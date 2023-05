Der heimliche Star beim Motorrad-Treffen der Flaming-Stars in Nörting war ein Feuerwehrauto

Von: Nico Bauer

Mit einem Feuerwehr-Oldtimer aus New York rückte eine Werksfeuerwehr aus Pfaffenhofen an. © Bauer

Es war ein gemütliches Wochenende unter Freunden: Die Flaming-Stars Feuerwehr Biker luden nach drei Jahren Pause wieder rund um das Nörtinger Feuerwehrhaus zu ihrem Motorradtreffen ein.

Nörting - Kürzlich waren rund 50 Motorradfahrer am Samstag zu Gast in Nörting, wo die 2014 gegründeten Flaming-Stars Bayern nun zum zehnten Mal Gastgeber waren. Am Sonntag zum Gottesdienst mit anschließender Segnung der Motorräder waren noch 35 Motorradfreunde dabei. „Es ist alles sehr schön gelaufen“, sagt Guido Weßling, Sprecher der Flaming Stars Bayern. Man hatte viel Spaß bei den Ausfahrten zu Festivitäten am Samstag in Neuburg an der Donau und am Sonntag im benachbarten Wolfersdorf. Dazu wurde gegrillt und in einem kleinen Festzelt neben dem Nörtinger Feuerwehrhaus gefeiert.

Zum zehnten Mal luden die Flaming-Stars Feuerwehr Biker kürzlich zum Motorradtreffen nach Nörting ein – Motorradtouren und Party inklusive. © Bauer

Für Weßling war die Organisation dieses Wochenendes nicht einfach, „weil die meisten Motorradfahrer morgens aus dem Fenster schauen und dann spontan entscheiden, ob sie zu uns fahren“. Dabei wäre die Entscheidung so einfach gewesen: „Wir feiern auch bei Regen. Die Stimmung war super.“

Ein ganz besonderer Besuch

Der heimliche Star des Motorradtreffens war diesmal ein Auto. Die Werksfeuerwehr des Pfaffenhofener Maschinenbauunternehmens Heckmeier kam mit ihrem Feuerwehr-Oldtimer, der zu einem Teil der Weltgeschichte wurde. Das Fahrzeug kaufte man von Freunden der New Yorker Feuerwehr, nachdem die Idee in einer der berühmten bayerischen Bierlaunen entstanden war. Das Feuerwehrauto war beteiligt bei 9/11, dem Terroranschlag mit den Flugzeugen auf das World Trade Center. Dieses Auto war in der dritten Reihe bei der Wasser-Nachschubversorgung beteiligt. „Die Aufschrift „Never forget those who gave all 9/11“ erinnert an den heldenhaften Einsatz bei einem der schlimmsten Anschläge der Geschichte.

Die Pfaffenhofer Werksfeuerwehr gab Einblicke in das Fahrzeug, das super in Schuss ist und auf dem Werksgelände für den Ernstfall bereitsteht. Zu dem gekauften Mack-Feuerwehrauto bekamen die oberbayerischen Kunden bei dem Freundschaftsdeal noch original amerikanische Uniformen dazu über den großen Teich geschickt.