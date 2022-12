Ein Hauch Thüringen in Wippenhausen: „Glühwein-Grillen“ des Schützenvereins kommt gut an

Gut besucht war die Veranstaltung der Schützenlust Wippenhausen. © Lorenz

Der Schützenverein Schützenlust Wippenhausen hat am Freitag zum „Glühwein-Grillen“ geladen. Und der kleine Christkindlmarkt wurde wieder ein großer Erfolg.

Wippenhausen – Die Stimmung war bestens, trotz klirrender Kälte: Beim diesjährigen „Glühwein-Grillen“ des Schützenvereins Schützenlust Wippenhausen am Freitag war kaum mehr ein freies (Steh-)Plätzchen zu finden. Zwischen Bratwurst und Glühwein wurde dabei auch klar: Dieser kleine, aber feine Christkindlmarkt hat sich zu einem Geheimtipp gemausert.

Ob Klein oder Groß: Auf dem Wippenhausener Weihnachtsmarkt waren alle zufrieden und glücklich. Das kulinarische Highlight des schnuckeligen Markts verriet dann auch gleich Kirchdorfs Vize-Bürgermeister Helmut Wildgruber: „Wir haben hier nur Thüringer Bratwürste – aber die originalen.“ Für die Beschaffung zuständig ist jedes Jahr Maik Sedlmeier, der natürlich auch Mitglied im Schützenverein ist. „Früher habe ich die immer selbst abgeholt, inzwischen werden die Würste aber geliefert“, erklärte er, während sein Schwiegervater Peter Sedlmeier hinter der Theke gar nicht mehr nachkam mit den Bestellungen. Der Grund, warum es diese Spezialität auch in Oberbayern gibt: Maik Sedlmeier kommt aus Thüringen, die Liebe hat ihn nach Kirchdorf verschlagen – und die Würste mussten mit.

Sorgten für reibungslosen Ablauf: (v. l.) Helmut Wildgruber sowie Maik und Peter Sedlmeier. © Lorenz

Kredenzt wurden die „Würscht“ in einer Semmel, wahlweise mit Senf oder Ketchup. Das allerdings sei überhaupt nicht original, wie Maik betonte, denn der Thüringer selbst verzichte traditionell auf verfälschende Zugaben und esse die Wurst ohne alles. Um die 180 Stück waren bereits früh über die Theke gegangen, insgesamt waren 300 Würste per Express nach Bayern geliefert worden.

„Wir helfen da nämlich alle zusammen“

Was es außerdem gab: Vier verschiedene Glühweinsorten plus Punsch, mit rund 120 Liter Ausschank wurde gegen 20 Uhr gerechnet. „Es ist einfach schee da“, betonte Wildgruber, der als gute Seele über den kleinen Markt wanderte und die Gäste begrüßte sowie verabschiedete. Was ihm aber auch am Herzen lag: „Ohne Helfer geht’s nicht, das muss schon mal gesagt werden. Wir helfen da nämlich alle zusammen.“

Der Reinerlös des Christkindlmarkts fließt übrigens in die Vereinskasse, um damit die Pacht für das im Feuerwehrhaus untergebrachte Vereinsheim zu zahlen sowie auch Anschaffungen wie neue Gewehre zu finanzieren.

Das Resümee: Es ist vielleicht der kleinste Christkindlmarkt im Landkreis – aber vielleicht auch einer der schönsten, weil es eben nicht ums „Gschäft“ geht. Wie der Name „Glühwein-Grillen“ zustande kam, erklärte Vize-Rathauschef Wildgruber übrigens auch: „Beim ersten Mal hatten wir da halt einen kleinen Grill für die Würste und dazu gab es eben Glühwein – ganz einfach.“

Richard Lorenz

