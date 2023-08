Gewaltiger Besucherandrang bei der zweitägigen 900-Jahr-Feier am Kirchdorfer Rathaus-Platz

Typisch Bairisch gefeiert

Kirchdorf feierte sein 900-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest. Die Besucherzahlen stimmten, dabei war am Anfang gar nicht sicher, ob nicht alles ins Wasser fällt.

Kirchdorf – Kaum hatten die Helfenbrunner die Bierbänke für die 1200 Jahr-Feier des Ortes abgebaut, standen diese ruckzuck wieder am vergangenen Wochenende – und zwar in Kirchdorf. Der Grund: Kirchdorf feiert zeitgleich zu Helfenbrunn Geburtstag, allerdings wird der Hauptort heuer erst 900 Jahre alt. Der Feierlaune tat dies keinen Abbruch, denn die Kirchdorfer wissen, wie man ausgiebig die Sektkorken knallen lässt. Zwei Tage lang wurde am Rathaus-Platz die Nacht zum Tag gemacht – und alle Schlafhauben mit Böllerschüssen aus dem Bett geholt.

Super Wetter bei 900-Jahr-Feier: Petrus muss ein Kirchdorfer sein

Die Erleichterung war dem Bürgermeister Uwe Gerlsbeck am Sonntagvormittag deutlich anzusehen. „Um 4 Uhr in der Früh hat´s geblitzt und gedonnert – und seitdem bin ich wach und schau auf das Regenradar“, erzählte Gerlsbeck vor dem Anzapfen. Und scheinbar ist Petrus tatsächlich ein waschechter Kirchdorfer, denn trotz Vorhersagen und Sau-Wetter am Vortag zeigte sich pünktlich zum Festumzug ein weißblauer Himmel.

+ Nicht nur die Sektkorken knallten: Die Böllerschützen Ampertal weckten die Kirchdorfer. © Lorenz

Und es wäre auch jammerschade gewesen, denn dieser Festumzug war ein gewaltiger – mit Vereinen und Organisationen, zahlreichen Fahnenträgern und einem ganzen Kutschen-Geschwader, in denen die Politik-Prominenz zum Bierzelt gebracht wurde. Darunter: Die Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer und Andreas Mehltretter, die Landtagsabgeordneten Benno Zierer und Johannes Becher, sowie zahlreiche Bürgermeister aus Nah und Fern.

Bürgermeister Uwe Gerlsbeck kam kaum zum Sitzen

Was Gerlsbeck am wichtigsten war: Seinen Leuten zu danken, die dieses Fest möglich gemacht haben. „Das ist nicht so wie wo anders, bei uns machen das alles Ehrenamtliche, wir helfen da zusammen“, betonte Gerlsbeck. Und auch das muss dem Rathaus-Chef attestiert werden: Zum Hinsetzen kam er eigentlich nicht. Als gute Seele der 900 Jahre-Feier wollte er schlichtweg, dass alle Gäste zufrieden waren, weshalb er ständig auf den Beinen war, um sich um jedes kleine Problem zu kümmern. Zufrieden konnte Gerlsbeck mit sich selbst beim Anzapfen sein. Nach nur zwei Schlägen floss das Bier in rauen Mengen, dazu gab es stilsicher und klassisch bayerisch einen Schweinsbraten und Blasmusik.

+ Fuhren gemütlich in der Kutsche zum Festzelt: (v.l.) Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, Altbürgermeister Konrad Springer, Barbara Gerlsbeck und Lokalhistoriker Beat Bühler. © Lorenz

Wenig Worte dafür viel zu feiern auf dem Rathaus-Platz

Nach einem kurzen historischen Rückblick durch den ehemaligen Pastoralreferenten Beat Bühler, der die Theorie vertrat, dass sich in Kirchdorf einst eine Burg befunden habe, hatte auch Staatsminister Florian Herrmann Grußworte mit im Gepäck. Er betonte: „An so Feierlichkeiten sieht man, dass es die Gemeinde lange vor einem Staat gegeben hat – und am Vereinsleben sieht man auch, dass man nicht immer den Mittelfinger zeigen muss, sondern einfach gut zusammenleben kann, wie in dem schönen Kirchdorf!“ Viele Worte wurden dennoch nicht verloren. „Mich hört´s heute nimmer – ich bin bloß no zum Feiern da“, so Gerlsbecks Abschlussworte.

Gewaltiger Besucherandrang beim Gemeindefest

+ Verteilten unzählige Schweinsbraten auf riesigen Tabletts: Sebastian Kollmannsberger und Marlene Popp. © Lorenz

Der Höhepunkt des Jubiläumswochenendes war der Auftritt der Kult-Bierzeltformation Wuidara Pistols samt Barbetrieb bis in die Morgenstunden. Der Spendenlauf Hirschbachschleiferl, Kinderschminken, regelmäßiges Böllerschießen, der Seniorennachmittag und eine Edelweißparty waren weitere Angebote im Festprogramm.

Der Besucherandrang war gewaltig: Alleine am Fest-Sonntag waren mehr als 900 Feierwillige zum Rathausplatz gekommen, um auf 900 Jahre Kirchdorf anzustoßen.

von RICHARD LORENZ

