Großeinsatz nach Fund von herrenlosem Kajak auf der Amper - Nun gibt es Neuigkeiten

Update, 19.53 Uhr: Der Großeinsatz an der Amper bei Kirchdorf ist beendet. Die Besitzer des Kajaks konnten ausfindig gemacht werden. Laut Polizei handelt es sich um zwei junge Männer, die bei einer Tour gekentert waren. Ihr Boot trieb dabei ab. Mit der Hilfe eines Passanten konnten sich die Männer ans Ufer retten.

Der Helfer, der die beiden Männer aus dem Wasser gezogen hatte, informierte die Polizei über den Vorfall - nicht wissend, dass derweil ein Großaufgebot an Rettungskräften nach den Besitzern des Kajaks gesucht hatte.

Die Besitzer des Kajaks bekamen ihr Boot schließlich gegen 19.30 Uhr an der Fundstelle von der Polizei übergeben. Ein großes Nachspiel wird es laut der Polizei für die jungen Männer nicht geben. Laut den Beamten habe es sich um einen Unfall gehandelt. Für die Kosten des Einsatzes müssen sie daher wohl nicht aufkommen. Die Rettungskräfte konnten ihren Einsatz beenden - und die beiden Männer zeigten sich sichtlich erleichtert, ihr Kajak wieder von der Polizei übergeben bekommen zu haben.

Erstmeldung vom 24. Juni:

Kirchdorf - Ein Großaufgebot anEinsatz- und Rettungskräften sucht derzeit im Bereich Kirchdorf die Amper ab. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am frühen Mittwochabend mitteilte, hatte die Sichtung eines herrenlosen Kajaks die umfangreiche Alarmierung in Gang gesetzt.

Kirchdorf: Herrenloses Kajak gesichtet - Rettungskräfte suchen mit Großaufgebot Amper ab

Etwa gegen 17.15 Uhr waren die Einsatzkräfte von einem Passanten informiert worden, dass an der Amperbrücke im Bereich Kirchdorf ein verlassenes Kajak im Fluss treibe. Nachdem die Polizei laut eines Sprechers wegen der „nicht eindeutigen Auffindesituation“ zunächst diverse Gruppen von Badegästen im Umkreis überprüft hatte, dort jedoch kein Zusammenhang hergestellt werden konnte, wurde eine Großsuche gestartet. Unterstützt von einem Polizei-Helikopter befinden sich nun auch Helfer von Feuerwehr und Wasserwacht im Einsatz, hieß es aus der Einsatzzentrale in Ingolstadt.

