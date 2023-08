Endlich wird der Bordstein zum Pfarrweg abgefräst – trotz mancher Bedenken

Wird abgefräst und ist damit kein Hindernis mehr: die Bordsteinkante von der Sternstraße zum Pfarrweg. rl © Richard Lorenz

Nach zehn Jahren Diskussion ist es nun so weit, der Gemeinderat Kirchdorf konnte sich durchringen: Der Bordstein von der Sternstraße zum Pfarrweg wird abgeschrägt.

Kirchdorf – Jetzt ist es amtlich: Die Bordsteinkante kommt weg! Nach gut zehn Jahren Diskussionen soll demnächst an der Bordsteinkante vom Pfarrweg auf die Sternstraße gefräst werden. Zur besseren Veranschaulichung hatte bei der jüngsten Kirchdorfer Gemeinderatsitzung Albert Steinberger (CSU/FW) ein Modell dabei.

„Das ist seit zehn Jahren ein leidiges Thema“, erklärte Steinberger, der ein Bordsteinkanten-Modell aus Styropor mit in die Sitzung gebracht hatte, um die gewünschte Abschrägung deutlich zu machen. Was Steinberger betonte: „Da gibt’s ja keine Norm und keine DIN“.

Wegen Bordstein: Radler und Kinderwagenschieber müssen Umweg nehmen

Das Problem mit der aktuellen Bordsteinkante ist ein prägnantes, denn der schmale Pfarrweg wird gern von Radlern und Eltern samt Kinderwagen genutzt. Die müssen allerdings, sofern sie ungehindert auf den Bürgersteig wollen, bis zur Kreuzung der Sternstraße laufen, denn dort ist die einzige Absenkung des Trottoirs.

Was Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) anmahnte: „Wenn wir da jetzt was verändern und es passiert was, dann liegt´s an der Veränderung!“ Seine Argumentation: Das Abschrägen der Bordsteinkante entspricht keiner neuzeitlichen Bauweise nach dem Stand der Technik. Aus verkehrssicherheitstechnischer Sicht sei das laut Gerlsbeck problematisch zu sehen, weshalb die Verwaltung aus haftungsrechtlichen Gründen davon abrate.

Diese Befürchtungen teilte Steinberger allerdings nicht. „Wir stellen einfach einen Stein als Sperre in den Pfarrweg, damit die Radler nicht rausschießen“, so sein Vorschlag. Davon überzeugt, dass eine Absenkung längst überfällig ist, war dann schließlich auch das Gremium – bis auf eine Gegenstimme.

von RICHARD LORENZ

