Aufräumen kinderleicht gemacht: Ordnungsexpertin unterstützt Jugendliche in Kirchdorf

Von: Magdalena Höcherl

Weiß, wie Ordnung geht: Markéta Lübben. © Lehmann

Markéta Lübben und andere Ordnungscoaches haben ein Projekt ins Leben gerufen, um Menschen beim Aufräumen zu unterstützen. So auch zwei Teenagern aus Kirchdorf.

Kirchdorf – Schon am Morgen geht es bei Familie Kiel in Kirchdorf rund: Sechs Kinder, zwischen zwei und 15 Jahren, müssen aus dem Haus. Für die Großen geht es in die Schule, die Kleineren in die Kita. Dann Hausaufgaben machen, spielen und ab und zu auch mal ein Streit, bevor die ganze Bande bettfertig gemacht werden muss. Bei den Kiels ist immer Action. Viel Zeit zum Aufräumen bleibt da nicht – gerade weil sowohl Tanja Kiel als auch ihr Mann voll berufstätig sind.

Als Mama Tanja Kiel durch das Tagblatt auf Markéta Lübben und ihr kostenfreies Projekt für den guten Zweck (wir berichteten) aufmerksam wird, zögert sie nicht lange und kontaktiert die Ordnungscoachin aus Freising. Der dringende Wunsch der 42-jährigen Bürokauffrau: mit professioneller Unterstützung ein Stück mehr Struktur in den Alltag der achtköpfigen Familie bringen.

Vorher: Alles muss raus und neu sortiert werden. Was kann weg? Was darf im Zimmer der Teenager bleiben? © privat

Lübben erhält mehrere Anfragen, entscheidet sich aber letztlich für die Kirchdorfer Familie. Der Wunsch der Eltern sei es gewesen, das Zimmer ihrer zwei Teenager-Jungs anzupacken, berichtet Lübben. „Dafür konnte ich mich gleich begeistern, denn es ist mir ein großes Anliegen, die Vorteile der Ordnung auch der jungen Generation bewusst zu machen und diesen die neu gewonnene Leichtigkeit danach spüren zu lassen. Davon profitieren sie ihr ganzes Leben.“

Nachher: Unnötiges ist aussortiert, der Rest ordentlich verstaut. Jetzt ist viel Platz zum Schlafen, Spielen und Lernen. © privat

Also wird ein Samstag zum großen Aufräumtag erkoren – und nicht nur die beiden elf beziehungsweise 13 Jahre alten Buben helfen eifrig mit. Ihr gemeinsames Zimmer wird erst einmal auf links gedreht, dann wird ausgemistet. Mehrere Körbe helfen beim Sortieren: Was kann weg? Was bleibt? Und wie lässt sich das so verstauen, dass eine Grundordnung immer gegeben ist? Auf Letzteres legt Lübben großen Wert, denn ihre Unterstützung soll so nachhaltig wie möglich sein. „Gerade mit sechs Kindern verliert man sicher leichter den Überblick, und irgendwann wächst einem alles über den Kopf.“ Damit das künftig nicht mehr passiert, ist es gut, wenn alle an einem Strang ziehen – so wie die Kiels, wo auch die fünf größeren Kinder mitanpacken.

Große Erleichterung

Nach sechs Stunden Arbeit seien vor allem die beiden Teenager überglücklich in ihrem neuen, alten Reich gewesen, berichtet Mama Tanja Kiel im FT-Gespräch. „Und für mich selbst war es eine große Erleichterung.“ Vor allem, weil im Hause Kiel jetzt alle wissen, wie sich Ordnung grundsätzlich herstellen und behalten lässt. „Es hat uns viel gebracht“, betont Tanja Kiel. Nach und nach können nun auch die anderen Räume dem Jugendzimmer folgen.

Der Tipp der Expertin ist übrigens: „Man sollte sich fragen, welcher Bereich die größte Erleichterung bringt und damit anfangen.“ Das sei oft die Küche als Herz der Wohnung. „Wenn die ordentlich ist, profitieren alle Familienmitglieder davon.“

Das sieht auch Familie Kiel so und geht deshalb genau diesen Raum als Nächstes an – mit Unterstützung von Markéta Lübben. Ganz nach deren Credo „Ordnung im Außen sorgt für Ordnung im Innen.“ Denn auch davon profitieren Tanja Kiel und ihr Mann – und nicht zuletzt ihre kleine Rasselbande.

