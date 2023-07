Kein Scherz: Wegen Brücken-Bau statt vier nun 31 Kilometer von Kirchdorf nach Allershausen

Umleitung sorgt für Unmut

Ab 12. Juli soll am südlichen Ortsrand von Aiterbach eine Brück erneuert werden. Doch die großräumige Umfahrung sorgt in Kirchdorf für Unverständnis und Unmut.

Kirchdorf/Allershausen – Betrachtet der interessierte Autofahrer jene Umleitungskarte, die aktuell auf der Kirchdorfer Gemeindeseite zu bestaunen ist, könnte dieser auf die Idee kommen, es handle sich um einen recht späten Aprilscherz. Auf der Karte befinden sich nämlich rund 40 gelbe Umleitungsschilder. Der Grund: Am südlichen Ortsrand von Aiterbach, Gemeinde Allershausen, wird ab Mitte dieser Woche eine Brücke erneuert. Das Kuriose dabei: Wer jetzt von Kirchdorf aus nach Allershausen will, der sollte sich demnächst wohl besser eine Brotzeit mitnehmen, denn diese Autofahrt könnte dauern.

Verkehr wird ab Mittwoch umgeleitet

Der erste Satz der Pressemitteilung klingt ja noch harmlos: „Ab 12. Juli 2023 leitet das Staatliche Bauamt Freising den Verkehr großräumig um.“ Dann aber wird’s schon haariger und tendenziell auch unfreiwillig komisch – nämlich aufgrund der unglaublichen Reise, die ab dem morgigen Mittwoch nötig sein wird. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Wer von Allershausen nach Kirchdorf an der Amper möchte, fährt über die Staatsstraße 2084 in Richtung Ilmmünster über Paunzhausen auf die B13. Auf der B13 führt die Umleitung nach Pfaffenhofen. Von Pfaffenhofen aus ist der Staatsstraße 2045 weiter in Richtung Schweitenkirchen zu folgen. Weiter geht es über die Kreisstraße PAF27 über Oberthann und Niederthann, über die PAF6 – Aufham – FS4 nach Nörting. Die Umleitung in die Gegenrichtung führt über die gleiche Strecke“. Heißt im Klartext: Für die kurze Strecke von Kirchdorf nach Allershausen ist es demnächst sogar nötig, durch einen anderen Landkreis zu fahren.

Aber was heißt das jetzt in puncto Fahrstrecke? Diese Rechnung ist im Grunde ganz einfach: Musste der Pendler oder Einkäufer von Kirchdorf nach Allershausen bis dato rund vier Kilometer einplanen, werden daraus demnächst sage und schreibe 31 Kilometer. Was dabei schon auch klar sein müsste für das Staatliche Bauamt: Diese schon sehr ungewöhnliche Umleitung wird für viele Bürger ziemlich ins Geld gehen, ganz abgesehen von der zusätzlichen Umweltbelastung.

Gar nicht begeistert war deshalb auch Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) in der jüngsten Gemeinderatsitzung von der scheinbar plötzlich bekannt gewordenen Mamut-Umleitung: „Wir sind null daran beteiligt worden – aber gleich sowas von Null!“ „Das Beste“ an der ganzen Geschichte, die beim genaueren Hinschauen durchaus an einen Schildbürgerstreich erinnert, erklärte Gerlsbeck abschließend: „Die Sperrung dauert übrigens bis zum Dezember!“

Ähnlich fassungslos zeigte sich auch Grünen-Gemeinderat Martin Heyne, der sich nach dem Bekanntwerden der Sperrung via Mail an das FT gewandt hat und folgendes anmerkte: „Dass das Staatliche Bauamt in seiner Pressemitteilung davon schreibt, dass das lange bekannt sei, ist für uns unerklärbar: Selbst auf der vom Amt herausgegebenen Umfahrungsskizze fehlen wichtige Zeiteintragungen, die dort eigentlich stehen müssten. Schon daran ist zu erkennen, dass offenbar mit heißer Nadel gestrickt wurde. Hätte man sich vorab mit den beteiligten Gemeinden abgestimmt, hätte man sicher verträglichere Varianten vorbereiten können, als die Leute nun täglich durch weit abgelegene Kreisstädte anderer Landkreise für vier Kilometer Strecke zu schicken. Das kann doch nicht fünf Monate so gehen!“

Schwerlastverkehr ist das Problem

Die Erklärung für diese riesige Umleitung lieferte Sonja Schwarz vom Staatlichen Bauamt Freising auf FT-Nachfrage. Eine solche großräumige Umleitung sei laut Schwarz vor allem wegen dem Schwerlastverkehr nötig, da dieser sonst auf Gemeinde- oder Gemeindeverbindungsstraßen unterwegs sei und diese unter Umständen beschädigen würde. Schwarz sei durchaus bewusst, dass der „normale“ Pkw-Fahrer möglicherweise andere und kürzere Strecken von Kirchdorf nach Allershausen wählen wird, die ihrer Meinung nach ja auch über diverse Navigationsgeräte angezeigt werden. Offiziell bekanntgeben dürfe das Staatliche Bauamt diese Wege allerdings nicht, erklärte Schwarz.

Richard Lorenz

