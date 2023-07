Entschädigung für Kirchdorfer Feuerwehren: Gemeinderat findet keine gerechte Lösung

Die Kirchdorfer Feuerwehren wünschen eine Entschädigung für besondere Ausgaben - der Gemeinderat ist sich noch unsicher, wie diese aussehen soll.

Um die Entschädigung für besondere Aufgaben bei den drei Kirchdorfer Feuerwehren ging es in der vergangenen Sitzung - doch Gemeinderat ist sich uneins und vertagt die Entscheidung.

Kirchdorf – Wie sollen besondere Aufgaben bei den gemeindlichen Feuerwehren entschädigt werden? Dieser Frage stellte dich der Kirchdorfer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung – und musste dabei feststellen, dass eine gerechte Lösung gar nicht mal so einfach ist. Zudem stand auch jene Frage im Raum: Müssen nicht dann alle ehrenamtlichen Kräfte, die viel Herzblut und noch mehr Arbeit einbringen, eine besondere Entschädigung bekommen – wie etwa auch Jugendtrainer im Sportverein?

Die drei Feuerwehren in Kirchdorf wünschen sich Entschädigung

Hintergrund: Die Kirchdorfer Feuerwehren, drei an der Zahl, wünschen sich eine Festlegung der Entschädigungshöhe für besondere Aufgaben – wie etwa für den Gerätewart oder Leiter Atemschutz. Das Problem: Die Feuerwehren sind unterschiedlich groß, weshalb nicht jede Funktion bei jeder Wache vorhanden ist – womit ein Ungleichverhältnis bei der finanziellen Unterstützung gegeben wäre. „Kompliziert ist es eigentlich nicht, es wird nur sehr unterschiedlich gesehen bei den Feuerwehren“, bewertete Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) den Sachverhalt. Was feststeht: 6000 Euro stehen der Gemeinde pro Jahr zur Verfügung, um diese als Ehrenamtsentschädigungen an die Feuerwehren auszuschütten.

6000 Euro pro Jahr für alle drei Feuerwehren ist eh nur ein symbolischer Beitrag.

Bauchweh hatte Helmut Wildgruber (FWG) aufgrund der ganzen Diskussion, denn er befürchtete, dass sich dann andere Vereine benachteiligt fühlen könnten – wie eben Jugendtrainer beim Sportverein. Thomas Steininger (CSU/FW), selbst Floriansjünger, wollte bei dieser Befürchtung nicht mitgehen: „Das kann man doch nicht vergleichen – wir rücken ja aus!“ Für eine Entschädigung sprach sich auch Anton Pittner (CSU/FW) aus, auch um Nachwuchs zu generieren: „Das Atemschutz-Personal geht zurück, Junge rücken sehr wenig nach. Und auch der Jugendwart ist eine ganz wichtige Position, wenn auch eine verkannte.“ Und Martin Heyne (Grüne) sagte: „6000 Euro pro Jahr für alle drei Feuerwehren ist eh nur ein symbolischer Beitrag, das finde ich nicht diskussionswürdig.“

Dann müssen wir auch den Sportverein entschädigen!

„Der Gemeinderat bekommt ja auch eine Vergütung, ist ja auch ein Ehrenamt“, daran erinnerte Michael Firlus (FWG). „Ja schon, aber es wird trotzdem eine Unzufriedenheit bei den Ehrenämtern allgemein entstehen“, betonte erneut Wildgruber, der allerdings auch eines nicht wollte, nämlich „den Kommandanten reinpfuschen“. Woran Albert Steinberger erinnerte: „Die Feuerwehren sind ja eine Muss-Aufgabe der Gemeinde, deshalb soll man die Leute auch entschädigen.“ Was er sich dann allerdings wünschen würde, wäre eine Beteiligung von etwa dem Jugendwart bei der Ausgestaltung des Ferienprogramms. Gerade aber die Entschädigung für einen Jugendwart missfiel Florian Wastl (CSU/FW): „Dann müssen wir auch den Sportverein entschädigen!“

Nach langer Diskussion Entscheidung vertagt

Nach rund 30 Minuten wurde es Claudia Reinmoser (FWG) allerdings zu bunt: „Gleich stell ich einen Antrag auf Geschäftsordnung!“ Der Grund: „Wir geben so viel Geld aus – und da tun wir jetzt rum!“ „Mir geht’s ja nicht um die 6000 Euro“, erklärte Gerlsbeck, jedoch darum, wer was bekommen sollte für seine Leistungen. Einen ganz anderen Vorschlag hatte dann Pittner: „Wir sollten heute gar nicht abstimmen, es muss alles nochmal überlegt werden. Bitte alle Kommandanten mal an einen Tisch holen und nicht nur mit jedem einzeln reden.“ Damit wurde einstimmig und nach langer Diskussion der Tagesordnungspunkt verschoben.

von Richard Lorenz