Gastronom und Veranstalter Benedikt Schuhbauer aus Kirchdorf: „Wir bräuchten einen Blitzstart“

Von: Andrea Beschorner

Zurückhaltend mit Schuldzuweisungen, was die Corona-Politik angeht, ist Veranstalter und Gastronom Benedikt Schuhbauer aus Kirchdorf, der beruflich auf zwei extrem anstrengende Jahre zurückblickt. © Lehmann

Aufgeben war nie eine Option in der Krise. Das sagt Benedikt Schuhbauer, Gastronom und Veranstalter aus Kirchdorf. Wichtig dafür: Familie, Freunde und ein starkes Team.

Kirchdorf – Benedikt Schuhbauer ist Wirt einer Traditionsgaststätte, Inhaber einer Metzgerei, betreibt die Gaumengaudi auf dem Freisinger Volksfest und das Bistro Schnickschnack bei Weihenstephan in der Freisinger Altstadt, bietet im Schuhbauers am Dom seinen Gästen Spitzenküche über den Dächern Freisings. All das hatte unter Corona massiv zu leiden. Was Benedikt Schuhbauer auch ist – und zwar mit Herzblut, wie er sagt: Veranstalter. In Schuhbauers Tenne und in seinen Wirtsstuben feiert er mit seinem hochkarätigen Veranstaltungsprogramm in diesem Jahr das Zehnjährige. Mit dem Freisinger Tagblatt hat er sich über Kunst- und Kulturveranstaltungen in Zeiten der Pandemie unterhalten. Und er hat uns verraten, wieso er sich mehrfach geschworen hat, keinen Lockdown mehr mitzumachen – am Ende aber Aufgeben doch nie eine Option war.

Herr Schuhbauer, zahlreiche Kunst- und Kulturveranstaltung in der Kirchdorfer Tenne und im Wirtshaus mussten verschoben oder sogar abgesagt werden. Ungeachtet wirtschaftlicher Einbußen: Wie geht’s Ihnen damit?

Im ländlichen Bereich ist die Aufgeschlossenheit Kunst und Kultur gegenüber nicht automatisch extrem hoch. Da ist jede kleine Bühne, auf der man einem Künstler die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, wertvoll. Bei uns in Kirchdorf hat sich da in den vergangenen Jahren etwas entwickelt. Und ehrlich gesagt tut mir das schon weh, dass das wegen Corona immer wieder auf Null gestellt wird. Und wenn man sich jetzt umhört und die Entwicklung beobachtet, wie bequem es doch sei, zuhause auf der Couch zu sitzen und Serien zu streamen – da habe ich schon Angst, dass das zur neuen Routine geworden ist und es einfach zu lange dauert, bis wir wieder auf dem Stand von vor Corona sind.

Was wäre Ihrer Ansicht nach nötig, damit der Kunst- und Kultursektor nicht weiter ausblutet?

Ein Blitzstart! Aber nach den Erfahrungen in den vergangenen zwei Jahren bin ich da skeptisch. Wir haben nach den Lockdowns immer sofort versucht, den Künstlern wieder eine Bühne zu bieten. Wir waren zuversichtlich und dachten: Die Leute sind hungrig, die wollen raus, wollen unterhalten werden. Aber das hat sich leider nicht bestätigt. Es bleibt abzuwarten, wie es ist, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren.

Hilft jetzt nur: Abwarten und hoffen? Oder hatte und hat man als Veranstalter die Möglichkeit, andere Wege zu gehen, kreativ zu werden, um klaffende Lücken irgendwie zu schließen?

Was gemacht werden kann und konnte, wird gemacht. Da gab es Livestreams, die Künstler haben zuhause musiziert und es ins Netz gestellt. Aber da muss man auch ehrlich sein: Das ist nicht einmal im Ansatz der Ersatz dafür, etwas hautnah und gemeinsam zu erleben. Es ist zum einen eine Beschäftigungstherapie für Künstler und zum anderen die Möglichkeit, in den Köpfen der Menschen präsent zu bleiben. Aber eine nachhaltige Möglichkeit, einen wirklichen Ersatz für Präsenzveranstaltungen, gibt es auf dem Sektor nicht.

Es gibt ja jeweils ein Abo Tenne und ein Abo Wirtshaus für Ihre Veranstaltungen. Sind die Gäste treu und geduldig? Oder gab es viele Kündigungen?

Natürlich ist es zurückgegangen, aber tatsächlich nur in kleinem Maße. Unsere Stammgäste sind sehr treu. Was aber kaum nicht stattfindet, ist der freie Verkauf. Es liegen schon zu viele Karten für Konzerte zu Hause, die schon drei Mal verschoben wurden. Und da ist natürlich auch die Angst davor, sich bei so einer Veranstaltung anzustecken.

In Ihrer Funktion als erfahrener Wirt: Waren und sind Sie einverstanden mit den Corona-Maßnahmen? Wo hätte in Ihren Augen dringend nachgebessert gehört?

Ich bin da eher zurückhaltend mit Schuldzuweisungen. Wir stecken in einer krassen Krise, die unglaublich in ihrer Dynamik und deshalb schwer zu handeln ist. Ich mache keinem einen Vorwurf. Ja, es sind Fehler passiert. Aber es gab ja keine Blaupause. Es wird permanent versucht, nachzujustieren und aus den Fehlern zu lernen. Aber in der Dynamik, die vorherrscht, ist es unglaublich schwierig, richtig zu handeln. Einschränkungen waren nötig, wichtig und richtig, davon bin ich überzeugt. Manchmal ist die Politik übers Ziel hinausgeschossen, ein anderes mal ist zu wenig passiert. Aber da jetzt nachzutreten, das macht keinen Sinn. Fakt ist aber, dass wir in der Gastronomie extrem unter Corona gelitten haben und immer noch leiden.

Haben Sie sich von der Politik in Stich gelassen gefühlt?

Nein. Es gab sehr viel Unterstützung wie etwa Kurzarbeit oder Überbrückungsgeld. Aber, das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen: Das waren keine Geschenke, sondern all das war notwendig, um überleben zu können. In der Summe ist es eine Krise und in der Krise mag es vielleicht wirklich einige wenige Gewinner geben. Aber die Gastronomie gehört definitiv nicht dazu.

Jetzt stehen am 17. Februar die Bananafishbones im Tenne-Kalender. Findet der Abend statt?

Kultur darf wieder stattfinden und mit der aktuellen Regelung nicht mehr nur mit 25 Prozent, sondern mit 75 Prozent der maximalen Kapazität. Das heißt, wir können diesen Abend mit gut 200 Gästen genießen. Solche Abende sollen den Menschen auch zeigen: Schaut, es geht dem Ende zu. Die Einschränkungen werden wieder abgemildert. Hört und schaut euch um, wo eure Lieblingskünstler auftreten und kauft euch Tickets.

Das Veranstaltungsprogramm bei Ihnen in Kirchdorf ist besetzt mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern. Welchen Weg nehmen Ihre Gäste auf sich?

Unser Einzugsgebiet liegt zwischen den Landkreisen Freising und Pfaffenhofen. Ich kann mich aber auch an Gäste aus dem Allgäu erinnern.

Die Tenne ist eine beliebte Location für Hochzeiten und große Feste. Trauen die Menschen sich überhaupt noch, zu buchen? Oder sind die Termin-Kalender leer?

Die Buchungslage ist gut. Nicht zuletzt auch deshalb, weil in den letzten Jahren einfach wenig stattfinden konnte. Da hat sich eine Menge aufgestaut. Jeder ist zuversichtlich, dass das Ganze jetzt zu Ende geht und man wieder groß feiern kann und darf. Und natürlich hat man in den vergangenen beiden Jahren gelernt, dass in den Sommermonaten immer Veranstaltungen möglich waren. Deshalb konzentrieren sich die Buchungsanfragen noch mehr auf die warmen Sommermonate.

Was hat Ihnen in den vergangenen zwei Jahren beruflich besonders weh getan?

Was am schmerzvollsten war, war dieses Auf und Ab: Nach den Lockdowns ging es wieder los, dann musste man schauen, ob das komplette Team noch zur Verfügung steht oder ob man sich auf die Suche nach neuen Leuten machen muss. Dann das Hochfahren: Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Wenn es dann wieder losgeht, dauert es eine Zeit, bis man wieder aufeinander eingespielt ist, man wird euphorisch, hegt Pläne, plant für die Zukunft – dann steigen die Zahlen und alles geht wieder auf Null. Das hatten wir mehrmals und das war sehr frustrierend und sehr kräftezehrend. Wir haben das große Glück, dass uns ein Großteil unserer Leute die Treue gehalten hat. Aber in all dieser Unsicherheit haben auch ein paar das Team verlassen, und die musste man nachbesetzen. Uns war es immer wichtig, auch wenn wir uns nicht gesehen haben, Kontakt zu unseren Leuten zu halten, zu schauen, ob sie klarkommen, ihnen Existenzängste nehmen.

Trotz aller Schwierigkeiten: An welcher Stelle haben Sie Solidarität erfahren? Wo nehmen Sie die Energie her, unter diesen Umständen weiterzumachen?

Das steht natürlich die Unterstützung meiner Familie an oberster Stelle. Wir sind ein Familienbetrieb in der fünften Generation. Da ist Aufgeben keine Option. Freilich sagt man mal etwas wie: „Noch einen Lockdown mach ich nicht mit.“ Aber das ist im momentanen Frust so dahingesagt. Fast genauso wichtig wie die Familie sind Freunde, die einen immer wieder motivieren und aufbauen. Und nicht zuletzt mein unglaublich starkes Team, das uns in all der schweren Zeit die Treue gehalten hat. Denn in der Gastronomie zu arbeiten heißt nicht, nicht zu arbeiten und dann weiterzumachen, wie zuvor. Es hat nach jedem Lockdown immer mit einer grenzwertigen Arbeitsbelastung begonnen, was alle mitgetragen haben. Das ist eine unglaublich tolle bestätigung für mich als Chef dieser Truppe – dafür bin ich wirklich dankbar.

