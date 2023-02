Kein Nachfolger in Sicht: Auch Kirchdorf ist in Kürze ohne Hausarzt

Teilen

Die medizinische Versorgung in der Gemeinde Kirchdorf wird sich wohl verschlechtern. Symbolbild © PLEUL/DPA

Der nächste Hausarzt im Landkreis Freising tritt seinen Ruhestand an. Und das stellt die Menschen am Ort vor große Probleme.

Kirchdorf – Eine ziemlich schlechte Nachricht hatte bei der jüngsten Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) im Gepäck: Frank Steinmeister, der allseits bekannte und beliebte Hausarzt in Kirchdorf, geht in Ruhestand. Das Problem: Von einem Nachfolger ist weit und breit nichts zu sehen. Damit ereilt Kirchdorf schon bald das gleiche Schicksal wie Langenbach, nämlich eine fehlende ärztliche Versorgung vor Ort – und Bürger, die nicht wissen, bei welchem Hausarzt sie nun unterkommen sollen.

Vor allem Senioren stellt das vor große Probleme

Das brisante Thema machte eigentlich Elisabeth Hörand (CSU/FW) unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ auf und zwar mit ihrer durchaus berechtigten Frage: „Wo sollen jetzt unsere Senioren eigentlich hingehen?“ Denn gerade für die Älteren, die ansonsten auf Fahrgelegenheiten angewiesen wären, sei natürlich ein Hausarzt im Ort Gold wert, wie Hörand betonte. Neben der medizinischen Versorgung der Kirchdorfer werde demnächst auch die medizinische Versorgung von Flüchtlingen ein Problem.

Ihre Frage an den Rathauschef war dann eine ganz konkrete in punkto Hausarztsuche: „Haben wir da als Gemeinde irgendeine Handhabe?“ Diesbezüglich musste Gerlsbeck aber abwinken, denn die Kommune könne hier gar nichts ausrichten. „Der Arzt hat sich ja sehr bemüht“, erklärte Gerlsbeck, „aber er findet einfach keinen Nachfolger“. Eines musste der Bürgermeister zugeben: „Das treibt mich alles sehr um!“ Was ihn dabei auch nicht sehr positiv stimmte: „Selbst das größere Langenbach findet nix, auch da will keiner hin – ihr seht es ja selber.“

Bürgermeister: Es wird immer schwieriger werden

Die Ursachen, weshalb keine Ärzte mehr in ländliche Regionen wollen, seien laut Gerlsbeck mannigfaltig – und oftmals seien zudem die Praxen, die übernommen werden könnten, einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand, was wiederum hohe Investitionskosten für einen neuen Arzt nach sich ziehen würde. „Es wird immer schwieriger werden“, so die Prognose von Gerlsbeck, der folgendes in ländlichen Regionen beobachten würde: „Erst ist immer der Metzger weg, dann die Sparkasse und zum Schluss dann der Hausarzt.“ Was Martin Heyne (Grüne) vorschlug: „Vielleicht könnte das Medmobil von Dr. Weyerer in Kirchdorf helfen, jedenfalls kurzfristig.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was Gerlsbeck aber auch große Sorgen bereitete: „Die Leute, die bei unserem Hausarzt waren, wissen nicht, wohin sie jetzt sollen. Viele Praxen im Landkreis nehmen niemanden mehr auf – das wird noch zu einem Riesenproblem werden. In Allershausen zum Beispiel geht nix mehr“. Laut Gerlsbeck gehe es heutzutage längst nicht mehr darum, wo sich der Patient wohl und sich gut aufgehoben fühlt, sondern schlichtweg nur noch um eine zentrale Frage, nämlich: „Wo ist denn no a Platzerl frei?“ Was Matthias Achatz (Grüne) zudem auch noch wissen wollte: „Wer versorgt denn dann eigentlich die Bewohner vom Seniorenheim, das grad gebaut wird?“ Diesbezüglich wollte allerdings Gerlsbeck erst in der nicht-öffentlichen Sitzung Auskunft geben, wie auch über einen möglichen Trumpf, den er scheinbar noch im Jackenärmel hat. „Ich bin dran und es ist sehr schwierig – aber davon erzähl ich euch später“, so der Bürgermeister abschließend.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.