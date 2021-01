Finanzielle Unterstützung für First Responder in Kirchdorf

Hinter der First Responder-Gruppe in Kirchdorf liegt kein leichtes Jahr. Umso größer war die Freude über die Spenden zum Jahresende.

Kirchdorf – Es war kein leichtes erstes Jahr für die First Responder-Gruppe in Kirchdorf: Nach eineinhalb Jahren Vorbereitung und Ausbildungszeit, die auf eine komplette Ausbildung der Einsatzkräfte in Notfallmedizin, Funk und Fahrzeugkunde beruht, haben die Ehrenamtlichen am 1. März vergangenen Jahres ihren Dienst aufgenommen. Doch Mitte des ersten Monats wurden die Einsatzindikationen Corona-bedingt massiv zurückgefahren, um die zu der Zeit schlecht mit Schutzausrüstung versorgten Einheiten nicht zu gefährden. Erst seit 16. November wurde die Einsatzplanung für die First Responder wieder ausgedehnt. Zwischenzeitlich wurden alle Einsatzkräfte für die CoronaPandemie geschult und mit der notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet.

Die First Responder stehen mit ihren insgesamt 28 Einsatzkräften 365 Tage im Jahr bereit – werktags von 19.30 bis 5 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen 24 Stunden. Es handelt sich bei allen Mitgliedern des Teams um eine freiwillige, ehrenamtliche, örtlich organisierte Ersthelfergruppe. Sie überbrückt bei Akutnotfallereignissen die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt, um schwerwiegende gesundheitliche Schäden und deren Folgen zu mindern oder zu minimieren.

Finanzielle Unterstützung von Hirschbachschleiferl-Team und VDK

Um die Arbeit finanziell stemmen zu können, sind die First Responder auf Spenden angewiesen. Und davon gab’s vor Kurzem gleich zwei: Von den Verantwortlichen des Bürgerlaufs „Hirschbachschleiferl“, der trotz der Corona-Krise unter strengen Hygieneauflagen stattfinden konnte, bekamen die Ehrenamtlichen einen Scheck über 250 Euro.

Auch über die Spende von 400 Euro, die Volker Lahrs und Anton Siebler stellvertretend für den VDK-Ortsverband Kirchdorf an die First Responder übergeben hatte, freuten sich die Aktiven riesig. „Damit können wichtige Beschaffungen für den First Responder-Betrieb gemacht werden“, heißt es seitens der Ehrenamtlichen.

Wie wichtig die Arbeit der First Responder ist, wurde im vergangenen Jahr bereits einmal mehr als deutlich. Im Juli hatte eine Bürgerin beobachtete, wie ein Sportler vor ihrem Haus zusammengebrochen war – Kreislaufstillstand. „Sie reagierte genau richtig, eilte zu ihm, setzte einen Notruf ab und begann mit der Herzdruckmassage“, berichten die First Responder. Kurze Zeit später trafen die ehrenamtlichen Rettungskräfte ein und übernahmen die Versorgung. Durch das schnelle Eingreifen der Ersthelferin und der Unterstützung der First Responder überlebte der Sportler ohne bleibende Schäden.

28 Ehrenamtliche gehören der Gruppe an

Derzeit bestehen die First Responder Kirchdorf aus 28 ehrenamtlichen Einsatzkräften aus der Gemeinde – einige von ihnen sind aus den Reihen der Feuerwehren Nörting und Kirchdorf. Es sind ausgebildete Notfall-, Rettungs- und Feuerwehrsanitäter im Team, die sich bei jeder Schicht ergänzen und gut zusammenarbeiten. Leiter der First Responder ist der Kommandant der Feuerwehr Kirchdorf sowie Notfallsanitäter Tobias Kiel.

Jeder Gemeindebürger, der sich für diese Aufgabe berufen fühlt, die geforderte Ausbildung absolvieren kann und sich aktiv beteiligen möchte, ist eingeladen, Teil des Teams zu werden. ft

Gut zu wissen

Wer die First Responder finanziell unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto der Feuerwehr Kirchdorf überweisen: BLZ DE65 70169614 0000 605239; Verwendungszweck „First Responder“.

Lesen Sie auch: Der fliegende Sani: Erwin Prechtl (77) aus Freising ist der dienstälteste Luftrettungssanitäter