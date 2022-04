Stetiges Wachstum stellt Kirchdorf vor eine große Herausforderung

Rund 60 Interessierte lauschten am Donnerstag den Ausführungen des Rathauschefs beim Burgerwirt in Helfenbrunn.

Bürgerversammlung

Die Gemeinde Kirchdorf wächst. Und zwar stark. So stark, dass das „weit weg von normalen Zahlen“ sei, wie Bürgermeister Uwe Gerlsbeck in der Bürgerversammlung sagte.

Helfenbrunn – „Wir sind Getriebene“ – getrieben vom Druck auf die Region. Die Gemeinde sehe sich also großen Herausforderungen gegenüber, betonte Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck und leitete so seinen Rechenschaftsbericht über die vergangenen zwei Jahre ein, als sich rund 60 Interessierte am Donnerstag im Burgerwirt zu Helfenbrunn zur Bürgerversammlung eingefunden hatten.

2014 zählte Kirchdorf noch rund 2900 Einwohner, jetzt sind es 3538, so eine wichtige Zahl, die Gerlsbeck präsentierte. Prozentual gesehen sei man damit nach Hallbergmoos die am stärksten und schnellsten wachsende Kommune im Landkreis. Das habe zum Beispiel auch Auswirkungen auf den Personalstand in der Verwaltung, so Gerlsbeck, wo die Aufgaben „nicht weniger und immer spezieller“ würden, weshalb man seit 2020 das Personal auch aufgestockt habe.

Nachdem Geschäftsstellenleiter Florian Haider die durchaus noch zufriedenstellende Finanzlage der Gemeinde dargelegt hatte, stellte Gerlsbeck die wichtigsten Projekte der vergangenen zwei Jahre vor. Da war zum einen der Ausbau der Dorfstraße in Helfenbrunn. Das sei eine schwierige Zeit für die Anlieger gewesen, wusste Gerlsbeck. Das Ergebnis bezeichnete er als „sehr gelungen“, auch wenn es vereinzelt Kritik gegeben habe. Aber man sei eben Zwängen wie rechtlichen Vorgaben und der Verfügbarkeit von Grundstücken unterworfen.

Zum anderen war da die für rund 400 000 Euro angelegte und rund 2500 Quadratmeter große Haufwerksfläche hinter der Kläranlage, von der er froh sei, dass man sie jetzt habe. In den Zeitraum der vergangenen zwei Jahre fiel auch das, was Gerlsbeck als „das Wunder von Kirchdorf“ bezeichnete: der überregional in die Schlagzeilen geratene Radweg von Kirchdorf nach Burghausen. „Wir haben da das volle Sommerloch erwischt“, interpretierte der Gemeindechef die mediale Aufmerksamkeit für die Buckelpiste. Zahllose Fernsehsender hätten ihn angerufen und gebeten, auf dem Radweg zu posieren. „Ich habe alle Anfragen abgelehnt. Ich bin doch nicht der Pausenclown“, sagte Gerlsbeck zu dieser in seinen Augen völlig überzogenen Berichterstattung.

Stolz auf Ampelanlagefür Schule und Rathaus

Eines seiner „Lieblingsthemen“ hingegen war die nach 13 Jahren Kampf nun endlich 2021 errichtete Ampelanlage für Schule und Rathaus an der Staatsstraße 2054. Gerlsbecks Fazit: „Ich bin stolz auf diese Ampel.“

Stolz sei er auch auf die Feuerwehren im Gemeindegebiet, für die es zwei neue Fahrzeuge und neue Anzüge gegeben habe, stolz sei er auch auf den First Responder, für den es im kommenden Jahr einen neuen Pkw geben soll. Und dann war da noch alles, was Gerlsbeck mit „Wohnen im Ampertal“ betitelte: Das „geglückte und verträgliche“ Projekt der Freisinger Bank in Helfenbrunn nannte er da ebenso wie die auf 3000 Quadratmeter Grund realisierte Nachverdichtung in Kirchdorf oder das Vorhaben für betreutes Wohnen und Tagespflege in Nörting. Bei dem Ausblick auf die künftige Entwicklung der Gemeinde zollte Gerlsbeck seinem Vorgänger Konrad Springer Lob: Was man mithilfe der Dorferneuerung und der ILE Ampertal habe verwirklichen können, wäre ohne diese Zuschüsse oft nicht möglich gewesen. „Da hat uns Konrad Springer einen großen Gefallen getan“, betonte der seit 2014 amtierende Rathauschef.

Der gehört bekanntlich der CSU an, was ihn aber am Donnerstag nicht hinderte, an Vorgaben und Regelungen der CSU-geführten bayerischen Staatsregierung Kritik zu üben: Dass man als Ausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge in einem Zeitraum von drei Jahren gerade mal 38 000 Euro bekomme, sei völlig unzureichend. Und angesichts des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf eine ganztagsgebundene Grundschule und Betreuung bis 18 Uhr frage er sich schon, wie das eine Gemeinde wie Kirchdorf stemmen solle und woher bitte das Personal kommen solle.

Energie in neueSporthalle stecken

Und dann blickte Bürgermeister Gerlsbeck noch auf ein anderes Langzeit-Projekt der Gemeinde: die neue Schul- und Sporthalle. Das Thema bewege den gesamten Gemeinderat, man werde alle Energie „reinstecken“, um da weiterzukommen. Gerlsbecks Fazit lautete daher: Das sei ein langwieriger Prozess, das Projekt aber „nicht gestorben“.

