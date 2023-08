BMX-Kurs: Kirchdorfer Kids entdecken Liebe zum „Flatland“

Eine gelungene Premiere feierte der BMX-Kurs im Rahmen des Kirchdorfer Ferienprogramms. Und der Organisator hofft, dass man diese Sportart in der Gemeinde etablieren kann.

Kirchdorf – Das hat es beim Kirchdorfer Ferienprogramm auch noch nie gegeben, und zwar einen BMX-Kurs. Auf die Beine gestellt wurde das spezielle Angebot für den Nachwuchs von keinem geringeren als dem Brotbackhäusl-Vereinsvorsitzenden Sebastian Hengst, der diese Sportart gerne in Kirchdorf etablieren möchte. Dass er mit so einem Angebot goldrichtig liegt, zeigte jüngst die hohe Begeisterung des örtlichen Nachwuchses, der trotz sengender Hitze die ersten Kunststücke auf den BMX-Rädern vorführte.

Manche Ferienprogramm-Angebote schlagen sofort ein – wie eben auch jenes von Hengst. Das Spezielle: Hier ging es nicht um Crossover über Stock und Stein, sondern um die Disziplin „Flatland“ – also dem Bewegen auf flachem Land, bei der Akrobatik am Rad stattfindet. Das Problem per se, das auch Hengst schilderte: Wer das einmal ausprobieren möchte, braucht halt ein Bike dazu – und das kann teuer werden.

+ Er hat’s schon richtig gut drauf: Emil Helm präsentierte beim BMW-Kurs ein Kunststück. © Lorenz

Sebastian Hengst hat sechs BMX-Räder gekauft

Um den Kids dennoch die Möglichkeit zu bieten, hat Hengst nicht lange gezögert, selbst in die Tasche gegriffen und kurzum sechs BMX-Räder eingekauft. Zehn Teilnehmende, im Alter von 8 bis 14 Jahren, konnten so ohne große Wartezeiten ihr sportliches Geschick ausprobieren.

„Dieser Sport verbindet, stärkt die Selbstdisziplin – und es ist etwas, was man auch alleine machen kann“, so die Vorteile, die Hengst formulierte. Während es vor Jahrzehnten mal einen großen Hype um die verschiedenen Disziplinen des BMX-Sports gab, ebbte das gerade in den vergangenen Jahren stark ab. Hengst selbst übt diesen Sport schon lange aus, wobei es für ihn mehr eine Passion ist als alles andere – oder anders sagt: Dafür schlägt sein Herz. Und das war auch zu bemerken, denn Hengst war es vor allem wichtig, dass die Kinder ihren Spaß hatten und die Liebe zur Flatland-Disziplin entdecken.

„Komplizierte Tricks muss man schon mal 10 000 Mal oder sogar öfters üben“, erklärte Hengst dem FT. Ein Trick, den alle schon konnten, war der sogenannte „Table Top Circle“, bei dem der Biker das Radl, darauf stehend, um den Kreis bewegt. Dabei gibt es freilich weitere unzählige Kunststücke wie „Wheelchair“ oder „Funky Chicken“, so Hengst, viele seien auch individuell von den jeweiligen Künstlern entwickelt worden. „Für mich ist Flatland auch ein Lebensgefühl“, erklärte Hengst, gerade eben, weil es die eigene Kreativität stärkt. „Im Grunde ist das schon auch so eine Underground-Sache“, so Hengst – ähnlich wie das Skaten. Der Grund ist einfach: Es gibt schlichtweg zu wenig Übungsplätze für diese Sportler, denn für das Trainieren braucht es ebenerdige größere Asphaltflächen.

Wunsch: Sport in Kirchdorf etablieren

„Ja, ich würd’ das schon gern in Kirchdorf etablieren“, betonte Hengst, dem auch eines fundamental wichtig wäre – und zwar eine Mädchengruppe. Die seien zwar interessiert, scheuen sich aber oftmals, bei so Tagen mitzumachen. Dass allerdings die Resonanz eine derart große war, freute Hengst dennoch gewaltig – wenngleich es aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen eher schwierig war, es auf dem Sportplatz vor der Schule lange auszuhalten. Aber auch dafür hatte Hengst vorgesorgt: Es gab genügend Pausen – und zwar stilecht mit Eis.