag von Trostl. und der sah wie folgt aus: An einer Schnur, befestigt am Feuerwehrgürtel, hing entsprechendes Sujet, das dann in eine Bierflasche gefädelt werden musste, um die Flasche dann, am Mann hängend, zum Schützenheim zu transportieren. Und weil das noch nicht schwer genug war, wurden immer zwei Kameraden an den Beinen zusammengebunden.

Ein Fassl anzapfen in einem Mini-Zelt

Und auch das musste erledigt werden: Ein kleines Zelt in Windeseile im Schützenheim aufstellen und in diesem Zelt dann ein Fassl Bier anzapfen. Spot gab es freilich auch genug, wie etwa: „Ja mei, so wird das nix!“ Während das Zersägen eines Baumstamms noch locker von den Kirchdorfer Floriansjüngern gemeistert wurde, stellte sie das Austrinken einer Halbe Bier auf dem sogenannten „Galgen“ durchaus vor Herausforderungen – vor allem, weil vier Kameraden via Marionettenschnüren das Glas nach allen möglichen Seiten manövrierten. Normalerweise müssen die Paten ja nicht so lange bitten, und ein Kirchdorfer Floriansjünger fragte dann auch schon mal nach: „Ja, hört denn das gar nicht mehr auf?“

Insgesamt sieben Aufgaben hatten sich die Nörtinger nämlich ausgedacht, die rund drei Stunden in Anspruch nahmen. Danach kam die Erlösung in zweierlei Form: Ja, die Nörtinger Feuerwehr wird Pate stehen beim Jubiläumsfest. Und die Brotzeit wurde endlich auf den Tisch gestellt.

Richard Lorenz