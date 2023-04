Brotbackhäusl-Verein kann ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchdorf nicht weitermachen

Dringender Geldbedarf eines Kirchdorfer Vereins hat den Gemeinderat jetzt einen einstimmigen Beschluss fassen lassen: Die Kommune geht in Vorleistung.

Kirchdorf - Zur Causa Kirchdorfer Verein: Der Brotbackhäusl Wippenhausen e.V. ist mit einem Antrag bei der Rathaus-Verwaltung vorstellig geworden – und zwar bezüglich eines Zuschussbegehrens in Höhe von 1967 Euro. Der Grund: Soviel betragen die Kosten für die Erstausstattung, die aktuell aber vom Verein nicht aufgebracht werden können. Das Problem: Die ILE hat einen Zuschuss in dieser Höhe zwar schon in Aussicht gestellt, aber eben noch nicht ausbezahlt, weshalb es jetzt zu einer Förderlücke kommt.

Wie Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) erklärte, sei nach einem Gespräch mit dem Vorstand deutlich geworden, dass dem Verein mit dem Zuschuss als finanzielle Vorausleistung sehr geholfen wäre. Oder anders gesagt: Würde der Zuschuss nicht gewährt werden, sei es dem Verein schlichtweg nicht mehr möglich, das Projekt Brotbackhaus weiterzuführen. Wie Gerlsbeck zudem ausführte, seien im Haushalt 2023, der sich allerdings weiterhin in einem Bearbeitungsmodus befinde, ein allgemeiner Ansatz für Vereins-Investitionsmaßnahmen in der Höhe von 5000 Euro vorgesehen, sodass die Gemeinde hier finanziell helfen kann, weshalb der Rat hier Grünes Licht gab.

Vitalitätscheck

Grünes Licht gab der Rat auch für die Beteiligung von Kirchdorf an einem kommunalen Vitalitätscheck. Dieser Check ist ein standardisiertes Instrument des Amtes für ländliche Entwicklung und dient schlichtweg der Bewertung der Vitalität und Zukunftsfähigkeit einer Kommune – oder wahlweise sogar einer ländlichen Region. Dieser Test soll letztendlich helfen, sämtliche Potenziale, wie aber auch Schwächen zu erkennen und gezielt Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Kommune zu planen und umzusetzen.

Als Indikatoren werden laut Gerlsbeck genutzt: Bevölkerungs- und Wirtschafsstruktur, Flächennutzung und Siedlungsstruktur, wie auch Bodenpolitik und Infrastruktur. Es würden zahlreiche Gründe für so einen Check sprechen, etwa die langfristige Erhaltung der Attraktivität Kirchdorfs und die Förderung von Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure. Resultate könnten eine Forcierung der Innenstadtentwicklung sein, auch um lebendige und eben nicht ausgestorbene Ortszentren zu erhalten oder neu zu schaffen.

Fachliche Unterstützung erhält die Kommune von einem Planungsbüro, die Daten jedoch kommen ausschließlich von der Gemeinde. Das Ziel: Die Ergebnisse werden von diesem Planungsbüro so aufgearbeitet, dass die Gemeinde die Daten eigenständig fortschreiben und weiterverarbeiten kann. Kostenpunkt: 60 000 Euro, gefördert werden davon 35 000 Euro. Heißt im Klartext: Die Gemeinde selbst muss rund 25 000 Euro berappen.

Einbruch in Schule

Geld in die Hand nehmen muss die Gemeinde auch durch eine mutwillige Vandalen-Aktion über Ostern. Über die Rettungsleiter sind Unbekannte auf das Schulturnhallen-Dach geklettert, haben Fenster eingeworfen und Wände beschmiert. Die Gemeinde hat das angezeigt.

Richard Lorenz