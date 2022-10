Alarm-Sirenen für den Ernstfall: Kirchdorf auf der Wartebank

Teilen

Mit Sirenen können Behörden im Ernstfall ihre Bürger warnen. Doch in Kirchdorf ist die Abdeckung mit den Anlagen derzeit noch ausbaubedürftig. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie steht es um die Warn-Sirenen in und um Kirchdorf? Das war jetzt Thema im Gemeinderat. Und es wurde deutlich: Mancherorts herrscht Nachholbedarf.

Kirchdorf – Es ist ein Thema, das durch Naturkatastrophen, aber auch durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist: die Warnmöglichkeiten für die Bevölkerung anhand eines gut funktionierenden Sirenen-Systems. Um überhaupt einmal zu eruieren, wie es um die Beschallung der Gemeinde Kirchdorf steht, hat die Verwaltung eine Sirenenbestandsplanung in Auftrag gegeben. Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde diese nun vorgestellt.

Vier alte Pilzsirenen gibt es aktuell in Kirchdorf, der Bedarf ist allerdings erheblich größer: Sieben Stück würden im Notfall das Gemeindegebiet ausreichend beschallen. Geschäftsführer Florian Haider stellte dem Gremium die neuen Standorte vor, auf denen moderne Sirenen ihren Platz finden und teilweise die alten ablösen sollen: auf dem Rathaus in Kirchdorf, auf dem Schützenheim in Nörting, auf dem alten Schulhaus in Wippenhausen und in Helfenbrunn auf einem Trafo-Häuschen.

Das Thema Lautstärke

In Schidlambach, Geierlambach und Hirschbach müssen die Sirenen hingegen frei auf einem Mast installiert werden. Zur Lautstärke gibt es auch Neuigkeiten, denn um wirklich jeden Bürger erreichen zu können, werden insgesamt drei große Anlagen und vier kleinere Tubes gebraucht. Zwar steht keine in Burghausen selbst, aber Haider konnte beruhigen: „Burghausen wird von Wippenhausen im Notfall mitbeschallt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was laut Bürgermeister Uwe Gerlsbeck auch noch anstehe, seien neue Verträge mit den Eigentümern, auf deren Gebäude die Sirenen installiert werden sollen. Hier ist es Haider wichtig, dass die Geräte dann auch im Grundbuch eingetragen werden, denn sonst erlösche mit einem Eigentümer-Wechsel das Recht, dort eine Anlage zu betreiben – was laut Haider im weiteren Fortgang kompliziert werden könnte.

Im Katastrophenfall auch Sprach-Durchsagen möglich

Auch die Finanzierung dieser neuen Anlagen sei nicht einfach. Zwar habe es vom Bund unlängst ein großes Förderprogramm gegeben, allerdings sei dieser Topf inzwischen komplett ausgeschöpft worden. „Aktuell braucht man keinen Antrag stellen“, so Haider. Der Plan: warten auf neue Fördermaßnahmen, die wohl schon bald zu Verfügung gestellt werden sollen, um dann so schnell wie möglich den Zuschlag zu erhalten. Völlig unklar sei allerdings, wie viel Geld dieses Mal in dem Topf sein wird. Eine Eigenfinanzierung schloss Gerlsbeck aber schon mal komplett aus: „Das können wir uns gar nicht leisten.“ Rund 100.000 Euro dürften für die sieben neuen Sirenen, mit denen dann auch im Katastrophenfall Sprach-Durchsagen getätigt werden können, fällig werden.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.