Großer Besucherandrang: Helfenbrunn feiert 1200. Geburtstag

Jubiläum

Ganz Helfenbrunn war am Wochenende auf den Beinen: Bewohner und Gäste feierte zwei Tage lang den 1200. Geburtstag des Orts.

Helfenbrunn – Der Burschen-, aber auch der neu gegründete Derndl-Verein hatten am vergangenen Wochenende in Helfenbrunn alle Hände voll zu tun. Der Grund: Helfenbrunn feierte einen ganz besonderen Geburtstag – nämlich den 1200. seit der ersten urkundlichen Erwähnung. Eingeweiht wurden dabei auch die Informationstafeln samt Bänken, die Andreas Schmitz nach monatelanger Recherche- und Bildsuch-Arbeit an den wichtigsten Stellen des Ortes aufgestellt hat. Womit aber dennoch keiner gerechnet hatte – selbst der Vorsitzende des Burschen-Vereins, Michael Mairiedl, nicht, war der gewaltige Ansturm auf die freien Plätze an den Bierbänken vor dem Burgerwirt. Bereits um 19 Uhr musste deshalb kurzfristig nachbestuhlt werden.

Helfenbrunn hat sich am Wochenende zur 1200-Jahr-Feier fein herausgeputzt: Rund 70 Fahnen mit dem neuen Wappen zierten die Straßenzüge, die Verkehrsinseln an den Ortseinfahrten waren mit Blumen geschmückt worden und die neuen Informationstafeln mit historischen Fotografien standen an den neuralgischen Punkten der 500 Seelen-Gemeinde.

+ Informationstafeln hat Andreas Schmitz erstellt. Unterstützt wurde er von Angelika Ismaier. © Lorenz

Über 100 Fahrzeuge beim Oldtimer-Bulldogtreffen

Bereits gegen 15 Uhr am Samstag, während noch fleißig Bierbänke aufgebaut wurden, waren dann schon die ersten Oldtimer-Bulldogs vorgefahren – alte Schlüter und Eicher, allesamt bestens in Schuss und mit Liebe gepflegt. „Der hat einfach so einen schönen Sound“, erklärte etwa Hans Hagn, der den Schlüter, Baujahr 1958, von seinem Nachbarn für den Ehrentag extra hatte ausleihen dürfen. Probesitzen wollten dann auch mal die vier Freundinnen Katharina Schott, Antonia Mateo Garcia, Alexa Wiechatzek und Lisa Furchtsam vom Derndl-Verein – und zwar auf einem Eicher Wotan. Über 100 landwirtschaftliche Fahrzeuge waren so zusammengekommen, ganz zu Freuden der zahlreichen Schaulustigen, die ab 16 Uhr langsam, aber sicher eintrudelten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Freilich, das Feier-Epizentrum befand sich vor dem Burger-Wirt, und dort ging ab spätestens 19 Uhr richtig die Post ab. Kein Wunder, das Wetter war perfekt: nicht zu heiß und von Regen keine Spur. Auch die kulinarischen Köstlichkeiten lockten die Besucher aus Nah und Fern an. Laut Schätzungen dürften es am Samstagabend bis zu 1000 Gäste gewesen sein.

+ Das neue Kreuz für die Kapelle St. Sebald segnete Pfarrer Herrmann Schlicker am Sonntag. © Lorenz

Gottesdienst unter weiß-blauem Himmel

Während am Samstag mit dem traditionellen Dorffest die gesamte Öffentlichkeit zum Feier eingeladen war, war der darauffolgende Tag einer für die Helfenbrunner Pfarrgemeinde und die ansässigen Vereine. Gestartet wurde am Sonntag schon in aller Früh um 8 Uhr mit einem Weckruf durch die Böllerschützen. Das Besondere: Damit auch die Senioren mit Geh-Einschränkung am Festgottesdienst an der Sebalduskapelle teilnehmen konnten, hatte Schmitz einen bayerischen Shuttle-Service via Bulldog und Hänger organisiert – aber auch, weil es für ihn wichtig war, dass diese Leute, oftmals ja die Gemeindeältesten, mit Respekt behandelt werden – oder wie es Schmitz formulierte: „Für uns ist das die Prominenz, die fahren beim Festumzug mit.“ Zahlreiche Helfenbrunner feierten so zusammen mit Pfarrer Herrmann Schlicker den Gottesdienst unter weiß-blauem Himmel.

Spannendes hatte anschließend Schmitz für seine Festrede vorbereitet – und zwar interessierte Rückblicke und Zeitreisen in das Helfenbrunn von anno dazumal. Was Schmitz herausgefunden hatte: Ein sehr häufiger Besitzerwechsel der Gemeinde, die mal dem Achdorfer-Geschlecht, dann den Fuggern in Augsburg wie auch dem Liebfrauenstift zu München gehörte, bevor es 1803 dann zu Kirchdorf kam.

Worüber Schmitz auch berichtete: Die Geschichte rund um die Sebalduskapelle am Ortseingang, die zwei Abriss-Begehren überlebt hat. Während der Säkularisierung wurde in der Kapelle kein Nutzen mehr gesehen. Dagegen wehrten sich damals die Bauern vehement. Das zweite Abriss-Ansinnen war ein überaus weltliches: Die Kapelle stand dem Neubau der Staatsstraße in den 1980er Jahren im Weg. Überlebt hat die Sebalduskapelle bis heute.

Gut zu wissen

Wer mehr über Helfenbrunn erfahren möchte, kann dies über die neue Chronik-Seite der Gemeinde unter www.helfenbrunn.jimdofree.com.



Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.