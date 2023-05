„Wir roggen das!“: Das Brotbackhäusl in Wippenhausen bringt die Leute zusammen

Von: Andreas Beschorner

„Wir roggen das!“: Dieses Motto haben sich die Mitglieder des Brotbackhäusl-Vereins Wippenhausen auf die Fahne geschrieben. © Lehmann

Es ist ein junges Projekt, das aber sehr erfolgreich angelaufen ist. Das Brotbackhäusl in Wippenhausen erfreut sich großer Beliebtheit, wie Sebastian Hengst erzählt.

Wippenhausen – „Wir roggen das“ lautet sein Motto. Seit zweieinhalb Jahren gibt es den Brotbackhäusl Wippenhausen e.V., danach wurde das alte Wippenhauser Feuerwehrhaus zur Backstube umgerüstet. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Das FT hat beim Vorsitzenden Sebastian Hengst nachgefragt. Motto: Kriegt der Verein alles gebacken?

Wie kam es zu der Idee ein Backhaus in Wippenhausen zu betreiben? Dazu braucht es sicher einiges an Idealismus.

Ja, ohne ein bisschen naiven Idealismus geht das nicht. Wir wollten zusammen mit weiteren engagierten Leuten aus Wippenhausen einfach etwas Schönes auf die Beine stellen, um das Dorfleben zu bereichern. Bei einem Nachbarschaftstreffen haben wir 2020 einige mögliche Ideen diskutiert, darunter zum Beispiel die eines Dorfladens oder eines kleinen Biergartens. Ein Teilnehmer erzählte dann, dass man sich früher in Wippenhausen an kleinen Backhäusl´n zum Brotbacken traf und schwärmte davon, wie gesellig es da zuging. Damit war die spannende Idee eines Brotbackhauses als Treffpunkt für Jung und Alt geboren.

Begeisterte Brotbäcker: Schriftführer Michael Eicher (l.) und Vorsitzender Sebastian Hengst haben Spaß in der Backstube. © Lehmann

Der Ausgangspunkt war also weniger eine ausgeprägte Backleidenschaft als vielmehr der Wunsch nach einem sozialen Angebot?

Ja, das Gemeinschaftliche ist uns sehr wichtig, denn der zeitgenössische Trend zur Vereinzelung hat auch in den Dörfern nicht Halt gemacht. Ich denke, wir brauchen zusammenführende Projekte heute mehr denn je. Das gemeinsame Backen von Brot eignet sich wunderbar, um Menschen zusammen zu bringen, denn gutes Brot liebt jeder.

Wie ging es weiter, als der Entschluss für ein Backhaus gefasst war?

Ende 2020 gründeten wir unseren gemeinnützigen Verein, um der Initiative einen rechtlichen Rahmen und Struktur zu geben. Im Sommer 2021 konnten wir nach einiger Vorarbeit die Gemeinde davon überzeugen, uns das ehemalige Feuerwehrhaus in Wippenhausen zur Nutzung zu überlassen.

Wie hat sich der Brotbackhäusl-Verein seither entwickelt?

Sehr gut. In viel Eigenleistung und mit der Hilfe von Beiträgen, Spenden, privaten Darlehen, einem Zuschuss der Gemeinde und Fördermitteln, haben wir inzwischen vieles renoviert und das Herzstück, unseren großen Holzofen, letzten Sommer in Betrieb genommen. Inzwischen haben wir eine schöne Backstube, einen Aufenthaltsbereich, eine Teigmacherei und eine Küche eingerichtet. So kann man in unserem Backhaus nicht nur backen, sondern es ist auch ausreichend Platz für Treffen, Feiern und Kurse. Das ist ziemlich einmalig.

Bildet man sich beim Brotbacken eigentlich fort? Wie viel ist Erfahrung?

Da wir alle noch keine Back-Profis sind, ist es immer noch eine Herausforderung, mit mehrstufigen Sauerteigführungen zuverlässig bis zu 25 Laibe Brot im holzbeheizten Ofen gebacken zu bekommen. Aber der unvergleichliche Geschmack von Holzofenbrot belohnt alle Arbeit.

Mit Eifer sind auch die Kinder bei der Sache: Sie dürfen an den Backtagen auch mal Plätzchen, Hefegebäck und Pizza backen. © Lehmann

Was ist denn so über das Jahr hinweg alles geboten? Kann man nur Brot backen, wenn man Mitglied ist?

Zum einen gibt es bei uns Backtage. An diesen machen die Vereinsmitglieder Brote, die dann von allen Interessierten, also auch Nicht-Mitgliedern, abgeholt werden können. Zum anderen machen wir Teig-Bring-Tage, an denen dürfen alle, also auch Nicht-Mitglieder, ihre zu Hause vorbereiteten Teige, genauso wie früher zum Backen im dörflichen Ofen, vorbeibringen. Alle Informationen dazu findet man auf unserer Seite www.brotbackhaeusl.de. Wichtig ist mir auch zu sagen, dass es für Kinder fast immer was zum Backen mit der Restwärme des Ofens gibt oder es wird was Schönes gebastelt und im Sommer gibt es wieder einen Semmelbackkurs für Kinder. Ansonsten machen wir auch mal Hefegebäck, Aufläufe oder Pizza, denn der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein. Am 16. Juli findet dann unser erstes Brotbackhäusl-Fest statt, mit Leberkäs, Bier, Hüpfburg, Musik und natürlich frischem Brot.

Soll sich der Verein noch weiter entwickeln? Stehen Investitionen an? Oder ist es gut so, wie es ist?

Das Brotbackhäusl ist ja immer noch ein sehr junges Projekt – wir haben den Ofen ja noch nicht mal ein Jahr. Und so etwas muss gemütlich wachsen. Die Ausstattung des Brotbackhäusls ist noch nicht komplett, weshalb wir aktuell noch einige Dinge umsetzen. Darüber hinaus wollen wir noch bekannter werden und weitere engagierte Mitglieder gewinnen, insbesondere aus den angrenzenden Ortschaften wie Kirchdorf, aber natürlich auch aus Freising. Bei uns darf jeder mitmachen. Einfach an einem sonnigen Back- oder Bring-Tag auf ein frisches Brot vorbeikommen. Wir freuen uns über neue Gesichter.

