1200 Jahre Helfenbrunn: Andreas Schmitz ermöglicht den Bürgern eine Zeitreise

Charmanter Blick in die Vergangenheit

Für das 1200-jährige Bestehen der Gemeinde Helfenbrunn hat sich einer besonders ins Zeug gelegt: Andreas Schmitz. Dank ihm gibt es neue Sitzbänke, ein neues Wappen, eine Internetseite zur Chronik und mehr.

Helfenbrunn – Am kommenden Wochenende lässt Helfenbrunn gehörig die Sektkorken knallen, denn ein gewaltiges Wiegenfest steht an: 1200 Jahre Helfenbrunn. Das Besondere bei der Geburtstagsparty der 500-Seelen-Gemeinde: Bereits seit Herbst vorigem Jahres hat ein Helfenbrunner alle Hebel in die Bewegung gesetzt, um den Bürgern eine Zeitreise zu ermöglichen, und zwar mit Fotografien und Erinnerungen. Der Gemeinderat Andreas Schmitz hat mit ganz viel Herzblut und noch mehr Engagement gesammelt, geforscht und einiges auf die Beine gestellt, um dieses Jubiläum zu einem ganz besonderen Event werden zu lassen. Dank Schmitz wehen nun außerdem in Helfenbrunn an die 70 Fahnen, auf denen die Gäste das neue Wappen bestaunen können, das ein örtlicher Künstler zusammen mit Schmitz gestaltet hat.

Schmitz wühlt in Archiven und privaten Fotokisten nach Erinnerungen

Eines merkt man Schmitz an: dass es auf gut bayerisch „a Haufa Arbeit“ gewesen war, bis er endlich alles beisammen gehabt hatte – von Fotos, über Erinnerungen und so mancherlei Fundstücke, wie etwa einem Feuerzeug, das jeder bei der Eröffnung der Raiffeisen-Lagerhalle, dem einstigen Wahrzeichen von Helfenbrunn, damals geschenkt bekommen hatte. Eines ist nämlich sicher: Hätte Schmitz nicht Zeit und Nerven investiert, wäre vieles für immer verloren gegangen – auch die Erinnerungen an das alte Dorf, lange bevor die Staatsstraße gebaut worden war. Jetzt hätte es sich Schmitz freilich auch einfach machen können, aber so tickt der Helfenbrunner nicht – er will es wissen und gräbt in Archiven und hakt nach.

Neues Wappen kam sehr gut an

+ Stolz sind die Helfenbrunner auf ihr neues Wappen und die Fahne. © privat

Wie es etwa mit dem Wappen von Helfenbrunn ausgesehen haben mag, das ja existierte, wenngleich die wenigstens jemals davon gehört hatten. So recht zufrieden ist Schmitz mit den Funden allerdings nicht, denn die überlieferten Zeichnungen des Wappens sind alles andere als zeitgemäß und modern. Schnell wurde deshalb eines für ihn klar: Wir brauchen ein neues Wappen für die Fahnen und Vereine. Erfreulicherweise wohnt in Helfenbrunn auch der Ausnahme-Künstler und Phantast Helmut Pokorny, der sofort auf den Plan von Schmitz angesprungen war und innerhalb von wenigen Tagen ein neues Wappen für Helfenbrunn auf die Leinwand brachte. Der blaue Hintergrund gefällt Schmitz ganz besonders, weil die Farbe ein Symbol für die Amper ist – aber auch für die 1860iger, seinem Lieblingsfußball-Verein. Überrascht war Schmitz aber dann vor allem, dass die Fahne reißenden Absatz fand – rund 60 Stück wurden von Bürgern gekauft, während er selbst seit einigen Wochen an wichtigen Eckpunkten des Dorfes, wie auf dem Maibaum, die Flagge gehisst hat.

Informationstafeln an markanten Plätzen

Jetzt hätte es Schmitz freilich bei dem neuen Wappen für den Geburtstag belassen können, allerdings hatte er noch einige andere Pläne in petto – wie etwa das Aufstellen von zahlreichen Informationstafeln an beispielsweise den beiden Kapellen oder anderen markanten Plätzen. Und diesbezüglich dürften die Gäste am Wochenende überrascht sein, mit welcher Detailliebe und mit welchen Aufwand hier Schmitz mit seinen Helfern ans Werk gegangen ist.

Viele Raritäten gefunden

Für die Tafeln, die dann auch nach dem Jubiläum stehen bleiben werden, hat Schmitz in den Fotoalben der Helfenbrunner gekramt und Rares und Außergewöhnliches zu Tage gefördert – und somit Blicke auf die Vergangenheit herausgeschält, die charmant daherkommen und vieles von einem bayerischen Dorfleben per se erzählen. Inzwischen weiß Schmitz so gut wie alles von seiner Heimat – auch verloren geglaubtes und noch nie Erzähltes.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Freilich: Man erinnert sich noch an den unglaublichen Diebstahl in den 1990er Jahren, bei dem beide Kapellen völlig ausgeplündert worden waren – Schmitz jedoch verknüpft auch hier die Vergangenheit mit der Jetztzeit und färbt sie heller, denn er kümmerte sich unter anderem darum, dass die verschwundenen Totenbretter im Eingangsbereich wieder hergestellt werden konnten.

Ruhebänke für die Spaziergänger

Worum sich Schmitz auch gekümmert hat: Ruhebänke rund um das Dorf, für die alten Leute und Spaziergänger überhaupt, die auch zum Festakt aufgestellt wurden und gleichzeitig die Gemeinde nachhaltig bereichern.

Vorerst keine Chronik - aber eine Internetseite

Im Grunde gehörten die gesammelten Informationen nun zügig in eine eigene Chronik eingebracht, denn das Wissen von Schmitz ist ein fundamentales – allerdings scheitert das aktuell noch an der nötigen Zeit, sich solcher Mammutaufgabe ausgiebig widmen zu können. Was es aber geben wird, ist eine Homepage, zu der man via QR-Code, die auf den Informationstafeln zu finden sind, gelangen kann.

Worauf sich Schmitz besonders freut: Wenn sich die Helfenbrunner, vor allem die ältere Generation, auf den Fotografien entdecken und in Erinnerungen schwelgen können. Und alleine damit ist ihm ein ziemlich großer Wurf gelungen – jener, die Gegenwart charmant mit der Vergangenheit zu verbinden, wie es sich eben auch gehört für eine 1200-Jahr-Feier.

+ Mit Herzblut im Einsatz: Andreas Schmitz (mitte). © Privat

Die wichtigsten Daten zum Festwochenende:

Das Festwochenende startet am Samstag, 22. Juli, wenn der Burschenverein Helfenbrunn zum Dorffest beim Burgerwirt einlädt. Beginn ist um 15 Uhr mit dem 2. Oldtimer-Bulldogtreffen und der Möglichkeit, seinen Bulldog an der Zapfwellen- Prüfstelle zu testen. Neben der Verpflegung mit bayrischen Köstlichkeiten gibt es Livemusik und Barbetrieb bis spät in die Nacht. Am Sonntag, 23. Juli, feiert dann das Dorf mit der Pfarrgemeinde und den Helfenbrunner Vereinen einen Festgottesdienst an der Sebalduskapelle zusammen mit einem Kirchen- und Festumzug durch das Dorf.

von Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.