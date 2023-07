Engagierte Bürger ermöglichen Kirchdorfer Kindern „einen der schönsten Spielplätze im Landkreis“

Am Quellenweg 4 können sich die Kinder der Gemeinde künftig nach Herzenslust austoben. © privat

Was den Kirchdorfern am Quellenweg 4 gelang, ist ein Bravourstück in Sachen Ehrenamt und Zusammenhalt. Dabei handelt es sich eigentlich nur um einen Spielplatz.

Kirchdorf - Eine Gruppe von 24 Bürgern hat innerhalb von fünf Monaten einen Spielplatz wortwörtlich aus dem Boden gestampft, um den sie andere Gemeinden beneiden dürften – oder wie es Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) formulierte: „Das ist einer der schönsten Spielplätze im ganzen Landkreis.“ Viel Engagement und Herzblut hat vor allem Gemeinderat Anton Pittner (CSU/FW) gezeigt, der am Samstag nun endlich ganz offiziell die Türen zum neuen Spielparadies aufsperren durfte.

Das Thema selbst war mehrmals auf den Tagesordnungen des Gemeinderats

Eigentlich hätte auf dem Grundstück ein Haus entstehen sollen, doch diese Pläne zerschlugen sich aufgrund der hohen Grundwasserdichte. Kurzum machte die Gemeinde aus der Not eine Tugend und fasste den Plan, dort einen öffentlichen Spielplatz zu installieren. Das Thema selbst war dann mehrmals auf den Tagesordnungen des Gemeinderats – unter anderem mit einer haarscharfen Entscheidung gegen eine Seilbahn-Rutsche. Das allerdings gefiel den Kirchdorfer Kindern ganz und gar nicht, weshalb nach der Entscheidung im Rathaus eine weitere Entscheidung fiel – auf dem Pausenhof, und zwar für eine Unterschriftenaktion, unter der Leitung von Josefine Pittner (10) und Paula Schmid (11), eben für eine solche Seilbahn-Rutsche. Was sich damals gezeigt hatte: Widerstand lohnt sich durchaus, denn das Thema wurde trotz mehrheitlicher Ablehnung nochmals in einer Sitzung behandelt und der Beschluss gegen das besondere Spielgerät nach langer Diskussion zurückgezogen.

Wer sich dabei immer sehr für die Wünsche der Kids eingesetzt hat, war Pittner, der Umfragen durchführte, Leute organisierte und auch selbst fleißig mithalf. „Wir haben uns am 4. Januar zum ersten Mal getroffen, mit dem Ziel, bis zu den Sommerferien fertig zu sein – und das sind wir auch geworden“, erklärte Pittner vor Ort, der dann auch großes Lob vom Rathauschef zugesprochen bekam. „Ohne den Toni wär’s nicht gegangen. Da braucht’s nämlich mehr als nur ein paar Schaufeln“, so Gerlsbeck.

Dass nie ein Unfall geschehe: Pater Abraham weihte das Gelände ein – zur Freude von Initiator Anton Pittner (rotes T-Shirt) und Rathauschef Uwe Gerlsbeck (rechts daneben). © Lorenz

Was die Truppe um Pittner auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen: Das Areal teilt sich in drei Ebenen auf, sodass jede Altersgruppe bedient werden kann. Die Highlights: ein in den Boden eingelassenes Trampolin, eine Kirta-Hutschn und natürlich die Seilbahn-Rutsche, für die am Eröffnungstag die Kinder Schlange standen.

Eingeweiht wurde das vorbildliche Ehrenamt-Projekt von Pater Abraham

„Es geht ja nur mit vielen, vielen Unterstützern und Leuten, die sich Zeit nehmen“, so Pittner, der auch den zahlreichen Firmen dankte, die den Plan der Spielplatz-Crew unterstützt hatten. Eingeweiht wurde das vorbildliche Ehrenamt-Projekt von Pater Abraham, der seinen Segen aussprach, damit nie ein Unfall auf dem Areal stattfinde. Äußerst berührt war Pittner dann vor allem von einem Geschenk seiner Bautruppe, die ihm als Erinnerung ein kleines Modell des Spielplatzes nachgebaut hatte. „Die ganze Siedlung ist dir sehr dankbar, Toni“, sagte Pittners Feuerwehrkamerad Max Scheffzick. „Ohne dich als Gemeinderat wär’ das gar nicht möglich gewesen.“

Richard Lorenz