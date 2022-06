CO2-Budget für Kirchdorf und die Frage nach dem Mehrwert

Im Rathaus Kirchdorf kam die Frage nach dem verbleibenden CO2-Budget auf. © Fuchs

Wie hoch ist eigentlich das noch verbleibende CO2-Bugdet von Kirchdorf? Die Kirchdorfer Grünen wollten es bei der jüngsten Gemeinderatsitzung genau wissen.

Kirchdorf – Die Grünen wollten von der Verwaltung wissen, wie hoch das verbleibende CO2-Budget für Kirchdorf ist, wenn das 1,5 Grad-Ziel des Klimaabkommens erreicht werden soll. Hintergrund: Im Internationalen Klimaabkommen von Paris wurden die Gesamtmengen an CO2-Emmissionen für alle Länder der Welt festgesetzt, wodurch sich eine detaillierte Rechnung ableiten lässt. Was die Grünen auch interessiert hätte: Wieviel CO2 ist im Jahr 2021 rechnerisch eigentlich schon in Kirchdorf verbraucht worden?

Für beide Fragestellungen winkte allerdings die Kommune ab, denn laut schriftlicher Begründung sei eine solche Berechnung personell und fachlich nicht in der Gemeinde machbar. Und weiter, so die schriftliche Stellungsnahme von Geschäftsleiter Florian Haider: „Die Verwaltung ist auch nicht sicher, wie die Fragestellung zu verstehen ist und welcher Mehrwehrt für die Gemeinde aus solchen Erkenntnissen gewonnen wird“.

Durch Nachfrage bei einem spezialisierten Ingenieur-Büro habe Haider auch herausgefunden, dass eine Aufstellung eines CO2-Budgets sehr kostenintensiv sei und eben keine direkt verwendbaren Maßnahmen liefere. Was laut Haider aber bekannt sei: Im Jahr 2010 bis 2012 war von der ILE-Ampertal eine Berechnung in Auftrag gegeben worden, die feststellt hatte, dass der Pro-Kopf-Ausstoß im ILE-Gebiet jährlich 3,8 Tonnen betrage – allerdings war damals die Mobilität hier ausgeklammert worden.

Auf FT-Nachfrage betonte Haider: „Das ist ein Riesen-Aufwand und macht eigentlich keinen Sinn“. Was er hingegen als wichtig in punkto Energiewende empfindet: „Jetzt umsetzen, was geht!“ Was dennoch Martin Heyne (Grüne) angeregt hat: Im Landratsamt Freising gibt es eine Stelle, die durchaus das örtliche CO2-Budget, ähnlich wie vor kurzem für Marzling, berechnen kann. Dort will Heyne nachhaken und in der nächsten Gemeinderatssitzung dem Gremium davon berichten.

