Endlich wieder ein richtiges Dorffest in Wippenhausen

Sorgten für zwei unbeschwerte Tage: die fleißigen Helfer aus den Reihen der Feuerwehr und des Schützenvereins Wippenhausen. © Lorenz

In Wippenhausen wurde zwei Tage lang gefeiert: FFW und Schützenverein freuen sich über viele zufriedene Gäste.

Wippenhausen – Auch in Wippenhausen hieß es vergangenes Wochenende: Bierbänke raus und endlich mal wieder ein richtiges Dorffest feiern. Über zwei Tage lang ließen es sich die Wippenhausener richtig gut gehen – bei einer frischen Maß und einer reichen Auswahl an bayerischen Schmankerln. Für den 2. Bürgermeister von Kirchdorf, Helmut Wildgruber, war das diesjährige Dorffest wieder einmal vor allem eines, wie er sagte: ein voller Erfolg.

Feuerwehr und Schützenverein Wippenhausen mehr als zufrieden

Die beiden Veranstalter, die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein Wippenhausen, konnten sich freuen: bestes Kaiserwetter und noch dazu durstige und hungrige Bürger, die am Samstag in Scharen kamen. „Es waren schon deutlich mehr da als sonst“, bestätigte Wildgruber auf FT-Nachfrage. Seine Vermutung: „Die Leute wollen nach Corona jetzt einfach mal wieder was erleben.“ Um die 320 Dorffest-Fans überforderten dann sogar kurzfristig die Pommes-Fritteuse – freilich auch, weil erstaunlich viele Kinder der Einladung nach Wippenhausen mit Spiel, Spaß und Spannung gefolgt waren. „Da hat’s dann einfach den Strom rausgehauen“, erzählte Wildgruber – zum Glück konnte der temporäre Pommes-Engpass schnell behoben werden.

Einen ziemlichen Run gab es auch auf die Hüpfburg, die mit einem schicken Wasserwelten-Look den Nachwuchs schier magisch anzog. Ein weiteres Highlight für die Kids: Der Mannschaftswagen der Feuerwehr, der bald in Rente geschickt wird. Hier durften potenzielle Nachwuchs-Floriansjünger den Innenraum erkunden und sogar auf den Blaulicht-Knopf drücken.

Lichtschießen im Schützenheim

Für die etwas Größeren haben sich die Dorffest-Veranstalter etwas ganz Besonderes einfallen lassen – nämlich Lichtschießen im Schützenheim. Hier wird mit einem Laser geschossen statt mit scharfer Munition, was für ziemlichen Andrang an den Zielscheiben gesorgt hat.

Dämmerfrühschoppen kam gut an

Weiter ging es dann gleich am Sonntag mit einem „Dämmerschoppen“ ab 17 Uhr, zu dem dann nochmal um die 100 Leute kamen. Um die 350 Liter Bier dürften an diesen Tagen geflossen sein, wie Wildgruber betonte. Dass das „kleine aber feine“ Dorffest wieder einmal so ein Erfolg war, freute den Kirchdorfer Vize-Bürgermeister sehr. Vor allem, weil das Wippenhausener Dorffest schon seit mindestens 30 Jahren jährlich gefeiert wird und diese schöne Tradition einfach weiterleben muss. Wie wichtig es denn Leuten ist, beweise laut Wildgruber auch eines: „Alle haben angepackt beim Auf- und Abbauen!“ Sein Dank gilt aber vor allem dem ehrenamtlichen Team beider Vereine, die beide Tage mit ganz viel Herzblut am Laufen gehalten haben.

Richard Lorenz