Gefahr für Kirchdorfs Radler und Fußgänger: Autofahrer missbrauchen wegen Straßensperre Radweg

Verbotene Umfahrung

Weil die Straße bei Nörting gesperrt ist, nutzen Pkw-Fahrer einen Radweg als Umfahrung. Bürgermeister Gerlsbeck will Querfeldeinfahrer in die Schranken weisen.

Kirchdorf – Im Raum Kirchdorf stehen die Radwege unter keinem guten Stern – erst war der eine aus Versehen zu einer Buckelpiste geworden, jetzt wird ein anderer als Umleitungsstrecke genutzt. Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) ist alles andere als begeistert und will den Querfeldeinfahrern einen Riegel vorschieben. Denn ungefährlich ist das nicht, was manche uneinsichtige Autofahrer da machen – ganz im Gegenteil.

+ ... nutzen viele verbotenerweise den Radweg. © Richard Lorenz

Was Gerlsbeck in der letzten Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause erzählte, klang erst einmal relativ ungewöhnlich – nämlich, dass Autofahrer im Bereich der großen Sperrung bei Nörting nicht den Umleitungsschildern folgen, sondern einen ganz anderen Weg nehmen. Vor der Baustelle geht nämlich die Zu- und Abfahrt auf den danebenliegenden Radweg ab, der aktuell scheinbar von zahlreichen frustrierenden Autofahrern genutzt wird – gerade nach Feierabend an der Baustelle oder am Wochenende.

Schranke soll Abhilfe schaffen

Eine Inaugenscheinnahme vor Ort bestätigt folgendes: Auf dem Fahrradweg Richtung Allershausen geht es sprichwörtlich zu wie am Stachus. Das Brisante: Gerade am Abend und natürlich auch an den Wochenenden wird der Fahrradweg von Radlern genutzt – aber auch von Spaziergängern und Kindern, die sicherlich nicht mit einem Pkw rechnen.

Gerlsbeck erklärte: Der Fahrradweg darf befahren werden, allerdings ausschließlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, um auf die Felder zu kommen, und von Rettungsdiensten, um schlichtweg schnell Hilfe leisten zu können. Was jetzt geplant ist: Das Anbringen einer Schranke vor dem Fahrradweg, die von Rettungskräften und Landwirten geöffnet werden kann.

