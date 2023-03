Erhöhung der Kreisumlage bei CSU Kirchdorf Thema: „Müssen schauen, was wir uns noch leisten können“

Jahreshauptversammlung

In bewährter Weise wird die Arbeit bei der CSU Kirchdorf fortgesetzt: Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand im Amt bestätigt. Ein brisantes Thema war indes die Erhöhung der Kreisumlage.

Kirchdorf – Volles Programm beim CSU-Ortsverband Kirchdorf: Mitten im Wahlkampf konnten sich die Mitglieder aus berufenem Munde einen Eindruck über die Bundes-, die Landes- und über die Kommunalpolitik verschaffen. Allen voran bezog Staatskanzleichef Florian Herrmann Stellung zu aktuellen Themen. Aber auch Manuel Mück, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender im Kreistag, und Bürgermeister Uwe Gerlsbeck gaben in der Versammlung einen Überblick. Darüber hinaus standen Neuwahlen und Ehrungen auf dem Programm. Ein straffes Programm vor allem für Herrmann, der auf dem Weg nach Berlin einen Zwischenstopp einlegt hatte.

Herrmann ließ kein gutes Haar an der Ampelregierung in Berlin. Vor allem die Grünen bekamen ihr Fett weg. Herrmann bemühte das Bild von der Verbotspartei. „Die wollen die Menschen doch nur durch linke Ideologie umerziehen, am Ende kommt immer ein Verbot heraus“, urteilte der Staatskanzleichef. Dagegen setze die CSU darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, „sich selber eine Meinung zu bilden“. Bei der Gelegenheit brach er auch noch eine Lanze für die Landwirtschaft. In Anbetracht der vielen Anschuldigungen habe man ja fast den Eindruck, dass Landwirte „morgens Tiere quälen, mittags die Felder verseuchen und abends Gelder von der EU kassieren“, so Herrmann. Das sei gelinde gesagt „sehr pauschal“ und auch unverschämt. Schließlich wollten die Landwirte doch auch nur das Beste.

Manuel Mück monierte, dass Landrat Helmut Petz die Erhöhung der Kreisumlage über die Presse kundgetan habe. Das sei eine „unschöne Geschichte“ gewesen, fand Mück. Als „großes Thema“ sieht der Fraktionsvorsitzende die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestrebte Krankenhausstrukturreform an. „Das wird uns im ländlichen Raum stark treffen“, prophezeite er im Hinblick auf einen möglichen Wegfall der Schlaganfallzentren. „Dass uns das im Freisinger Krankenhaus nicht flöten geht“, dafür gelte es, sich stark zu machen. Außerdem forderte Mück eine vernünftige finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser. Lauterbach und die Ampel müssten hier endlich „ihre Hausaufgaben machen“, insistierte der Fraktionsvorsitzende.

Auch Bürgermeister Uwe Gerlsbeck spielte auf die um zwei Prozent erhöhte Kreisumlage an. Da gingen schon mal 100 000 Euro im Haushalt ab. Unter diesen Umständen müsse man „genau schauen, was wir uns noch leisten können“, bedauerte der Rathauschef. Man sollte sich darüber klar werden, „dass wir nicht alles bieten können, was eine Stadt bieten kann“, gab er zu bedenken. Probleme gebe es genug. So sei das Kanalnetz im Ort 50 Jahre alt, die Kindergärten immerhin 30 Jahre. Das gelte es alles miteinzubeziehen in die Überlegungen. Von einer Verzehnfachung des Strompreises ganz zu schweigen. Sein Fazit lautete: „Wir müssen eine bisschen langsamer tun.“

+ Urkunden für langjährige Mitglieder gab’s für (v. l.) Peter Wondra (35 Jahre), Max Zirngibl (25 Jahre), Johann Eicheldinger (15 Jahre), Johann Prell (50 Jahre) und Uwe Gerlsbeck (20 Jahre) von Manuel Mück (Fraktionsvorsitzender im Kreistag), Staatskanzleichef Florian Herrmann und Ortsvorsitzendem Christian Mohr. © Fischer

Auf die ärztliche Versorgung in Kirchdorf angesprochen, antwortete Gerlsbeck, dass es unheimlich schwer sei, einen Nachfolger für die Arztpraxis zu finden, die bekanntlich in einem halben Jahr schließt. Kirchdorf stehe mit dieser Problematik nicht alleine da, erklärte der Rathauschef. Auch andere Kommunen wie etwa Langenbach hätten damit zu kämpfen. „Wir sind dran“, versprach Gerlsbeck. Aktuell zeichne sich allerdings noch keine Lösung ab.

Die Neuwahlen bargen wenig Überraschungen. Als maßgebliche Änderung stellte sich die Neubesetzung des Schatzmeisteramts heraus. Auf den bisherigen Kassier Martin Küchler folgt die aus Niedersachsen stammende Sandra Schulenberg. Nach einer Auszeit wieder im Amt ist Schriftführer Johann Eicheldinger.



Alexander Fischer

