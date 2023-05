Barrierefreies Rathaus: Treppenlift scheitert an der Stabilität

Das Kirchdorfer Rathaus soll barrierefrei werden. Doch wie genau das geschehen soll, steht noch immer nicht fest - es gibt Probleme. © Lorenz

Treppenlift oder Aufzug? Diese Frage stellt sich in Kirchdorf zum wiederholten mal. Und eine Lösung für das barrierefrei Rathaus ist nach wie vor nicht in Sicht.

Kirchdorf – Das Problem ist nicht neu – oder wie es Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) formulierte: „Ja, das beschäftigt uns jetzt schon lange!“ Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung in Kirchdorf ging es erneut um ein Thema, das eigentlich längst vom Tisch war: die Barrierefreiheit des Rathauses. Nun stellte sich allerdings heraus, dass der angedachte und beschlossene Treppenlift gar nicht so gebaut werden kann, wie es die Firmen versprochen haben. Möglicherweise kommt nun doch ein Aufzug ins Spiel.

„Wie oft hatten wir das eigentlich jetzt schon?“ Die eher rhetorische Frage stellte Gerlsbeck am vergangenen Dienstag in den Raum – auch, weil das Thema Barrierefreiheit Rathaus bereits seit 2018 immer wieder auf der Tagesordnung der Räte gelandet war. Weil der Einbau eines Aufzuges ein enormer Eingriff in den Baukörper darstelle und zudem deutlich teurer sei, hatte man sich eigentlich auf die Installation eines Treppenlifts über drei Ebenen geeinigt.

Das Problem: Während im unteren und oberen Bereich des Rathauses der Treppenlift weiterhin kein Problem darstellt, wird es im Mittelteil des Gebäudes schon etwas komplexer. Hier hatten zwar die Firmen, die auf die Ausschreibung geantwortet hatten, wohl gemeint, dass keinerlei Probleme auftreten könnten – allerdings gab es scheinbar nun eine deutliche Kehrtwende bei den Unternehmen. „Das geht jetzt doch nicht, wegen der Stabilität“, so Gerlsbeck und weiter: „Einer nach dem anderen hat jetzt abgesagt.“ Die einzige Möglichkeit, die Causa Treppenlift zu retten, bestünde in der Entfernung des massiven Holzgeländers. Ersetzt werden müsste es dann durch ein Metallgeländer – Preis noch gänzlich unbekannt. „Was sollen wir tun? Ich bin, offen gesagt, ratlos“, betonte der Rathauschef.

„Also ich bin ziemlich verärgert wegen den Firmen“, sagte Helmut Wildgruber (FWG), der vor allem jetzt eines vermeiden wolle, nämlich ein „Kuddelmuddel“. In die gleiche Kerbe schlug Stefan Springer (FWG): „Das ist schon eine Frechheit, dass Angebote abgesetzt werden, ohne dass sie es überhaupt leisten können.“ Was laut Gerlsbeck erschwerend dazukommt: „Da waren ja Leute da und haben es sich angeschaut.“

Weil nun eben das Thema Aufzug plötzlich wieder aktuell ist, zeigte Gerlsbeck auch einige Fotos von möglichen Varianten, die nicht gerade auf Begeisterung stießen. „Des schaut ja dann aus wie im Krankenhaus“, so etwa die erste Einschätzung von Thomas Steininger (CSU/FW). Auch die Fotografien eines Metall-Geländers überzeugten nicht wirklich. Hier fand Anton Pittner die richtige Wortwahl: „Gibt’s des Greislige eigentlich auch in schee?“ Worauf sich das Gremium einigen konnte: Es fehlen aktuell einfach schlichtweg Daten und Fakten für entweder einen Treppenlift samt Geländer oder wahlweise einen Aufzug. Was allerdings unberührt bleibt: Die Installation eines Treppenliftes für den unteren und oberen Teil des Gebäudes. Weil nun neue Angebote eingeholt werden müssen, wurde in der Sitzung der alte Beschluss für den Treppenlift im Gebäude-Mittelteil aufgehoben und ein neuer gefasst – nämlich jener, um jetzt Angebote für Alternativen einzuholen.

Richard Lorenz

