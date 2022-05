Generationenhütte Kirchdorf: Finanzierung über ILE-Regionalbudget

Am Kirchdorfer Dirtpark, der als interkommunale Begegnungsstätte gilt, wird eine Hütte gebaut. Dafür hat man den Zuschlag aus dem Topf des Regionalbudgets bekommen. © Lorenz

Die Gemeinde Kirchdorf hat ihren Hut in den Regionalbudget-Ring geworfen, um Zuschüsse für die Generationenhütte am Dirtpark zu bekommen.

Kirchdorf – Die Gemeinde Kirchdorf hat sich bei der Regionalbudget-Aktion der ILE Ampertal beworben und nun den Zuschlag bekommen – und zwar für das Projekt „Hütte Generationentreff“. Während voriges Jahr ein anderes förderfähiges Projekt zuerst im Gremium ausführlich diskutiert wurde, ging Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) dieses Mal einen anderen Weg. Welcher Weg allerdings jetzt der richtige ist, konnte auch in der Gemeinderatssitzung Ende April nicht abschließend geklärt werden.

Die Fakten: Die Gemeinde Kirchdorf hatte sich mit einer Generationenhütte beim Regionalbudget Kulturraum ILE Ampertal beworben. Diese, so der Plan, soll im Bereich Beachvolleyballplatz, Mini-Soccerplatz und Dirtpark entstehen, weil dort jetzt schon eine interkommunale Begegnungsstätte für Alt und Jung entstanden sei. Hier, so ist in der Beschlussvorlage zu lesen, fände ein reger, gemeindeübergreifender Bürgerverkehr statt. Mit der Hütte soll nun ein Platz geschaffen werden, der sowohl die Kinder als auch deren Begleitpersonen, also beispielsweise Eltern, zum Verweilen einlädt und zugleich Schutz vor Sonne und Regen bieten kann.

Im Innenbereich der Hütte sollen wohl Bänke und Tische installiert werden, durch einen überdachten Terrassenbereich sei zusätzlich die Möglichkeit gegeben, die Kinder im Auge zu behalten. Kosten: rund 19 500 Euro. Rund 60 Prozent werden gefördert, sodass der Eigenanteil der Kommune bei rund 9500 Euro liegt.

Die Unterschiede: Vor einem Jahr brachte Martin Heyne (Grüne) den Vorschlag für Solarbänke und Mitfahrampeln ins Gremium, die vom Regionalbudget ILE Ampertal gefördert werden sollten. Durch das Vorstellen der Idee im Gremium entstand allerdings eine Diskussion – beispielsweise darüber, ob Solarbänke überhaupt eine gute Idee seien oder ob nicht Bänke aus Holz besser wären. Auch die Mitfahrbänke stießen auf Kritik und führten ebenso zu langen Diskussionen. Ergebnis damals: Die smarten Solarbänke wurden abgelehnt, die Mitfahrbänke auf den Weg gebracht. Angemerkt sei hier auch, dass die Solarbänke zuerst im Krisenausschuss positive Resonanz fanden, bei einer weiteren Sitzung dann aber auf deutliches Missfallen stießen.

Bei der aktuellen Einreichung der Hüttenpläne umging Gerlsbeck diese möglichen Diskussionen im Gremium allerdings komplett. „Ich muss sagen, die Mitfahrbänke hatten wir zuerst im Gremium“, betonte Gerlsbeck: „Dieses Mal ist es verkehrt herum – ich bin aber nicht sicher, was der richtige Weg ist.“ Der Nachteil: Nach der Förderzusage muss schnell gehandelt werden. „Jetzt sind wir im Zeitdruck, weil wir auf die Förderung warten mussten“, so der Rathauschef.

Eine Erklärung: Durch die Diskussionen in der Causa Mitfahr- und Solarbänke sei davon in der Tagespresse berichtet worden, wie Gerlsbeck ausführte. Davon allerdings sei die Jury des Regionalbudgets laut Gerlsbeck alles andere als begeistert gewesen, weil eben die Förderung noch nicht genehmigt gewesen sei.

Diesbezüglich hatte Thomas Steininger (CSU/FW) gleich einen recht ungewöhnlichen Rat zur Hand in puncto weiterer Projekte für das Regional-Budget: „Dann nehmen wir das halt in die nicht öffentliche Sitzung, dann steht es auch nicht in der Zeitung.“ Regina Elzenbeck (CSU/FW) ging noch einen Schritt weiter, denn sie würde es begrüßen, mehr Punkte in die nicht öffentliche Sitzung zu schieben. Gerlsbeck wie auch der Geschäftsführer Florian Haider winkten hier zügig ab. „Das will ich nicht“, so der Bürgermeister, während Haider darauf hinwies, dass es ja Regelungen gäbe, was öffentlich und nicht öffentlich zu behandeln sei. „Man kann sich hier nicht aussuchen, was man untereinander bespricht“, betonte auch Heyne, der davor warnte, der Presse vorzuschreiben, über was berichtet werden sollte.

Was jetzt die Gemeinde hofft: Die Hütte selbst werde laut Gerlsbeck wohl nicht abgesperrt werden, die Nutzungsbedingungen sollen ähnlich sein wie jene für den Dirtpark. „Ich sehe das als Schmuckstück“, sagte Gerlsbeck, der einfach auf „vernünftige Leute“ hofft, die nicht gleich „mit einer Spraydose raufgehen“. Ob dann dort „Partys“ gefeiert werden, möchte das Rathaus beobachten. Der Beschluss zum Bau der Hütte fiel einstimmig.

Richard Lorenz

